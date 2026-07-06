BHYT chi trả hóa đơn trái tuyến, bệnh viện ở TP.HCM thay đổi ra sao?

Sau vài ngày áp dụng quy định hưởng 50% BHYT ngoại trú mới, các bệnh viện chuyên sâu tại TP.HCM chưa ghi nhận biến động đột biến. Quy trình phân luồng đã được kích hoạt.

Người dân đăng ký khám trái tuyến tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC.

Từ ngày 1/7, người dân tự đi khám ngoại trú (không cần giấy chuyển viện hoặc giấy hẹn) tại các bệnh viện cấp chuyên sâu sẽ được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả đến 50% mức hưởng, theo Luật BHYT sửa đổi.

Ghi nhận trong những ngày đầu triển khai, các bệnh viện lớn tại TP.HCM như Nhi đồng 2 hay Nhân dân Gia Định đều đang kiểm soát tốt tình hình, chưa xuất hiện tình trạng quá tải cục bộ như lo ngại trước đó.

Số lượt khám trái tuyến duy trì ở mức thấp

Theo số liệu thống kê từ Bệnh viện Nhi đồng 2, trong ngày đầu tiên áp dụng chính sách, số lượt khám BHYT chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ khoảng 0,2% trong tổng số lượt khám chung, tương đương với 684 ca trên tổng số 3.412 ca.

Trong số các trường hợp khám bảo hiểm này, tỷ lệ bệnh nhi tự đến mà không có giấy chuyển tuyến hợp lệ chiếm khoảng 32%, tương ứng 216 ca. Sang ngày tiếp theo, xu hướng này tiếp tục duy trì trạng thái ổn định khi số lượt khám bảo hiểm chiếm 0,17% trong tổng số 3.092 ca khám chung, với tỷ lệ bệnh nhân tự đến chiếm 38%, tức là khoảng 209 trường hợp.

"Phụ huynh cần lưu ý rằng tỷ lệ 50% này được tính toán dựa trên phần chi phí thuộc phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế, chứ không phải là một nửa tổng số tiền viện phí thực tế mà người bệnh phải đóng", đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết.

Đông bệnh nhân đến khám ngoại trú trái tuyến tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: BVCC.

Cụ thể hơn về cơ chế vận hành tài chính, mức thực hưởng của người bệnh tự đến sẽ được tính bằng cách lấy mức hưởng gốc nhân với tỷ lệ 50%. Những thẻ bảo hiểm có mã hưởng gốc là 100% thì khi tự đến sẽ nhận mức thực hưởng 50%, tương tự thẻ có mã gốc 95% sẽ thực hưởng 47,5% và thẻ có mã gốc 80% sẽ chỉ còn thực hưởng 40%.

Nhằm xóa bỏ những hiểu lầm không đáng có của người dân về việc bị cắt giảm chi phí, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện niêm yết công khai bảng tính minh bạch tại tất cả các khu vực tiếp nhận. Đồng thời, bệnh viện chủ động tăng cường bàn khám, linh hoạt điều phối nhân sự và mở rộng khung giờ ngoài giờ để phục vụ bệnh nhi tốt nhất.

Kịch bản ổn định tại các cơ sở y tế

Trao đổi với Tri Thức - Znews, TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết qua hệ thống giám sát tại cả hai cơ sở, hoạt động tiếp nhận, khám chữa bệnh và thực hiện thanh toán bảo hiểm y tế diễn ra hoàn toàn thông suốt.

Ban lãnh đạo bệnh viện đánh giá rằng dù quy định mới tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân chủ động lựa chọn nơi khám theo nhu cầu. Song hệ thống chưa ghi nhận bất kỳ làn sóng dịch chuyển hay sự gia tăng đột biến nào, về lưu lượng bệnh nhân đổ lên tuyến trên trong những ngày đầu tháng 7.

Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc thực thi chính sách mới, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã chủ động rà soát và nâng cấp toàn diện hệ thống phần mềm quản lý khám chữa bệnh. Điều này giúp hệ thống tự động nhận diện chính xác đối tượng và áp mức hưởng bảo hiểm phù hợp đối với diện bệnh nhân tự đến.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định lắp đặt kiosk tự phục, giúp bệnh nhân đăng ký khám nhanh chóng. Ảnh: BVCC.

Song song đó, bệnh viện đẩy mạnh ứng dụng giải pháp công nghệ như lắp đặt kiosk tự phục vụ, hỗ trợ đăng ký khám trên ứng dụng di động và đặt lịch qua tổng đài để giảm thiểu tối đa mật độ tập trung đông người tại quầy tiếp nhận vào các khung giờ cao điểm.

"Quy trình khám cũng được tinh gọn khi bệnh nhân thực hiện các chỉ định cận lâm sàng trước rồi mới thanh toán một lần duy nhất lúc kết thúc buổi khám", bác sĩ Công nói.

Để đảm bảo quyền lợi tối đa và rút ngắn thời gian làm thủ tục, các bệnh viện khuyến cáo người dân khi đưa con em đi khám cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin hợp lệ thông qua ứng dụng VNeID mức độ 2 hoặc ứng dụng VssID đã tích hợp thẻ BHYT.

Riêng đối với trường hợp trẻ sơ sinh chưa được cấp thẻ bảo hiểm, phụ huynh chỉ cần xuất trình giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của trẻ kèm theo giấy tờ tùy thân của người giám hộ để được nhân viên y tế hướng dẫn hoàn tất thủ tục cấp và định danh thẻ ngay tại chỗ, tránh tình trạng khám xong mới bổ sung giấy tờ.

Bên cạnh đó, người dân cũng cần lưu ý một số quy định tài chính mới liên quan đến danh mục chi trả nhằm chủ động hơn về mặt kinh tế. Quy định miễn đồng chi trả khi chi phí một lần khám dưới 379.500 đồng, tương đương 15% mức lương cơ sở, hiện nay chỉ được áp dụng riêng cho nhóm đi đúng cấp chuyên môn kỹ thuật hoặc có giấy chuyển viện hợp lệ.

Trong trường hợp người bệnh chủ động lựa chọn các dịch vụ khám theo yêu cầu, phần chi phí chênh lệch sẽ do người bệnh tự chi trả theo quy định riêng của từng cơ sở. Hệ thống bảo hiểm cũng sẽ không thực hiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài danh mục như thẩm mỹ, khám sức khỏe định kỳ, thiết bị y tế thay thế, hay các dịch vụ tư vấn tâm lý và dinh dưỡng.

Các bệnh viện lớn tại TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến lưu lượng người bệnh theo từng ngày và từng tuần. Trên cơ sở dữ liệu thực tế, các đơn vị sẽ chủ động điều tiết nguồn nhân lực, tinh gọn quy trình hành chính nhằm vừa bảo đảm chất lượng chuyên môn điều trị, vừa bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế.