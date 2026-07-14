Món khoái khẩu khiến người đàn ông phù não nguy kịch

Sau khi ăn tiết canh lợn, người đàn ông 45 tuổi ở Bắc Ninh bất ngờ sốt cao, đau đầu, rối loạn ý thức và được chẩn đoán viêm màng não nghi do liên cầu lợn.

Sau khi ăn tiết canh lợn, người đàn ông 45 tuổi sốt cao, đau đầu rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê, phải thở máy do viêm màng não và phù não nghi liên cầu lợn. Ảnh: Đinh Hà.

Theo người nhà, khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, Đ.V.C. (45 tuổi, Bắc Ninh) có ăn tiết canh lợn. Các triệu chứng tiến triển rất nhanh, bệnh nhân lơ mơ, kích thích, rối loạn ý thức nên được đưa đến cơ sở y tế địa phương.

Do tình trạng diễn biến nặng, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Phan Văn Mạnh cho biết khi nhập viện, bệnh nhân giảm ý thức với thang điểm Glasgow 9 điểm, kèm các dấu hiệu điển hình của viêm màng não cấp. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm màng não và theo dõi do vi khuẩn liên cầu lợn.

Theo bác sĩ Mạnh, ở những trường hợp viêm màng não cấp có rối loạn ý thức, biến chứng nguy hiểm nhất là phù não. Tình trạng này làm tăng nhanh áp lực nội sọ, có thể gây tổn thương não nghiêm trọng, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp điều trị đã đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, sử dụng kháng sinh và đồng thời triển khai nhiều biện pháp hồi sức tích cực nhằm kiểm soát tình trạng phù não.

Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân cải thiện, được rút ống nội khí quản và chuyển lên khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo ThS.BSNT Phan Văn Mạnh, liên cầu lợn hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm màng não ở người lớn tại Việt Nam.

Không chỉ gây viêm màng não, vi khuẩn này còn có thể gây nhiễm khuẩn huyết với nhiều biến chứng nặng như ban xuất huyết, rối loạn đông máu, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và nguy cơ không qua khỏi cao nếu không được phát hiện, điều trị sớm.

Đáng lưu ý, dù bệnh nhân trong trường hợp này khai có ăn tiết canh lợn, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từng tiếp nhận nhiều trường hợp cho biết chỉ ăn tiết canh gà, dê hoặc các loại tiết canh khác nhưng sau đó vẫn được xác định mắc liên cầu lợn.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân có thể từ trong quá trình chế biến, một số cơ sở đã pha trộn tiết lợn vào các loại tiết canh khác, khiến người ăn vẫn có nguy cơ nhiễm vi khuẩn.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh hoặc các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín kỹ. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, buồn nôn sau khi ăn tiết canh hoặc sau khi tiếp xúc với lợn bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị, tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.