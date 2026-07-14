Bên trong phòng giám định ADN tìm danh tính liệt sĩ

Theo Quyết định số 51 của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công đoạn đối chiếu với dữ liệu ADN được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa các đơn vị giám định và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an. "C06 cung cấp cho chúng tôi thông tin thân nhân liệt sĩ cùng dữ liệu ADN của thân nhân. Sau khi nhận được dữ liệu, hệ thống sẽ tiến hành các thuật toán phân tích, so sánh và đối chiếu để xác định giữa mẫu hài cốt và thân nhân có tồn tại quan hệ huyết thống hay không", ThS. Vũ Anh Tuấn cho biết. Với một đợt giám định thông thường, toàn bộ quy trình kéo dài khoảng 3-4 tuần.