4 loại rau giàu canxi, nên có trong bữa ăn của trẻ và mẹ bầu

Một số loại rau không chỉ giàu canxi mà còn cung cấp folate, vitamin K và vitamin C, phù hợp với trẻ đang lớn và phụ nữ mang thai.

Cải xoăn là một trong những loại rau lá giàu canxi. Ảnh: Magnific.

Canxi là khoáng chất quan trọng giúp hình thành và duy trì hệ xương, răng khỏe mạnh, đồng thời tham gia vào hoạt động của cơ bắp, thần kinh và tim mạch. Trẻ em cần đủ canxi để phát triển chiều cao, trong khi phụ nữ mang thai cần nhiều canxi hơn để đáp ứng nhu cầu của cả mẹ và thai nhi.

Bên cạnh sữa và các chế phẩm từ sữa, nhiều loại rau cũng là nguồn cung cấp canxi đáng kể. Dưới đây là những loại rau giàu canxi, đồng thời chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Cải xoăn

Theo Healthline, cải xoăn được xem là một trong những loại rau lá xanh giàu canxi. Ngoài khoáng chất này, cải xoăn còn cung cấp vitamin K, vitamin C, folate và chất chống oxy hóa.

Đáng chú ý, cải xoăn chứa hàm lượng oxalat thấp hơn nhiều loại rau lá xanh khác. Oxalat là hợp chất có thể cản trở quá trình hấp thu canxi, vì vậy cơ thể có khả năng hấp thu canxi từ cải xoăn khá hiệu quả.

Đối với trẻ em, cải xoăn góp phần cung cấp dưỡng chất cần thiết cho quá trình phát triển xương. Với phụ nữ mang thai, loại rau này còn bổ sung folate - dưỡng chất quan trọng giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi.

Cải thìa

Cải thìa là loại rau quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình nhưng lại ít được biết đến là nguồn bổ sung canxi khá tốt. Không chỉ chứa canxi, cải thìa còn giàu vitamin A, vitamin C và folate. Hàm lượng oxalat thấp giúp cơ thể hấp thu canxi từ loại rau này tốt hơn so với một số loại rau lá xanh khác. Cải thìa có vị ngọt, mềm sau khi nấu nên phù hợp với cả trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.

Cải chíp

Cải chíp (bok choy) thuộc cùng họ với cải thìa và cũng là nguồn cung cấp canxi, vitamin C cùng nhiều chất chống oxy hóa, theo WebMD.

Loại rau này chứa lượng calo thấp nhưng giàu dưỡng chất, thích hợp bổ sung vào thực đơn hàng ngày. Vitamin C trong cải chíp còn góp phần hỗ trợ tổng hợp collagen - thành phần quan trọng của sụn, xương và mô liên kết. Cải chíp có thể chế biến thành nhiều món như luộc, xào hoặc nấu canh để giữ được hương vị và giá trị dinh dưỡng.

Rau dền

Rau dền nổi tiếng với hàm lượng canxi khá cao, đồng thời cung cấp sắt, magie, kali và vitamin A. Loại rau này đặc biệt phù hợp với phụ nữ mang thai nhờ chứa nhiều folate và sắt - hai dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo máu.

Tuy nhiên, theo Medical News Today, rau dền cũng chứa lượng oxalat tương đối cao nên khả năng hấp thu canxi không bằng cải xoăn hoặc cải thìa. Các chuyên gia khuyến nghị nên đa dạng nguồn thực phẩm thay vì chỉ phụ thuộc vào một loại rau để đảm bảo cơ thể nhận đủ dưỡng chất.

Những lưu ý

Mặc dù các loại rau trên đều chứa canxi, lượng canxi cơ thể hấp thu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vitamin D, vitamin K, protein và mức độ hoạt động thể chất. Đối với trẻ em, việc phát triển chiều cao cần kết hợp chế độ ăn cân đối với ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và tắm nắng hợp lý để cơ thể tổng hợp vitamin D.

Trong khi đó, phụ nữ mang thai nên xây dựng chế độ dinh dưỡng đa dạng, kết hợp rau xanh với sữa, sữa chua, phô mai, cá nhỏ ăn cả xương, đậu phụ và các thực phẩm giàu canxi khác. Nếu nhu cầu canxi tăng cao hoặc chế độ ăn không đáp ứng đủ, thai phụ cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các sản phẩm bổ sung.