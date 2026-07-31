Cận cảnh 'xưởng' bào chế thuốc Đông y chuẩn quốc tế đầu tiên ở TP.HCM

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Nhân viên y tế mang bảo hộ trước khi vào khu vực sản xuất thuốc Đông y đạt chuẩn GMP-WHO tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM. Tại đây, toàn bộ nhân sự và nguyên vật liệu đều phải trải qua quy trình kiểm soát nghiêm ngặt trước khi đi vào dây chuyền.
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Tại khu vực sản xuất, nhân viên theo dõi sát sao toàn bộ quy trình vận hành trên hệ thống điều khiển tự động. Các công đoạn chế biến được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trước khi chuyển sang khâu kế tiếp.
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Dây chuyền sản xuất thuốc Đông y là hệ thống máy móc khép kín, biến dược liệu thô thành đủ dạng thành phẩm từ viên hoàn, cao lỏng cho tới thuốc bột hay thuốc nước. Mỗi mẻ thuốc đều được giám sát liên tục nhằm bảo đảm chất lượng ổn định trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo.
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Máy sấy tầng sôi giúp sấy khô thần tốc và tạo hạt dược liệu khép kín. Tuy nhiên, để mẻ thuốc không bị vón cục hay biến chất, kỹ thuật viên phải kiểm soát cực kỳ gắt gao nhiệt độ gió vào và tốc độ phun dịch.
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Sau khi bào chế, các mẫu thuốc sẽ được đưa về phòng kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng. Chỉ những lô sản phẩm đạt chuẩn tuyệt đối mới được "bật đèn xanh" chuyển sang công đoạn tiếp theo.
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Nhân viên kiểm nghiệm thao tác trên máy đo độ rã để đánh giá chất lượng lô thuốc sau khi bào chế. Các thông số về nhiệt độ và thời gian được thiết lập chính xác để mô phỏng môi trường cơ thể người. Kết quả kiểm nghiệm là căn cứ để đánh giá chất lượng của từng lô sản phẩm trước khi xuất xưởng. Quá trình kiểm nghiệm được thực hiện trên từng mẫu thuốc nhằm đánh giá chất lượng và độ ổn định của sản phẩm. Đây là bước không thể thiếu trong quy trình sản xuất thuốc đạt chuẩn GMP-WHO.
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Mẫu thử sau khi sơ chế được đưa vào hệ thống phân tích tự động. Tại đây, thiết bị sẽ tự động ghi nhận và xử lý các chỉ số kỹ thuật, phục vụ việc đánh giá chất lượng lô thuốc.
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Bên trong phòng chiết xuất và cô cao. Thảo dược được nấu và cô đặc trong hệ thống nồi chiết inox khép kín để thu giữ tối đa lượng hoạt chất.
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Sau khi hoàn tất quá trình chiết xuất, nhân viên tiếp tục theo dõi bồn chứa cao lỏng, quan sát hơi nước, nhiệt độ và trạng thái nguyên liệu bên trong để bảo đảm dịch chiết đạt yêu cầu trước khi chuyển sang công đoạn cô đặc, sấy.
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Sau khi vượt qua các khâu kiểm nghiệm khắt khe, thuốc Đông y thành phẩm được đóng chai, dán nhãn và lưu kho. Mỗi sản phẩm khi ra lò đều bảo đảm sự đồng nhất về chất lượng và độ an toàn trước khi đến tay người bệnh.
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Từ dây chuyền đạt chuẩn GMP-WHO, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM hiện sản xuất khoảng 65 mặt hàng thuốc và chế phẩm y học cổ truyền. Mục tiêu không chỉ đáp ứng nhu cầu điều trị mà còn từng bước xây dựng các sản phẩm có chất lượng cao. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, cho biết Việt Nam sở hữu nguồn dược liệu phong phú, song chặng đường đưa các bài thuốc cổ truyền thành sản phẩm thương mại đạt chuẩn vẫn còn nhiều nút thắt, song việc bảo đảm nguồn dược liệu ổn định, đạt chuẩn và đồng nhất về chất lượng vẫn là một trong những thách thức lớn của hoạt động sản xuất thuốc.
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Là cơ sở y học cổ truyền đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn sản xuất thuốc GMP-WHO, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM đang mở ra bước đi mới khi kết hợp sản xuất hiện đại với du lịch y tế. Mô hình này không chỉ nâng tầm chất lượng bài thuốc mà còn tạo trải nghiệm thực tế sinh động cho du khách trong và ngoài nước.
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