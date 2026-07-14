5 xét nghiệm phụ nữ trên 35 tuổi cần thực hiện trước khi mang thai

Dù ở độ tuổi nào, việc chuẩn bị trước khi mang thai luôn là bước quan trọng không thể bỏ qua, nhất là với phụ nữ trên 35 tuổi, khi các nguy cơ về sức khỏe mẹ và thai nhi tăng lên.

Mang thai sau tuổi 35 không phải là không thể, nhưng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bao giờ hết. Ảnh: Magnific.

Theo Hindustan Times, mang thai ở độ tuổi 35 trở lên được y học gọi là "thai kỳ muộn" - giai đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn cho cả mẹ lẫn thai nhi. Bác sĩ phụ khoa Varshali Mali, khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện chuyên khoa Mẹ và Trẻ em Surya, Pune (Ấn Độ), chia sẻ những xét nghiệm quan trọng cần thực hiện trước khi lên kế hoạch mang thai ở độ tuổi này.

Theo bác sĩ Mali, ở giai đoạn thai kỳ muộn, nguy cơ xảy ra các biến chứng thai kỳ tăng lên đáng kể, bao gồm sảy thai, dị tật gene, bất thường nhiễm sắc thể ở thai nhi, cũng như tiểu đường và tăng huyết áp ở người mẹ. Khả năng sinh sản cũng giảm dần theo tuổi tác khi cả số lượng lẫn chất lượng noãn bào đều suy giảm. Sau tuổi 35, tỷ lệ thụ thai chỉ đạt khoảng 15-20% mỗi chu kỳ kinh nguyệt, trong khi nguy cơ sảy thai lên đến khoảng 20%.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không thể có một thai kỳ khỏe mạnh sau tuổi 35. Tư vấn y tế sớm, khám tiền sản và tầm soát phù hợp có thể giúp nhận diện nguy cơ tiềm ẩn, phát hiện một số dị tật bẩm sinh và hỗ trợ lập kế hoạch thai kỳ hiệu quả hơn.

Dưới đây là 5 xét nghiệm bác sĩ Mali khuyến nghị phụ nữ trên 35 tuổi cần thực hiện khi có kế hoạch mang thai.

Đánh giá dự trữ buồng trứng và khả năng sinh sản

Xét nghiệm dự trữ buồng trứng, thường bao gồm định lượng hormone AMH, FSH (hormone kích thích nang noãn) vào đầu chu kỳ và siêu âm đếm nang noãn thứ cấp, giúp đánh giá quỹ thời gian và mức độ linh hoạt trong kế hoạch sinh con của cặp vợ chồng.

Bác sĩ Mali lưu ý: AMH phản ánh số lượng trứng còn lại, không phản ánh chất lượng trứng. Do đó, kết quả xét nghiệm này nên được dùng để định hướng kế hoạch, không phải để gây hoang mang.

Chức năng tuyến giáp và nội tiết tố

Rối loạn tuyến giáp có thể âm thầm làm gián đoạn quá trình phóng noãn và gây khó thụ thai. Nếu không được điều trị, tình trạng này còn có thể làm tăng nguy cơ sảy thai và ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của thai nhi trong giai đoạn đầu.

Bộ xét nghiệm chức năng tuyến giáp gồm TSH, T3 và T4 thường được chỉ định trước khi mang thai, đặc biệt với phụ nữ trên 30 tuổi, người có kinh nguyệt không đều, tiền sử sảy thai, vấn đề về sinh sản, thay đổi cân nặng bất thường, mệt mỏi kéo dài hoặc các triệu chứng liên quan khác.

Tầm soát tiểu đường và huyết áp

Đường huyết và huyết áp cần được kiểm tra trước khi bắt đầu thụ thai, đặc biệt ở phụ nữ trên 35 tuổi. Các xét nghiệm như HbA1c và đường huyết lúc đói có thể cho thấy liệu tiểu đường hoặc tiền tiểu đường có cần can thiệp hay không. Theo dõi huyết áp thường xuyên giúp phát hiện sớm tình trạng tăng huyết áp.

Nếu bỏ sót những bệnh lý này, nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật, sinh non và các vấn đề về tăng trưởng của thai nhi sẽ tăng cao. Kiểm soát tốt trước khi mang thai giúp cả mẹ và bé có một khởi đầu an toàn hơn.

Kiểm tra dinh dưỡng và phát hiện thiếu hụt vi chất

Xét nghiệm ferritin, hemoglobin, vitamin D và B12 có thể phát hiện các thiếu hụt vi chất có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng mệt mỏi, thiếu máu hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi trong thai kỳ.

Bác sĩ Mali khuyến nghị: phụ nữ đang lên kế hoạch mang thai nên bổ sung axit folic sớm - liều khuyến cáo là 400 mcg mỗi ngày để giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi.

Kiểm tra sức khỏe sinh sản, nhiễm trùng và miễn dịch

Khám phụ khoa và siêu âm có thể phát hiện u xơ tử cung, u nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung hoặc các bất thường của niêm mạc tử cung - những yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình làm tổ và diễn tiến thai kỳ. Bên cạnh đó, cần kiểm tra miễn dịch với rubella và thủy đậu, cùng tầm soát các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV, viêm gan và giang mai trước khi thụ thai.

Những xét nghiệm này không dự đoán được tất cả mọi thứ, nhưng giúp nhận diện nguy cơ sớm và hỗ trợ cặp vợ chồng định hướng về thời điểm, phác đồ điều trị và chăm sóc phù hợp.