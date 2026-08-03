Hành lang khu khám sinh sản đông kín từ sáng sớm

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8h sáng, hành lang Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội), gần như không còn một khoảng trống. Tiếng gọi tên bệnh nhân liên tục vang lên giữa dòng người xếp hàng chờ đến lượt khám. Trong đám đông ấy là những cặp vợ chồng trẻ vừa kết hôn, những gia đình đã nhiều năm chạy chữa hiếm muộn để mong có con đầu lòng.
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Theo tiến sĩ, bác sĩ Vương Vũ Việt Hà, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Bưu điện, một phần nguyên nhân khiến lượng bệnh nhân trong ngày đông hơn thường lệ do đơn vị đang triển khai Tuần lễ khám và tư vấn vô sinh, hiếm muộn.
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"Cơ cấu nguyên nhân gây vô sinh hiện nay gần như không thay đổi trong nhiều năm qua. Khoảng 40% trường hợp xuất phát từ người chồng, 40% từ người vợ và khoảng 20% còn lại chưa xác định được nguyên nhân. Điều đáng chú ý là ngày càng nhiều nam giới trẻ chủ động đi khám sức khỏe sinh sản trước hôn nhân. Không ít người chưa lập gia đình cũng tìm đến các cơ sở chuyên khoa để đánh giá khả năng sinh sản", bác sĩ Hà nói với Tri Thức - Znews.
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Theo vị chuyên gia, lối sống thiếu khoa học là một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Nhiều người thường xuyên thức đến 1-2h sáng mới ngủ, sinh hoạt không điều độ. Khi còn trẻ, sức khỏe vẫn tốt nên họ chủ quan, nhưng thực chất cơ thể đang bị bào mòn từng ngày, trong đó có khả năng sinh sản. Đặc biệt, với nam giới, việc thường xuyên sử dụng rượu bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử và các chất kích thích khác đều có thể làm suy giảm chất lượng tinh trùng.
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Trong phòng tư vấn của bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Tiến Sơn, anh V.T.T. (39 tuổi, Hà Nội) lặng lẽ ngồi cạnh vợ, trên tay vẫn cầm tập hồ sơ khám bệnh dày cộp. Vợ chồng anh T. đã có một con 8 tuổi, nhưng mong muốn sinh thêm em bé vẫn chưa thành hiện thực. Trước đó, người vợ từng bị tắc hai vòi trứng và đã trải qua phẫu thuật thông vòi trứng tại một bệnh viện khác. Sau nhiều tháng "thả" tự nhiên mà chưa có thai, họ quyết định cùng đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản để kiểm tra lại.
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Dù tinh dịch đồ của người chồng không ghi nhận bất thường, tình trạng tái tắc vòi trứng bên trái khiến khả năng thụ thai tự nhiên của người vợ bị ảnh hưởng đáng kể. Vì vậy, bác sĩ Sơn chỉ định thực hiện đầy đủ các bước đánh giá vô sinh theo quy trình, bao gồm xét nghiệm nội tiết, dự trữ buồng trứng, siêu âm và các thăm dò cần thiết khác trước khi hội chẩn, đưa ra phác đồ điều trị tối ưu cho vợ chồng này.
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Mỗi lần nghe cánh cửa phòng khám mở ra, anh Đ. (ở Phú Thọ) lại ngẩng đầu nhìn theo với vẻ thấp thỏm. Anh cho biết hai vợ chồng từng hy vọng chỉ cần điều chỉnh chế độ sinh hoạt là có thể đón con tự nhiên, nhưng kết quả thăm khám cho thấy dự trữ buồng trứng của vợ suy giảm nghiêm trọng dù mới 23 tuổi. "Tôi chỉ mong sức khỏe của cô ấy đủ tốt để vượt qua quá trình kích trứng, hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi", anh nói.
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Rời phòng khám, chị Quỳnh Anh (38 tuổi) cầm tập phiếu chỉ định xét nghiệm, chậm rãi bước dọc hành lang để đến các phòng chức năng. Thỉnh thoảng, chị dừng lại đọc kỹ từng hạng mục bác sĩ yêu cầu, gương mặt không giấu được vẻ hồi hộp xen lẫn hy vọng. Chị hiện có hai con nhưng vẫn mong gia đình có thêm một thành viên. Sau hai tháng "thả" tự nhiên nhưng chưa có tin vui, chị chủ động đến bệnh viện khám để đánh giá sức khỏe sinh sản, chuẩn bị cho kế hoạch mang thai.
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"Tôi muốn khám sớm để biết cơ thể mình có vấn đề gì không. Nếu cần can thiệp thì điều trị ngay, còn nếu mọi thứ ổn thì tôi sẽ yên tâm hơn trên hành trình đón thêm một em bé", chị Quỳnh Anh chia sẻ.
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Nằm trên giường siêu âm, chị C. chăm chú dõi theo màn hình, gương mặt thể hiện rõ sự hồi hộp. Chỉ đến khi thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải Yến mỉm cười thông báo thai đã được 12 tuần, phát triển khỏe mạnh, người phụ nữ mới thở phào nhẹ nhõm.
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Đây là lần thứ hai chị thực hiện hành trình IVF tại Bệnh viện Bưu Điện. Bốn năm trước, sau nhiều năm mong con, hai vợ chồng đến khám và được xác định nguyên nhân vô sinh từ người chồng không có tinh trùng. Dù đã trải qua phẫu thuật tìm tinh trùng nhưng không đạt kết quả như mong muốn, gia đình quyết định xin tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng để thực hiện IVF và may mắn đón con đầu lòng.
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Ba năm sau, với mong ước gia đình có thêm tiếng trẻ thơ, chị quay trở lại bệnh viện. Lần tái ngộ ấy giờ đây đã được đền đáp bằng một thai kỳ khỏe mạnh. "Nghe bác sĩ nói con phát triển tốt, tôi rất mừng và hạnh phúc. Hành trình này không dễ dàng, nhưng cuối cùng gia đình tôi lại sắp có thêm một phép màu", chị xúc động chia sẻ.
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Theo bác sĩ Vương Vũ Việt Hà, một quan niệm phổ biến hiện nay là chỉ những cặp vợ chồng hiếm muộn hoặc có tiền sử bệnh lý mới cần khám và sàng lọc di truyền trước khi mang thai. Tuy nhiên, nhận định này chưa chính xác. Thực tế, ngay cả những cặp đôi hoàn toàn khỏe mạnh vẫn có nguy cơ sinh con mắc bệnh di truyền nếu cả hai cùng mang gene bệnh nhưng không hề hay biết.
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"Một tín hiệu tích cực là cùng với sự phát triển của công nghệ, chi phí sàng lọc di truyền đã giảm đáng kể. Nếu trước đây, một cặp đôi có thể phải chi khoảng 20-30 triệu đồng cho các xét nghiệm cần thiết, hiện nhiều gói sàng lọc có mức giá dưới 10 triệu đồng", vị chuyên gia cho hay.
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Ngoài khám sức khỏe trước hôn nhân, các chuyên gia khuyến nghị người trẻ duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia, tránh thuốc lá và các chất kích thích. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe sinh sản, cần chủ động đi khám sớm để được phát hiện và điều trị kịp thời, tránh bỏ lỡ "thời điểm vàng" cho việc sinh con.
Chạy trời không khỏi đau: Tập hợp các ghi chép của tác giả Adam Kay trong 6 năm hành nghề y từ 2004 đến 2010, cuốn sách là bản báo cáo không khoan nhượng về công việc của đội ngũ y tế của Vương quốc Anh đang làm việc ngày đêm nhưng chưa được nhìn nhận và tôn trọng đúng mức.