Dịch Ebola: Số ca không qua khỏi tại CHDC Congo tiếp tục tăng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, số người không qua khỏi trong đợt bùng phát dịch Ebola tại 5 tỉnh miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đã tăng lên 1.521 người.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân Ebola tới trung tâm điều trị tại tỉnh Ituri, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bản tin do cơ quan y tế nước này công bố ngày 30/7 cho biết CHDC Congo ghi nhận 3.442 ca bệnh, trong đó 615 bệnh nhân đã hồi phục và 797 bệnh nhân vẫn đang được cách ly hoặc điều trị tại các cơ sở y tế. Tỷ lệ không qua khỏi trong đợt dịch hiện ở mức 44,2%, trong khi 78,3% số người từng tiếp xúc với ca bệnh đã được theo dõi y tế.

Các hoạt động ứng phó với dịch bệnh đang được triển khai tại 5 tỉnh chịu ảnh hưởng gồm Haut-Uele, Ituri, Bắc Kivu, Nam Kivu và Tshopo. Tuy nhiên, tại tỉnh Ituri, công tác phòng chống dịch bị gián đoạn do nhân viên y tế đình công, yêu cầu được thanh toán 2 tháng tiền lương chưa trả.

Trong khi đó, Uganda, quốc gia vừa tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát Ebola trong tuần này, vẫn tiếp tục hỗ trợ tỉnh Ituri với việc cung cấp xe cứu thương và năng lực xét nghiệm. Ngày 29/7, Uganda đã triển khai các phòng xét nghiệm lưu động với đội ngũ nhân viên y tế Uganda đến thị trấn biên giới Kasenyi, nằm bên bờ hồ Albert thuộc tỉnh Ituri, nhằm đẩy nhanh việc sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm.

Theo giới chức y tế CHDC Congo và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (ACDC), đây là đợt bùng phát Ebola có tốc độ lây lan nhanh nhất trong lịch sử nước này. Số ca mắc đã vượt mốc 3.400 ca chỉ sau hơn 2 tháng kể từ khi dịch được công bố hôm 15/5, tiến gần quy mô của đợt dịch nghiêm trọng nhất giai đoạn 2018-2020.

Hơn 60% số ca không qua khỏi gần đây là ở ngoài các cơ sở điều trị, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt qua các nghi thức mai táng truyền thống. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ dịch lây lan ra toàn cầu vẫn ở mức thấp, song cảnh báo tình hình tại miền Đông CHDC Congo vẫn rất nghiêm trọng và cần được cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp.

Đợt dịch lần này do chủng virus Bundibugyo gây ra - chủng hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt. Theo các chuyên gia, công tác khống chế dịch đang gặp nhiều trở ngại do tình trạng xung đột vũ trang, khó tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng, tâm lý e ngại của người dân, hoạt động truy vết chưa hiệu quả và các cuộc đình công của nhân viên y tế với lý do bị chậm trả lương.