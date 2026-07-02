Chủ quan mụn nhọt ở mông, bệnh nhân 26 tuổi lâm bạo bệnh

Các nốt nhọt quanh hậu môn không được điều trị đúng cách đã tiến triển thành rò hậu môn phức tạp, áp xe lan tỏa và nhiễm khuẩn huyết, khiến bệnh nhân phải làm hậu môn nhân tạo.

Nam thanh niên 26 tuổi nhập viện với nhiều ổ áp xe lan rộng, rò hậu môn phức tạp do nhiễm nhiều vi khuẩn đa kháng thuốc.

Khoảng một năm trước, bệnh nhân P.T.H. (26 tuổi, Hải Phòng) phát hiện 1-2 nốt nhọt nhỏ ở vùng cạnh hậu môn bên phải, thỉnh thoảng sưng đau kèm sốt nhẹ.

Cho rằng chỉ là mụn nhọt thông thường, anh tự nặn tại nhà rồi mua kháng sinh không rõ loại để uống. Sau vài ngày, cơn sốt giảm, lượng mủ ít đi nên anh nghĩ bệnh đã khỏi.

Tuy nhiên, các nốt nhọt không biến mất mà âm thầm lan rộng sang cả hai bên mông và vùng tầng sinh môn. Chỉ đến khi mủ chảy liên tục, đau dữ dội kèm sốt cao kéo dài, người bệnh mới đến cơ sở y tế thăm khám.

Tại bệnh viện tuyến dưới, bệnh nhân được chích dẫn lưu các ổ áp xe. Kết quả cấy mủ phát hiện vi khuẩn tụ cầu vàng đa kháng thuốc. Do tình trạng bệnh diễn biến phức tạp, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị chuyên sâu.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Chiến Quyết, khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và Nam học, khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng nhiễm trùng nặng.

Hai bên mông xuất hiện nhiều lỗ rò từ các ổ áp xe đã vỡ, liên tục chảy dịch đục. Các xét nghiệm cho thấy tình trạng viêm rất nặng với số lượng bạch cầu lên tới 23,81 G/L, tiểu cầu 458 G/L và chỉ số CRP đạt 60,2 mg/L, cao gấp khoảng 12 lần bình thường. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) ghi nhận nhiều ổ áp xe lan tỏa ở hai bên mông kèm rò hậu môn phức tạp.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị áp xe tầng sinh môn, rò hậu môn phức tạp và nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng đa kháng (Staphylococcus aureus).

Sau 10 ngày điều trị bằng phác đồ kháng sinh tích cực, tình trạng sốt và nhiễm khuẩn huyết được kiểm soát. Tuy nhiên, vùng mông và tầng sinh môn vẫn tồn tại nhiều ổ áp xe nhỏ do hệ thống đường rò hậu môn quá phức tạp.

Bệnh nhân phải làm hậu môn nhân tạo tạm thời.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật chích rạch dẫn lưu áp xe tầng sinh môn, cắt bỏ các đường rò và làm hậu môn nhân tạo tạm thời cho người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Chiến Quyết cho biết đây là ca bệnh đặc biệt khó bởi bệnh nhân có nhiều đường rò thông nhau cùng hàng loạt ổ áp xe lan rộng vùng tầng sinh môn.

"Chúng tôi phải phẫu thuật làm sạch toàn bộ các ổ áp xe, cắt các đường rò và làm hậu môn nhân tạo. Mục tiêu là giữ vùng tầng sinh môn hoàn toàn sạch, tránh nhiễm thêm vi khuẩn từ phân, tạo điều kiện thuận lợi để các vết mổ liền tốt", bác sĩ Quyết chia sẻ.

Sau phẫu thuật, kết quả cấy mủ tiếp tục phát hiện thêm vi khuẩn Klebsiella pneumoniae kháng nhiều loại kháng sinh. Việc đồng thời nhiễm nhiều chủng vi khuẩn đa kháng khiến quá trình điều trị trở nên phức tạp, buộc các bác sĩ phải liên tục theo dõi và điều chỉnh phác đồ kháng sinh theo từng thời điểm.

Sau gần hai tuần phẫu thuật, các tổ chức hạt ở vùng mông và tầng sinh môn phát triển tốt, tình trạng nhiễm trùng cải thiện rõ rệt. Dự kiến sau khoảng ba tháng, khi các tổn thương lành hoàn toàn và kiểm soát dứt điểm tình trạng nhiễm khuẩn, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo, khôi phục lưu thông tiêu hóa.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý nặn mụn nhọt, hút mủ hoặc bôi, đắp các loại lá và thuốc không rõ nguồn gốc lên các tổn thương, đặc biệt ở vùng quanh hậu môn và tầng sinh môn.

Theo bác sĩ, những nốt nhọt xuất hiện ở khu vực này có thể là dấu hiệu ban đầu của bệnh rò hậu môn chứ không đơn thuần là mụn nhọt thông thường. Việc tự ý xử trí có thể làm phá vỡ hàng rào bảo vệ của da, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập sâu vào mô mềm và máu, gây áp xe lan tỏa, nhiễm khuẩn huyết và nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.