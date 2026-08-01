Công thức giúp trẻ dưới 5 tuổi phát triển chiều cao và não bộ

Trong cẩm nang mới, Bộ Y tế hướng dẫn trẻ 1-17 tuổi duy trì vận động hàng ngày theo từng độ tuổi và hạn chế thời gian sử dụng tivi, điện thoại.

Bộ Y tế vừa ban hành cẩm nang hoạt động thể lực, khuyến nghị trẻ em tăng vận động theo độ tuổi và giảm thời gian giải trí bằng tivi, điện thoại. Ảnh: Magnific.

Bộ Y tế vừa ban hành Cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe cộng đồng. Trong đó, trẻ nhỏ được khuyến khích vận động càng nhiều càng tốt, đồng thời hạn chế thời gian tiếp xúc với màn hình điện tử.

Trẻ dưới 5 tuổi cần vận động mỗi ngày, hạn chế xem màn hình

Theo Bộ Y tế, hoạt động thể lực mang lại nhiều lợi ích cho trẻ dưới 5 tuổi như giúp phát triển cơ, xương, tăng chiều cao, duy trì cân nặng hợp lý, cải thiện giấc ngủ, thúc đẩy phát triển não bộ và trí tuệ. Việc vận động từ sớm cũng góp phần hình thành các kỹ năng vận động, giao tiếp và tương tác xã hội.

Đối với trẻ dưới 1 tuổi, cha mẹ cần tạo điều kiện để trẻ vận động nhiều lần trong ngày thông qua các hoạt động tương tác trên sàn nhà hoặc giường.

Mỗi ngày, trẻ nên vận động tối thiểu 30 phút với các hoạt động như nằm sấp, bò hoặc tập đi phù hợp theo từng giai đoạn phát triển.

Bộ Y tế lưu ý khi mới tập nằm sấp, cha mẹ chỉ nên cho trẻ thực hiện từ 1-2 phút mỗi lần rồi tăng dần khi trẻ đã quen. Không để trẻ nằm sấp khi ngủ.

Trẻ từ 1 đến dưới 3 tuổi, trẻ được khuyến khích vận động càng nhiều càng tốt. Thời gian hoạt động thể lực tối thiểu là 180 phút mỗi ngày, phân bổ đều trong ngày, kết hợp cả hoạt động trong nhà và ngoài trời với cường độ từ nhẹ đến mạnh.

Đáng chú ý, Bộ Y tế không khuyến khích trẻ 1 tuổi sử dụng màn hình điện tử để giải trí. Với trẻ từ 2 đến dưới 3 tuổi, thời gian xem tivi, điện thoại hoặc các thiết bị có màn hình không quá một giờ mỗi ngày, nhưng càng ít càng tốt.

Trẻ từ 3 đến dưới 5 tuổi cũng cần vận động ít nhất 180 phút mỗi ngày, trong đó ít nhất 60 phút là hoạt động thể lực cường độ vừa hoặc mạnh.

Các hình thức vận động được khuyến khích gồm đi bộ, chạy, bơi, nhảy dây, nhảy, đạp xe ba bánh, chơi với đồ chơi, ném - bắt bóng và các trò chơi vận động.

Ngoài ra, Bộ Y tế khuyến cáo không nên để trẻ ngồi lâu trên xe đẩy hoặc ghế cố định trong thời gian dài.

Thời gian giải trí trước màn hình vẫn được giới hạn không quá một giờ mỗi ngày, đồng thời khuyến khích thay thế bằng các hoạt động như đọc sách, nghe kể chuyện, chơi cùng cha mẹ hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời.

Hoạt động thể lực thường xuyên giúp trẻ và thanh thiếu niên cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường sức mạnh cơ bắp. Ảnh: Magnific.

Với trẻ từ 3 đến dưới 5 tuổi, các hoạt động tăng cường cơ và xương cũng rất cần thiết. Trẻ có thể tham gia kéo co, leo trèo trên thiết bị sân chơi, tập thể dục dụng cụ, nhảy lò cò, nhảy dây hoặc chạy.

Theo Bộ Y tế, hoạt động thể lực thường xuyên giúp trẻ và thanh thiếu niên cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường sức mạnh cơ bắp, nâng cao sức khỏe xương, kiểm soát huyết áp, mỡ máu, đường huyết và giảm tích lũy mỡ thừa.

Bên cạnh đó, vận động còn góp phần nâng cao khả năng nhận thức, cải thiện kết quả học tập và giảm nguy cơ mắc các rối loạn sức khỏe tâm thần.

Bộ Y tế khuyến cáo người từ 5 đến 17 tuổi nên thực hiện ít nhất 60 phút hoạt động thể lực mỗi ngày, duy trì trong cả tuần với cường độ vừa đến mạnh.

Trong đó, ít nhất 3 ngày mỗi tuần cần thực hiện các hoạt động cường độ mạnh để tăng cường sức khỏe cơ và ít nhất 3 ngày mỗi tuần thực hiện các hoạt động giúp phát triển hệ xương.

Các hình thức vận động được khuyến khích gồm đi bộ nhanh, chạy, đạp xe, nhảy dây, bơi lội, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt, võ thuật, dân vũ thể thao và các trò chơi dân gian.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế khuyến khích học sinh đi bộ hoặc đi xe đạp đến trường khi điều kiện cho phép, ưu tiên các hoạt động ngoài trời và hoạt động theo nhóm nhằm tăng cường giao tiếp xã hội.

Cha mẹ cần giám sát để đảm bảo an toàn khi trẻ vận động

Bộ Y tế lưu ý trẻ nhỏ luôn cần có người lớn giám sát trong quá trình vui chơi và tập luyện.

Không gian vận động phải sạch sẽ, thông thoáng, không có vật sắc nhọn hoặc các nguy cơ gây té ngã, điện giật.

Cha mẹ cũng cần cho trẻ nghỉ ngơi và theo dõi khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt nhiều, khó thở, chóng mặt, đau ngực, đau cơ khớp kéo dài, sốt hoặc đang mắc bệnh cấp tính. Trong những trường hợp này, trẻ cần được tạm dừng hoạt động và theo dõi sức khỏe trước khi tiếp tục vận động.