Mê mẩn 4 món ăn, người đàn ông bị suy thận chỉ sau nửa năm

Một người đàn ông 58 tuổi mắc bệnh thận mạn đã tăng 8 kg chỉ trong 6 tháng vì thường xuyên ăn đồ ở chợ đêm. Sau khi ngừng các món ăn này và tự nấu, chức năng thận dần ổn định lại.

Các món mì, bún nước thường có nước dùng đậm vị, được nêm nếm nhiều gia vị để tạo vị ngọt, thơm và đậm đà. Ảnh: Magnific.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, Bệnh viện Đa khoa Tam Quân (Đài Loan, Trung Quốc), mới đây chia sẻ trường hợp một bệnh nhân nam 58 tuổi mắc tăng huyết áp và bệnh thận mạn giai đoạn 3. Trong vòng 6 tháng, người này tăng tới 8 kg, chỉ số creatinine tăng nhanh, chức năng thận suy giảm rõ rệt, hai chân phù nề nghiêm trọng, trên mặt còn xuất hiện các nốt ngứa dữ dội do hội chứng urê huyết.

Theo China Times, khai thác tiền sử, bệnh nhân cho biết khoảng nửa năm trước, gia đình ông đã chuyển đến sống gần một khu chợ đêm. Từ đó, họ gần như ngày nào cũng mua đồ ăn sẵn thay cho bữa tối.

Thực đơn hàng ngày liên tục thay đổi giữa các món như mì thịt viên, mì bò, cơm thịt kho. Đến tối muộn, cả hai còn mua thêm trà sữa trân châu và gà rán làm bữa khuya. Việc tiêu thụ lượng lớn muối, đường cùng các chất phụ gia chứa phốt pho có nhiều trong thực phẩm chế biến sẵn mỗi ngày đã khiến gánh nặng lên thận ngày càng tăng, đẩy cơ quan này đến sát ngưỡng nguy hiểm.

Theo bác sĩ, sau khi bệnh nhân ngừng ăn đồ chợ đêm, chuyển sang tự nấu ăn tại nhà và kiểm soát chế độ dinh dưỡng, chỉ sau 3 tháng, chức năng thận của ông đã cải thiện đáng kể.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường khuyến cáo người mắc bệnh thận nên ưu tiên chế độ ăn ít muối, ít đường, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, không uống nhiều nước dùng và kiểm soát khẩu phần ăn. Dưới đây là 5 món ăn phổ biến có thể làm tăng gánh nặng cho thận.

Các món kho, hầm

Nước kho của các món ăn này thường được hầm trong thời gian dài với rất nhiều loại gia vị. Quá trình ngâm lâu khiến thực phẩm hấp thụ lượng natri lớn hơn đáng kể.

Đáng lo ngại hơn, nhiều người còn lựa chọn các loại thực phẩm chế biến sẵn ăn kèm như chả cá, thanh cua, viên bò, xúc xích, đậu phụ bách diệp (đậu phụ nhiều lớp)... Những thực phẩm này thường chứa nhiều phụ gia phốt phát. Việc tiêu thụ thường xuyên có thể khiến huyết áp khó kiểm soát, gây phù nề và làm tăng nguy cơ vôi hóa mạch máu, đặc biệt bất lợi đối với người mắc bệnh thận.

Các món mì có nước dùng đậm vị

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cho biết dù là mì bò, ramen với nước dùng hầm đậm đà hay súp thịt sệt, các món này thường được nêm rất nhiều muối và gia vị để tạo vị ngọt, thơm và đậm đà.

Chỉ cần uống hết một bát nước dùng cũng có thể khiến lượng natri nạp vào cơ thể vượt quá mức khuyến nghị cho cả một ngày. Vì vậy, đối với người mắc bệnh thận, bác sĩ khuyên vẫn có thể ăn phần mì và các nguyên liệu trong bát, nhưng nên hạn chế hoặc tốt nhất là không uống nước dùng để giảm gánh nặng cho thận.

Gà rán, chiên giòn là sự kết hợp của nhiều dầu mỡ, nhiều muối và nhiều calo, rất hại thận. Ảnh: FruitLove.

Gà chiên giòn, gà rán

Gà chiên giòn và gà rán là sự kết hợp của nhiều dầu mỡ, nhiều muối và nhiều calo. Lớp bột áo dày bên ngoài hút rất nhiều dầu trong quá trình chiên, sau đó còn được rắc thêm muối tiêu hoặc các loại bột gia vị, khiến hàm lượng natri tăng vọt.

Việc ăn các món này thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tăng huyết áp và xơ cứng động mạch. Đặc biệt, cầu thận - bộ phận đảm nhiệm chức năng lọc máu của thận - được cấu tạo từ vô số mao mạch nhỏ. Khi các mạch máu này bị tổn thương do huyết áp cao hoặc xơ vữa, chức năng lọc của thận cũng sẽ suy giảm theo, làm bệnh thận tiến triển nhanh hơn.

Trà sữa và các loại đồ uống có đường

Nhiều người cho rằng uống trà sữa hay các loại đồ uống pha sẵn chỉ gây tăng cân. Tuy nhiên, trên thực tế, lượng đường cao trong những thức uống này còn âm thầm gây tổn hại cho thận.

Việc tiêu thụ nhiều đồ uống có đường trong thời gian dài làm tăng nguy cơ béo phì, gây kháng insulin và làm tăng khả năng mắc bệnh đái tháo đường. Trong đó, bệnh thận do đái tháo đường hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến nhiều bệnh nhân phải điều trị bằng chạy thận nhân tạo. Vì vậy, hạn chế trà sữa và các loại nước ngọt có đường là một trong những cách giúp bảo vệ sức khỏe thận lâu dài.