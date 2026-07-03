Sức khỏe bé trai trong vụ cháy biệt thự khiến 2 người tử vong ở Hà Nội

Chiều 3/7, vụ cháy nhà tại Khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội) khiến 2 người tử vong, một trẻ bị bỏng nặng khoảng 60% cơ thể, đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia.

Theo báo cáo nhanh của UBND phường Kiến Hưng, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 13h30 tại số 11, liền kề 9, Khu đô thị Văn Phú, tổ dân phố Phú La 2, phường Kiến Hưng.

Vụ cháy khiến anh N.V.T. (36 tuổi) và con trai là cháu N.T. D. (11 tuổi) tử vong tại chỗ.

Ngoài ra, cháu N.T.T. (13 tuổi) bị bỏng khoảng 60% diện tích cơ thể, tập trung ở vùng đầu, mặt, tay và lưng. Nạn nhân đã được chuyển đến khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia để điều trị.

Cả ba nạn nhân đều có hộ khẩu thường trú tại xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đồng thời phối hợp với Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác cấp cứu người bị thương.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, ngay trong chiều 3/7, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện Phòng Bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội cùng chính quyền phường Kiến Hưng.

Tại Viện Bỏng Quốc gia, ông Phong đã thăm hỏi, động viên cháu N.T.T., nạn nhân bị thương đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, đồng thời trao khoản hỗ trợ của thành phố trị giá 6,5 triệu đồng.

Đồng chí Đinh Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã thăm, động viên, trao hỗ trợ cho gia đình cháu N.T.T. Ảnh: SYTHN.

Sau đó, đoàn công tác đến Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để chia buồn với gia đình hai nạn nhân tử vong. Đại diện Sở Y tế Hà Nội đã trao hỗ trợ 32,5 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong, tổng cộng 65 triệu đồng, đồng thời động viên gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Theo UBND phường Kiến Hưng, các khoản hỗ trợ được thực hiện theo chính sách an sinh xã hội của thành phố Hà Nội. Cụ thể, gia đình mỗi nạn nhân tử vong được hỗ trợ 32,5 triệu đồng; trường hợp bị thương được hỗ trợ 6,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kiến Hưng dự kiến hỗ trợ thêm từ nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác, với mức 20 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong và 10 triệu đồng đối với người bị thương.

UBND phường Kiến Hưng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi tình trạng sức khỏe của nạn nhân đang điều trị, đồng thời cập nhật diễn biến vụ việc, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và báo cáo UBND TP Hà Nội cùng các cơ quan liên quan theo quy định.