Hành lang khu khám sinh sản đông kín từ sáng sớm

Trong phòng tư vấn của bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Tiến Sơn, anh V.T.T. (39 tuổi, Hà Nội) lặng lẽ ngồi cạnh vợ, trên tay vẫn cầm tập hồ sơ khám bệnh dày cộp. Vợ chồng anh T. đã có một con 8 tuổi, nhưng mong muốn sinh thêm em bé vẫn chưa thành hiện thực. Trước đó, người vợ từng bị tắc hai vòi trứng và đã trải qua phẫu thuật thông vòi trứng tại một bệnh viện khác. Sau nhiều tháng "thả" tự nhiên mà chưa có thai, họ quyết định cùng đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản để kiểm tra lại.