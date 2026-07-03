Trung tâm Thẩm mỹ LG Clinic ở TP.HCM bị xử phạt nặng

Nhiều vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh tại một cơ sở thẩm mỹ ở trung tâm TP.HCM bị phát hiện. Hai bác sĩ bị tước chứng chỉ, tổng tiền phạt lên tới 143 triệu đồng.

Trung tâm Thẩm mỹ LG Clinic tại TP.HCM bị phạt 86 triệu đồng vì nhiều vi phạm trong khám chữa bệnh. Ảnh: LGclinic.

Theo thông tin từ Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP.HCM, đơn vị đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Đáng chú ý, tại Quyết định số 3014/QĐ-XPHC ngày 22/6/2026, Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hamier Việt Nam - Trung tâm Thẩm mỹ LG Clinic, địa chỉ 200-200B-200C Lê Lai, phường Bến Thành, TP.HCM, bị xử phạt 86 triệu đồng.

Cơ sở này bị xác định có hai hành vi vi phạm gồm:

Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền cho phép, trừ trường hợp cấp cứu.

Ngoài mức phạt tiền, Sở Y tế TP.HCM còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở (chứng chỉ số 004710/HCM-CCHN do Sở Y tế TP.HCM cấp ngày 4/12/2012) trong thời hạn 1 tháng.

Cũng liên quan đến địa chỉ trên, tại Quyết định số 3013/QĐ-XPHC ngày 22/6/2026, ông Nguyễn Hữu Tính bị xử phạt 15 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt, ông Tính đã thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp có xâm nhập cơ thể mà không được sự đồng ý bằng văn bản của người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh, trừ trường hợp nếu không thực hiện sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh và không thể lấy ý kiến.

Ngoài tiền phạt, ông Nguyễn Hữu Tính còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 005827/TG-CCHN, do Sở Y tế tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) cấp ngày 29/10/2021, trong thời hạn 3 tháng.

Trước đó, tại Quyết định số 2989/QĐ-XPHC ngày 19/6/2026, Sở Y tế TP.HCM cũng xử phạt ông Phạm Thanh Thiên, địa chỉ 324/8 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM (địa chỉ cũ: phường 14, quận 10), số tiền 42 triệu đồng.

Ông Thiên bị xác định có hành vi khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoạt động hoặc chưa có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Bên cạnh mức phạt hành chính, ông Phạm Thanh Thiên còn bị buộc nộp lại 7 triệu đồng là khoản lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.