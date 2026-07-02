Cứu cụ bà 79 tuổi sau cú tấn công kinh hoàng của chó dữ

Bị chó dữ tấn công, cụ bà 79 tuổi đối mặt nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại. Các bác sĩ đã chạy đua với thời gian, điều phối huyết thanh và vaccine từ Hà Nội về Ninh Bình trong đêm.

Vết chó cắn loại III khiến cụ bà 79 tuổi đối diện nguy cơ mắc bệnh dại.

Khoảng 19h30 ngày 29/6, cụ bà 79 tuổi, trú tại xã Đại Xuyên (Ninh Bình), bất ngờ bị chó của nhà hàng xóm đối diện lao sang tấn công khi vừa ra mở cổng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, con chó cắn liên tiếp vào vùng mặt và cánh tay phải, kéo nạn nhân đi một đoạn trên đường trước khi được người dân giải cứu.

Người bệnh nhanh chóng được gia đình đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cấp cứu trong đêm. Thời điểm nhập viện, cụ bà có nhiều vết thương sâu ở vùng mặt và cánh tay phải, trong đó có những vị trí bị mất mô, nguy cơ nhiễm trùng và phơi nhiễm virus dại rất cao.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương cầm máu, xử trí các vết thương và đồng thời kích hoạt hội chẩn trực tuyến giữa chuyên khoa Ngoại Tổng hợp với các bác sĩ của Viện Y học nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai.

Qua đánh giá, các bác sĩ xác định đây là vết thương loại III - mức độ phơi nhiễm nặng nhất theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), với các vết thương xuyên thấu ở vùng đầu, mặt và tay. Trường hợp này cần được tiêm vaccine phòng dại kết hợp huyết thanh kháng dại (RIG) càng sớm càng tốt, đặc biệt trong vòng 24 giờ đầu sau khi bị động vật cắn.

Theo các bác sĩ, huyết thanh kháng dại có vai trò tạo miễn dịch thụ động ngay tại vị trí vết thương, giúp trung hòa virus trước khi chúng xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương. Đây là biện pháp đặc biệt quan trọng đối với các tổn thương nặng ở vùng đầu, mặt, cổ.

Nhân viên y tế chăm sóc vết thương cho cụ bà.

Điều đáng lo ngại là theo người nhà, con chó sau khi cắn người có biểu hiện hung dữ bất thường. Tuy nhiên, ngay sau sự việc, chủ nuôi đã bán con vật, khiến việc theo dõi sức khỏe của chó theo khuyến cáo y học dự phòng không thể thực hiện.

Trước tình huống này, các bác sĩ đã hướng dẫn gia đình khẩn trương liên hệ với chủ nuôi để xác minh tình trạng con chó. Việc này giúp bác sĩ có thêm cơ sở đánh giá nguy cơ phơi nhiễm và xây dựng phác đồ dự phòng sau phơi nhiễm (PEP) phù hợp, bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh.

Bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Thu Trang, phụ trách Đơn vị Tư vấn và Tiêm chủng Vaccine, Viện Y học nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, cho biết virus dại là tác nhân gây bệnh đặc biệt nguy hiểm với tỷ lệ không qua khỏi gần như 100% khi các triệu chứng lâm sàng xuất hiện.

"Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh dại. Tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại là biện pháp duy nhất có thể cứu sống người bệnh. Để đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu, việc xử trí vết thương và tiêm dự phòng cần được thực hiện càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất trong vòng 24 giờ đầu sau khi bị động vật cắn hoặc cào", bác sĩ Trang nhấn mạnh.

Nếu chậm trễ, thời gian vàng để trung hòa virus trước khi chúng xâm nhập hệ thần kinh trung ương sẽ bị bỏ lỡ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc, phòng tiêm chủng vaccine tại cơ sở Ninh Bình chưa hoàn thiện, chưa có sẵn huyết thanh kháng dại và vaccine phục vụ cấp cứu.

Sau cuộc hội chẩn, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, phương án điều phối huyết thanh kháng dại và vaccine từ cơ sở Hà Nội về Ninh Bình ngay trong đêm được triển khai.

Theo TS.BS Đoàn Thu Trà, Quyền Viện trưởng Viện Y học nhiệt đới, việc vận chuyển huyết thanh và vaccine không đơn thuần là chuyển thuốc từ nơi này sang nơi khác.

"Toàn bộ quá trình phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về dây chuyền lạnh, bảo quản, bàn giao và kiểm soát chất lượng trước khi sử dụng. Đây là ca bệnh đặc biệt, là cuộc chạy đua với thời gian nên tất cả cán bộ y tế đều thống nhất đưa huyết thanh và vaccine về ngay trong đêm để bảo đảm cơ hội điều trị tốt nhất cho người bệnh", bà cho biết.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương giữa hai cơ sở, người bệnh được tiêm đầy đủ huyết thanh và vaccine đúng thời điểm, tiếp tục được theo dõi sát và lên lịch tiêm các mũi tiếp theo theo đúng phác đồ chuyên môn.

Hiện sức khỏe và tinh thần của cụ bà ổn định, tiếp tục được các bác sĩ theo dõi và điều trị.