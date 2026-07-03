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Sức khỏe

TP.HCM công bố loạt quyết định xử phạt vi phạm về Dược - Mỹ phẩm

  • Thứ sáu, 3/7/2026 17:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sở Y tế TP.HCM vừa công bố danh sách nhiều nhà thuốc vi phạm quy định về kinh doanh trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm.

Nhiều cơ sở kinh doanh dược ở TP.HCM bị xử phạt. Ảnh: Magnific.

Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP.HCM, vừa công bố danh sách các cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm.

Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity - Nhà thuốc Pharmacity số 1771, tại số 25 Phạm Văn Hai (phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), bị xử phạt 30 triệu đồng do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Cùng hành vi này, Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây Phú Châu, địa chỉ 30/26 Lâm Văn Bền (phường Tân Hưng, TP.HCM), bị xử phạt 17,5 triệu đồng.

Mức xử phạt cao nhất trong đợt công bố là Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây Hải Châu, tại số 261 Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình, TP.HCM), với tổng số tiền 39 triệu đồng.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, cơ sở này mắc hàng loạt vi phạm gồm: người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt trong thời gian hoạt động mà không thuộc trường hợp được pháp luật cho phép; không có biện pháp cách ly hoặc biệt trữ đối với thuốc, dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng, hết hạn sử dụng, đã có thông báo thu hồi hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ; bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc; đồng thời không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về dược.

Ngoài ra, Nhà thuốc Mỹ Châu 6 (251 Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) bị xử phạt 19 triệu đồng vì để người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở và không có biện pháp cách ly, biệt trữ đối với thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hộ kinh doanh Nhà thuốc Hiếu Nghĩa Pharma, tại số 25 đường 65 (phường Tân Hưng, TP.HCM), bị xử phạt 22,5 triệu đồng do không duy trì điều kiện bảo quản thuốc theo quy định, không đảm bảo kho bảo quản theo hồ sơ đăng ký và không thực hiện việc cách ly, biệt trữ thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bên cạnh đó, Quầy thuốc Quỳnh Trâm, tại ấp Tân Phú, xã Minh Thạnh, TP.HCM, bị xử phạt 4 triệu đồng vì chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm theo quy định kể từ ngày được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc kể từ lần cập nhật gần nhất.

Việc công khai danh sách xử phạt nằm trong hoạt động tăng cường thanh tra, kiểm tra của Sở Y tế TP.HCM nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dược trên địa bàn, đặc biệt đối với hành vi bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc.

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Phương Anh

nhà thuốc TP.HCM vi phạm sở y tế không có đơn

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