Sở Y tế công bố bệnh viện ở TP.HCM bị người dân phản ánh nhiều nhất

Sở Y tế TP.HCM vừa công bố danh sách các bệnh viện ghi nhận nhiều phản ánh nhất từ người dân trong 6 tháng đầu năm, cùng những vấn đề khiến người bệnh bức xúc.

Bệnh viện Bà Rịa nhận nhiều phản ánh của người dân. Ảnh: BVBR.

Trong 6 tháng đầu năm nay, hệ thống tiếp nhận phản ánh của Sở Y tế TP.HCM ghi nhận 427 phản ánh liên quan đến các bệnh viện công lập. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa là đơn vị có số lượt phản ánh nhiều nhất với 18 trường hợp.

Thông tin được công bố tại hội nghị giao ban sơ kết công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân, do Sở Y tế TP.HCM tổ chức ngày 31/7.

Theo Sở Y tế TP.HCM, mặc dù bảng thống kê công bố 45 đơn vị tiêu biểu, trên thực tế có 87 bệnh viện công lập phát sinh phản ánh trong thời gian này. Phần lớn phản ánh tập trung tại các bệnh viện tuyến cuối, bệnh viện chuyên khoa và những cơ sở có lưu lượng khám chữa bệnh lớn. Vì vậy, số phản ánh không đồng nghĩa với việc đánh giá chất lượng bệnh viện mà còn phản ánh quy mô hoạt động và lượng người bệnh phục vụ của từng đơn vị.

Hơn 1.100 phản ánh thuộc 21 lĩnh vực

Không chỉ riêng bệnh viện công lập, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành y tế TP.HCM đã tiếp nhận và xử lý 1.115 phản ánh thuộc 21 lĩnh vực khác nhau.

Trong đó, nhóm phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật y tế chiếm tỷ lệ cao nhất với 305 trường hợp, tương đương 27,35%. Tiếp theo là phản ánh về thái độ phục vụ của nhân viên y tế (115 trường hợp), chất lượng chuyên môn (103), thực hiện dịch vụ (97), quy trình khám chữa bệnh và thủ tục hành chính (82), cấp phép hoạt động (79) cùng nhiều nội dung khác.

Những nội dung người dân phản ánh nhiều nhất liên quan đến quy trình khám chữa bệnh, thời gian chờ xét nghiệm, thanh toán viện phí, quyền lợi bảo hiểm y tế, thu phí, thái độ phục vụ và công tác tổ chức phục vụ người bệnh.

Phản ánh của người dân chủ yếu tập trung vào nhóm bệnh viện tuyến cuối, chuyên khoa và có lượt khám đông. Ảnh minh hoạ: Hoài Bảo.

Ở cấp quản lý, Phòng Kiểm tra - Pháp chế tiếp nhận nhiều phản ánh nhất với 306 trường hợp. Gần một nửa số này liên quan đến cơ sở hoạt động không phép, người hành nghề không đủ điều kiện, quảng cáo sai sự thật hoặc vượt quá phạm vi chuyên môn.

Qua kiểm tra, các vi phạm phổ biến được phát hiện gồm không đăng ký hành nghề, quảng cáo trái quy định, người hành nghề không có chứng chỉ hoặc giấy phép và cơ sở hoạt động không phép.

Trong khi đó, Phòng Nghiệp vụ Y tiếp nhận 183 phản ánh, chủ yếu về quy trình khám chữa bệnh, thủ tục hành chính, thái độ phục vụ và chất lượng chuyên môn. Phòng Nghiệp vụ Dược ghi nhận các phản ánh liên quan đến thiếu thuốc, người bệnh phải tự mua thuốc BHYT bên ngoài hoặc việc cung ứng thuốc chậm. Phòng Kế hoạch - Tài chính tiếp nhận nhiều phản ánh về thu phí, giá dịch vụ và thanh toán BHYT.

Lấy phản ánh để cải tiến chất lượng

Từ kết quả phân tích 1.115 phản ánh, Sở Y tế TP.HCM cũng xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đối với lĩnh vực vi phạm pháp luật, ngành y tế sẽ ưu tiên phát hiện sớm các cơ sở có dấu hiệu hoạt động không phép, phối hợp với Công an TP.HCM và chính quyền địa phương để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, dữ liệu về các cơ sở tái phạm sẽ được tích hợp trên hệ thống để phục vụ công tác giám sát và công khai kết quả xử lý trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Trong lĩnh vực khám chữa bệnh, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian chờ khám, xét nghiệm và thanh toán. Theo cơ quan này, đây là những nội dung dễ phát sinh bức xúc nhất đối với người bệnh và cũng là nhóm phản ánh xuất hiện nhiều trong thời gian qua.

PGS.TS Tăng Chí Thượng chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Song song đó, ngành y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu từ Dashboard để giám sát an toàn người bệnh và nâng cao hiệu quả quản trị.

Đối với lĩnh vực giao tiếp, ứng xử, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ y tế, xem kết quả xử lý phản ánh là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua cũng như trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh.

Ở lĩnh vực tài chính và bảo hiểm y tế, Sở sẽ tăng cường kiểm tra việc công khai giá dịch vụ, danh mục kỹ thuật, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết các vướng mắc trong thanh toán BHYT. Đồng thời cảnh báo sớm nguy cơ phát sinh phản ánh liên quan đến thu phí, thiếu thuốc hoặc vật tư y tế.

Đối với lĩnh vực dược và trang thiết bị y tế, ngành y tế sẽ tăng cường cảnh báo nguy cơ thiếu thuốc, hóa chất, giám sát việc sử dụng trang thiết bị. Sở sẽ xử lý dứt điểm các phản ánh về việc người bệnh phải tự mua thuốc BHYT bên ngoài cơ sở khám chữa bệnh.

Trong công tác tổ chức cán bộ, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục công khai, minh bạch trong quản lý nhân sự, bố trí nguồn lực hợp lý nhằm giảm áp lực quá tải, hạn chế tình trạng trực kéo dài và cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên y tế.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết ông luôn xem phản ánh của người dân là điểm khởi đầu cho các chương trình cải tiến chất lượng.

Theo bác sĩ Thượng, giá trị lớn nhất của hệ thống không nằm ở số lượng phản ánh được tiếp nhận mà ở khả năng nhận diện những vấn đề lặp đi lặp lại để tìm giải pháp khắc phục. Toàn bộ phản ánh hiện đều được số hóa và lưu trữ trên hệ thống, tạo thành nguồn dữ liệu phục vụ công tác quản trị lâu dài của ngành y tế.

"Ngành y tế TP.HCM đang chuyển từ tư duy phát triển từng bệnh viện sang phát triển toàn bộ hệ thống y tế", bác sĩ Thượng nói.

Trong định hướng đó, việc lắng nghe phản ánh của người dân không chỉ giúp giải quyết từng vụ việc cụ thể mà còn góp phần hoàn thiện chính sách, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng một hệ thống y tế minh bạch, lấy người bệnh làm trung tâm.