Ăn nửa quả dưa leo, người đàn ông nhập viện cấp cứu vì suy gan cấp

Một người đàn ông nhập viện vì ngộ độc sau khi ăn dưa leo có vị đắng. Chuyên gia khuyến cáo không nên tiếc của mà tiếp tục ăn nếu phát hiện vị bất thường.

Dưa leo là loại thực phẩm quen thuộc trong mùa hè, thường được dùng để ăn sống, làm salad hay nấu canh. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nếu dưa leo có vị đắng bất thường, người ăn tuyệt đối không nên tiếp tục sử dụng vì có thể chứa hàm lượng cao độc tố cucurbitacin - chất có thể gây ngộ độc nghiêm trọng.

Một người đàn ông sống tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đã phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn nửa quả dưa leo có vị đắng rõ rệt. Theo thông tin được đăng tải trên tờ China Times, người này trước đó hái dưa leo trồng trong vườn nhà để làm món salad. Ngay khi ăn, anh nhận thấy dưa leo có vị đắng rõ rệt nên chỉ ăn khoảng nửa quả rồi dừng lại.

Tuy nhiên, chỉ khoảng một giờ sau, người này bắt đầu xuất hiện hàng loạt triệu chứng như buồn nôn, nôn liên tục, đau bụng và tiêu chảy dữ dội. Anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi thực hiện nhiều xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc cucurbitacin. Tình trạng diễn tiến nghiêm trọng đến mức người bệnh bị biến chứng suy gan cấp và phải điều trị tích cực.

Dưa leo có vị quá đắng có thể chứa nồng độ cucurbitacin cao và nên được loại bỏ hoàn toàn. Ảnh: Shutterstock.

Vì sao dưa leo có thể chứa độc tố?

Theo các chuyên gia, dưa leo thuộc họ Cucurbitaceae. Trong quá trình sinh trưởng, nếu cây bị côn trùng cắn phá hoặc chịu các tác động bất lợi từ môi trường, chúng sẽ kích hoạt cơ chế tự vệ bằng cách sản sinh một lượng lớn cucurbitacin. Hợp chất này khiến quả có vị đắng rõ rệt, giúp xua đuổi côn trùng. Tuy nhiên, nếu con người ăn phải những quả dưa leo chứa hàm lượng cucurbitacin cao, nguy cơ bị ngộ độc là hoàn toàn có thể xảy ra.

Chuyên gia dinh dưỡng Lâm Thế Hàng (Đài Loan) cho biết trên trang Good Food Class rằng cucurbitacin có thể xuất hiện ở nhiều loại rau quả thuộc họ bầu bí như dưa chuột, bí ngòi, bí đỏ, dưa leo, mướp hay dưa leo mini.

Các giống bán trong siêu thị hoặc chợ hiện nay nhìn chung khá an toàn nhờ quá trình lai tạo lâu dài. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn có thể xuất hiện ở những cây trồng tại nhà hoặc các giống phát sinh đột biến khiến hàm lượng cucurbitacin tăng cao.

Vị đắng là dấu hiệu cảnh báo, hãy bỏ ngay

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lâm Thế Hàng, sau khi ăn phải thực phẩm chứa hàm lượng cucurbitacin cao, người bệnh thường xuất hiện triệu chứng chỉ sau vài phút đến vài giờ.

Các biểu hiện thường gặp gồm:

Buồn nôn

Nôn nhiều lần

Đau quặn bụng

Tiêu chảy

Phần lớn trường hợp sẽ hồi phục sau vài ngày nếu được bù đủ nước, điện giải và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ở những người nhạy cảm hoặc bị ngộ độc nặng, tình trạng tiêu chảy nghiêm trọng có thể gây mất nước, viêm ruột xuất huyết, tổn thương gan và các biến chứng nguy hiểm khác.

Chuyên gia nhấn mạnh vị đắng chính là dấu hiệu cảnh báo quan trọng nhất. Nếu khi ăn dưa leo hoặc bất kỳ loại rau họ bầu bí nào thấy có vị đắng bất thường, người dân không nên cố ăn tiếp, cũng không nên cắt bỏ phần đắng để dùng phần còn lại. Cách an toàn nhất là vứt bỏ cả quả nhằm tránh nguy cơ ngộ độc cho bản thân và gia đình.

Ngoài ra, nếu sau khi ăn dưa leo hoặc các loại rau họ bầu bí xuất hiện các triệu chứng như nôn nhiều, đau bụng dữ dội hoặc tiêu chảy liên tục, người bệnh cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được theo dõi và điều trị kịp thời.