22 tuổi, cô gái ở Hà Nội suy thận giai đoạn cuối vì loạt thói quen xấu

Cô gái 22 tuổi ở Hà Nội phải lọc máu 3 lần mỗi tuần vì suy thận giai đoạn cuối. Bác sĩ cho rằng nhiều thói quen xấu kéo dài đã âm thầm hủy hoại chức năng thận của bệnh nhân.

Bệnh nhân phải lọc máu 3 lần mỗi tuần, nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ nhiều thói quen xấu kéo dài. Ảnh minh họa: NH.

Bác sĩ Nguyễn Thế Thịnh, khoa Phẫu thuật Thận - Tiết niệu và Nam khoa, Bệnh viện E, cho biết trước khi được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối, người bệnh từng xuất hiện các dấu hiệu như chán ăn, mệt mỏi, hơi thở có mùi hôi. Tuy nhiên, cô chủ quan, cho rằng đây chỉ là hệ quả của áp lực công việc nên không đi khám.

Theo lời kể của bệnh nhân, trong thời gian làm việc tại một tiệm tóc ở Hà Nội, cô duy trì lối sống thiếu lành mạnh trong thời gian dài. Do đặc thù công việc, cô thường xuyên bỏ bữa, ăn đồ ăn nhanh, uống 2-3 cốc trà sữa hoặc nước tăng lực mỗi ngày để có sức làm việc. Đồng thời, cô cũng hình thành thói quen nhịn tiểu liên tục nhiều giờ.

"Chính những hành vi lặp đi lặp lại trong thời gian dài đã trực tiếp tàn phá chức năng thận của cô gái trẻ", bác sĩ Thịnh nhận định.

Theo bác sĩ, thận không suy yếu chỉ sau vài lần nhịn tiểu hay uống nước ngọt. Tuy nhiên, việc nạp quá nhiều đường và axit phosphoric trong nhiều năm sẽ tạo gánh nặng cho hệ thống lọc của cơ thể, làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường và rối loạn mỡ máu. Đây đều là những yếu tố có thể gây tổn thương thận âm thầm.

Bên cạnh đó, thói quen nhịn tiểu từ 5 đến 7 giờ mỗi ngày khiến nước tiểu bị ứ đọng, có thể trào ngược, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và tổn thương chức năng thận theo thời gian.

Bác sĩ Thịnh cho biết suy thận mạn ở giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện rõ rệt nên nhiều người bỏ lỡ "thời điểm vàng" để điều trị. Khi bệnh bước sang giai đoạn muộn, chức năng thận gần như không thể phục hồi, người bệnh buộc phải lựa chọn các phương pháp điều trị thay thế như lọc máu chu kỳ, lọc màng bụng hoặc ghép thận, với chi phí lớn và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Để phòng ngừa suy thận mạn, bác sĩ khuyến cáo người dân duy trì chế độ ăn cân đối, uống đủ nước, hạn chế muối, đồ uống có đường và thực phẩm chế biến sẵn. Mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm, bao gồm xét nghiệm nước tiểu và kiểm tra chỉ số creatinin máu nhằm phát hiện sớm tổn thương thận.

Đặc biệt, những người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc béo phì cần được tầm soát chức năng thận thường xuyên. Bên cạnh đó, duy trì tập luyện thể dục, bỏ thuốc lá và không tự ý sử dụng thuốc hoặc các loại thảo dược không rõ nguồn gốc cũng là những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ suy thận mạn.