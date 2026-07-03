Chiếc ba lô chứa đầy chất cấm của Tăng Nhật Tuệ

Trong vụ triệt phá đường dây ma túy tại TP.HCM, clip hiện trường ghi lại quá trình công an khám xét ba lô của ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và thu giữ nhiều tang vật.

Ngày 3/7, Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM) cho biết đã triệt phá đường dây ma túy hoạt động tại nhiều khách sạn, căn hộ và nhà thuê trên địa bàn. Trong số 48 người bị bắt giữ, xử lý có ca sĩ, nhạc sĩ Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ).

Tang vật thu giữ gồm Methamphetamine, Ketamine, MDMA, nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, 49 điện thoại, 4 máy tính bảng, một máy tính xách tay và 14 xe máy.

Tăng Nhật Tuệ bị xác định có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Công an phường Chánh Hưng.

Loạt chất gây nghiện, chất kích thích tại hiện trường

Một trong những hình ảnh gây chú ý nhất trong clip do Công an phường Chánh Hưng công bố là thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra chiếc ba lô của nam ca sĩ.

Theo ghi nhận từ clip, trước yêu cầu của cán bộ điều tra, Linh lần lượt lấy từng vật dụng bên trong ba lô đặt xuống nền nhà để kiểm tra. Nhiều gói nylon chứa tinh thể màu trắng và các chất khác được cất giấu trong ngăn ba lô.

Sau đó, Lê Duy Linh thừa nhận các gói tinh thể là ma túy đá (Methamphetamine), "khay" (Ketamine) cùng nhiều loại thuốc lá điện tử (pod).

Công an khám xét ba lô chứa ma túy của Tăng Nhật Tuệ.

Đáng chú ý, trong số tang vật còn có một hộp nhỏ màu vàng, có đặc điểm tương tự sản phẩm thường được gọi là "popper". Tuy nhiên đến nay, cơ quan công an chưa công bố kết quả giám định cũng như chưa xác định đây có phải là popper hay không.

Trong clip, một người khác cũng khai nhận số ma túy đá bị thu giữ được mua qua mạng với giá khoảng 4 triệu đồng và phần còn lại chính là tang vật bị cơ quan chức năng phát hiện.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều người trong vụ việc dương tính với các chất ma túy gồm Methamphetamine, Amphetamine và MDMA.

Những chất gây tổn thương thần kinh nghiêm trọng

Theo TS.BS Trần Thị Hồng Thu, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương, Methamphetamine là loại ma túy tổng hợp mới, trong giới sử dụng thường được gọi là "ma túy đá".

Chất này thường tồn tại dưới dạng tinh thể giống đá, hạt muối hoặc bột ngọt, đôi khi ở dạng cục, bột hoặc viên nén màu vàng, nâu và có giá thành cao. Đây là một trong những chất gây tổn thương thần kinh mạnh nhất hiện nay.

"Khi sử dụng, người dùng thường cảm thấy rất tỉnh táo, hưng phấn, nhiều năng lượng, giảm buồn ngủ và có cảm giác bản thân mạnh mẽ hơn bình thường", bác sĩ Thu cho biết.

Theo bà, cảm giác hưng phấn này khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lầm tưởng bản thân làm việc hiệu quả hơn hoặc vẫn kiểm soát được hành vi. Thực tế, Methamphetamine kích thích não bộ giải phóng dopamine quá mức, buộc hệ thần kinh hoạt động trong tình trạng quá tải.

Việc sử dụng kéo dài có thể dẫn đến suy giảm trí nhớ, mất ngủ mạn tính, rối loạn cảm xúc, hoang tưởng, ảo giác và loạn thần kéo dài, kể cả sau khi đã ngừng sử dụng.

Không chỉ gây tổn thương não, Methamphetamine còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn cơ thể. Người sử dụng lâu ngày thường xuất hiện tình trạng nghiến răng, khô miệng, chán ăn, suy dinh dưỡng, sâu răng và lão hóa sớm do hiện tượng co mạch kéo dài.

Đối với Ketamine, bác sĩ Hồng Thu cho biết chất này thường ở dạng bột để hít, nhiều trường hợp được sử dụng cùng thuốc lắc (Ecstasy), cocaine hoặc trộn với cần sa.

Methamphetamine kích thích não bộ giải phóng dopamine quá mức, buộc hệ thần kinh hoạt động trong tình trạng quá tải. Ảnh: Unsplash.

"Đặc biệt, nếu kết hợp Ketamine với rượu có thể gây ức chế hô hấp, dẫn đến ngừng thở. Một biến chứng rất nặng là tổn thương bàng quang, người bệnh có thể đi tiểu 20-30 lần mỗi ngày, tiểu ra máu, nhiều trường hợp phải cắt bỏ hoàn toàn bàng quang", bà cảnh báo.

Trong khi đó, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết thuốc lá điện tử chứa nicotine - một chất gây nghiện mạnh đồng thời là độc chất. Trong lịch sử, nicotine từng được sử dụng như thuốc trừ sâu nhưng đã bị cấm trong nông nghiệp do độc tính cao.

Theo ông, các bác sĩ còn ghi nhận nhiều trường hợp thuốc lá điện tử bị lợi dụng để pha trộn các chất cấm, làm gia tăng nguy cơ ngộ độc và lệ thuộc.

"Nghịch lý là một chất từng được dùng làm thuốc trừ sâu, vì độc tính quá cao nên không còn được phép sử dụng trong nông nghiệp, lại đang được đưa trực tiếp vào cơ thể con người để giải trí", TS.BS Nguyễn Trung Nguyên nói.

Ông cho biết nicotine khiến hệ thần kinh nội tiết suy giảm khả năng sản xuất acetylcholine, làm cơ thể nhanh chóng phụ thuộc vào nguồn nicotine từ bên ngoài. Đây cũng là nguyên nhân khiến người hút thuốc thường mệt mỏi, mất tập trung khi thiếu thuốc và rất khó cai nghiện.

Việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cùng các loại khí, chất gây nghiện đã chính thức bị cấm tại Việt Nam từ đầu 2025. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mọi sản phẩm thuốc lá, bao gồm thuốc lá điện tử, đều nguy hại. Thuốc lá điện tử gây nghiện rất nhanh ở người trẻ và là tác nhân dẫn đến các bệnh cấp, mạn tính về tim mạch, đột quỵ, hô hấp, tiêu hóa, răng miệng và ung thư. Đặc biệt, việc tiếp xúc thụ động với nicotine trong sản phẩm này còn gây ngộ độc, động kinh, đồng thời để lại tổn thương nghiêm trọng cho sức khỏe của bà mẹ, thai nhi và sự phát triển não bộ của trẻ vị thành niên.

Đối với popper, bác sĩ chuyên khoa II Bùi Mạnh Hà, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết đây là dạng chất kích thích, hoạt chất chính là alkyl nitrite có tác dụng làm giãn mạch và giãn cơ trơn, vì vậy thường bị một số người lạm dụng nhằm tạo cảm giác hưng phấn hoặc hỗ trợ quan hệ tình dục. Việc sử dụng quá liều popper có thể gây giãn mạch toàn thân, tụt huyết áp, tim đập nhanh, ngất xỉu và đặc biệt nguy hiểm đối với người mắc bệnh tim mạch hoặc đang sử dụng rượu bia, thuốc điều trị rối loạn cương dương như Viagra.

Nếu hít trực tiếp vào phổi, người sử dụng có nguy cơ bị viêm phổi cấp, suy hô hấp; trường hợp nuốt phải có thể gây tím tái, ngộ độc nặng, đe dọa tính mạng.