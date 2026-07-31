Cận cảnh 'xưởng' bào chế thuốc Đông y chuẩn quốc tế đầu tiên ở TP.HCM

Nhân viên kiểm nghiệm thao tác trên máy đo độ rã để đánh giá chất lượng lô thuốc sau khi bào chế. Các thông số về nhiệt độ và thời gian được thiết lập chính xác để mô phỏng môi trường cơ thể người. Kết quả kiểm nghiệm là căn cứ để đánh giá chất lượng của từng lô sản phẩm trước khi xuất xưởng. Quá trình kiểm nghiệm được thực hiện trên từng mẫu thuốc nhằm đánh giá chất lượng và độ ổn định của sản phẩm. Đây là bước không thể thiếu trong quy trình sản xuất thuốc đạt chuẩn GMP-WHO.