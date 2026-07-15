Lọc máu khẩn cấp vì suy thận sau bữa ăn hải sản

Người đàn ông nôn dữ dội, sưng đau mắt cá chân sau bữa hải sản. Tưởng cơn gout tái phát, ông tự uống thuốc giảm đau rồi rơi vào tình trạng bí tiểu, phải lọc máu vì suy thận.

Mùa hè là thời điểm nhiều người thích thưởng thức các món hải sản tươi sống. Tuy nhiên, theo China Times, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, Bệnh viện Đa khoa Tam Quân (Đài Loan, Trung Quốc), khuyến cáo chỉ một bữa ăn cũng có thể khiến thận rơi vào tình trạng nguy hiểm nếu chủ quan với các dấu hiệu bất thường hoặc xử lý sai cách.

Ăn hải sản xong nôn ói, tự uống thuốc giảm đau rồi phải lọc máu khẩn cấp

Theo chia sẻ của bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, bệnh nhân là một người đàn ông 45 tuổi, vốn khỏe mạnh, chỉ thỉnh thoảng bị gout khoảng 1-2 lần mỗi năm. Mỗi lần đau, ông đều tự mua thuốc giảm đau uống mà chưa từng đi khám.

Một buổi tối, sau khi cùng bạn bè đi ăn hải sản với các món như hàu, tôm, cua..., ngay trong đêm ông bắt đầu nôn dữ dội, tiêu chảy liên tục. Cùng lúc đó, mắt cá chân sưng tấy và đau nhức khiến ông không thể đứng vững.

Cho rằng mình chỉ bị ngộ độc thực phẩm kèm cơn gout tái phát, người đàn ông đã tự uống vài viên thuốc giảm đau mạnh. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, ông hoàn toàn không thể đi tiểu, toàn thân phù nề và xuất hiện khó thở nên được đưa đến khoa cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinin trong máu tăng cao gấp nhiều lần bình thường, được chẩn đoán tổn thương thận cấp (AKI). Do lượng độc tố trong máu tăng quá cao, các bác sĩ buộc phải tiến hành lọc máu khẩn cấp.

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, chỉ một bữa hải sản đã suýt khiến bệnh nhân phải gắn bó với máy lọc máu suốt phần đời còn lại.

Nhiệt độ cao mùa hè có thể dễ dàng khiến vi khuẩn Vibrio vulnificus phát triển trong hải sản, dẫn đến tổn thương thận. Ảnh: Shutterstock.

3 nguy cơ từ hải sản có thể gây tổn thương thận

Ngộ độc thực phẩm gây mất nước nghiêm trọng

Thời tiết nóng tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn như Vibrio parahaemolyticus (vi khuẩn gây viêm ruột) và Vibrio vulnificus (vi khuẩn ăn thịt người) phát triển mạnh trong hải sản.

Nếu ăn hải sản chưa nấu chín hoặc bảo quản không đúng cách, người ăn có thể bị nôn ói, tiêu chảy dữ dội dẫn đến mất nước nghiêm trọng. Khi lượng máu đến thận giảm đột ngột, chỉ trong vài giờ có thể gây hoại tử ống thận cấp và dẫn đến suy thận cấp.

Thực phẩm nhiều purin kết hợp thuốc giảm đau - "đòn kép" với thận

Tôm, cua, các loại sò, ốc, cá thu, cá đao... đều là những thực phẩm giàu purin. Ăn quá nhiều có thể làm axit uric trong máu tăng nhanh, dễ khởi phát cơn gout. Đồng thời, các tinh thể axit uric còn có thể lắng đọng trong thận, gây tắc nghẽn các ống thận.

Đặc biệt, nếu người bệnh tự ý dùng thuốc chống viêm giảm đau không steroid (NSAID) để giảm đau, các thuốc này có thể làm co mạch máu ở thận, giảm lưu lượng máu nuôi thận. Sự kết hợp giữa tăng axit uric và tác dụng của thuốc có thể khiến chức năng thận suy giảm nhanh chóng.

Nguy cơ tích lũy kim loại nặng

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, việc ăn thường xuyên các loài cá biển lớn như cá mập, cá cờ, cá ngừ cũng có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận. Do nằm ở đỉnh chuỗi thức ăn, những loài cá này dễ tích lũy các kim loại nặng như methyl thủy ngân và cadimi.

Nếu tiêu thụ nhiều trong thời gian dài, các chất này có thể gây tổn thương mô kẽ và ống thận mạn tính, khiến chức năng thận suy giảm dần, thậm chí dẫn đến suy thận mạn không thể hồi phục.

Làm gì để ăn hải sản an toàn trong mùa hè?

Để giảm nguy cơ tổn thương thận khi ăn hải sản, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường khuyến cáo:

Nấu chín kỹ hải sản, hạn chế ăn sống, đặc biệt là hàu sống và sashimi trong những ngày thời tiết nắng nóng vì nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao.

Không tự ý lạm dụng thuốc giảm đau nếu xuất hiện đau khớp sau khi ăn hải sản. Người bệnh nên đi khám sớm và thông báo cho bác sĩ về các thực phẩm đã ăn gần đây.

Hạn chế ăn thường xuyên các loài cá biển lớn như cá mập, cá cờ, cá ngừ; ưu tiên các loại cá nhỏ (kích thước khoảng bằng lòng bàn tay hoặc nhỏ hơn) để giảm nguy cơ tích lũy kim loại nặng.