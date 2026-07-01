Phương pháp siết 6 kg của Bảo Thy

Không nhịn ăn hay cắt tinh bột, Bảo Thy giảm 6 kg sau 2 tháng nhờ eat clean, chia 4 bữa mỗi ngày, tập pickleball cường độ cao và bỏ bớt rượu bia.

Sau 2 tháng thay đổi lối sống, Bảo Thy giảm 6 kg. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Bảo Thy chia sẻ hành trình thay đổi vóc dáng sau hai tháng kiên trì. Nữ ca sĩ cho biết lần đầu tiên cô nghiêm túc áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh, từ bỏ những thói quen cũ, kỷ luật hơn với bản thân và giảm được 6 kg.

"Tôi chỉ eat clean, ăn nhiều protein, rau, tinh bột tốt, ngày ăn 4 cữ ngon lành, đánh pickleball 3-4 buổi mỗi tuần với cường độ cao, đồng thời hạn chế alcohol", Bảo Thy chia sẻ.

Dưới góc nhìn dinh dưỡng, những thay đổi mà nữ ca sĩ thực hiện đều là các yếu tố quan trọng giúp giảm cân bền vững.

Giảm 6 kg không phải nhịn ăn

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, yếu tố quyết định việc tăng hay giảm cân vẫn là cân bằng tổng năng lượng. Muốn giảm cân, năng lượng tiêu hao phải lớn hơn năng lượng nạp vào. Tuy nhiên, thực đơn vẫn cần đảm bảo đủ bốn nhóm chất gồm tinh bột, đạm, chất béo cùng vitamin và khoáng chất.

Ông cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thừa cân, béo phì vẫn là chế độ ăn dư thừa năng lượng kết hợp với lối sống ít vận động. Vì vậy, muốn giảm cân hiệu quả cần đồng thời kiểm soát lượng thức ăn đưa vào và tăng cường vận động để tiêu hao năng lượng.

Bảo Thy cho biết cô giảm 6 kg sau 2 tháng. Ảnh: FBNV.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh các chế độ ăn lành mạnh hiện nay đều hướng tới việc ăn cân đối, đủ chất, thay vì loại bỏ hoàn toàn tinh bột.

Việc Bảo Thy lựa chọn "tinh bột tốt" như gạo lứt, khoai, yến mạch hay ngũ cốc nguyên cám cũng phù hợp với khuyến cáo dinh dưỡng hiện nay. Những thực phẩm này chứa nhiều chất xơ, giúp no lâu hơn, hạn chế tăng đường huyết sau ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng tốt hơn so với các loại tinh bột tinh chế.

Trong khi đó, chế độ ăn giàu protein giúp duy trì khối cơ khi giảm cân, tăng cảm giác no và giảm nguy cơ mất cơ - vấn đề thường gặp ở những người giảm cân quá nhanh.

Một điểm khác trong chia sẻ của Bảo Thy là cô ăn 4 bữa mỗi ngày. Việc chia nhỏ bữa ăn không phải là yếu tố quyết định giảm cân, nhưng có thể giúp nhiều người kiểm soát cơn đói, hạn chế ăn quá nhiều trong một bữa và duy trì năng lượng ổn định.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng cho rằng người dân nên phân bổ tổng năng lượng thành 3 bữa chính trong ngày. Tuy nhiên, việc ăn nhiều bữa hơn vẫn có thể áp dụng nếu tổng năng lượng không vượt quá nhu cầu của cơ thể.

Điều quan trọng hơn là duy trì thói quen ăn đúng giờ, tránh để cơ thể liên tục thay đổi nhịp sinh hoạt vì điều này có thể ảnh hưởng đến cả sức khỏe lẫn cân nặng.

Chơi thể thao giúp đốt mỡ

Song song với chế độ ăn, Bảo Thy cho biết cô chơi pickleball từ 3 đến 4 buổi mỗi tuần với cường độ cao. Đây là yếu tố quan trọng giúp quá trình giảm mỡ diễn ra hiệu quả hơn.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải, nguyên Giám đốc Trung tâm Khám tư vấn Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, giảm cân chỉ bằng ăn kiêng rất dễ khiến cơ thể mất cả mỡ và cơ.

Ngược lại, khi kết hợp tập luyện hợp lý với chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, cơ thể sẽ ưu tiên đốt mỡ, đồng thời duy trì hoặc tăng khối cơ nạc. Đây cũng là lý do nhiều người dù giảm cùng số cân nặng nhưng người tập luyện thường có vóc dáng săn chắc hơn.

"Với người muốn giảm mỡ, xây dựng thân hình đẹp, ngoài chế độ ăn hợp lý còn cần chăm chỉ tập luyện để cơ bắp không bị tiêu hao, tăng khối nạc và mang lại cơ thể rắn chắc, khỏe mạnh", bà nói.

Pickleball là môn thể thao kết hợp giữa cầu lông, quần vợt và bóng bàn, đòi hỏi người chơi liên tục di chuyển, đổi hướng, tăng tốc và phản xạ.

Theo Paddletek, dẫn số liệu từ University of Rochester Medical Center, một người chơi pickleball ở mức giải trí có thể tiêu hao khoảng 422 calo mỗi giờ, trong khi người chơi ở cường độ cạnh tranh có thể đốt tới 704 calo mỗi giờ.

Ứng dụng Lose It! cũng ước tính người nặng khoảng 68 kg có thể tiêu hao khoảng 214 calo mỗi giờ nếu chơi nhẹ, 357 calo khi chơi ở cường độ trung bình và khoảng 500 calo nếu chơi với cường độ cao.

Nữ ca sĩ chia sẻ chơi pickleball 3-4 buổi mỗi tuần. Ảnh: FBNV.

Theo Rusty Howes, Giám đốc sản xuất kiêm nhà sáng tạo của Pickleball Channel, pickleball là một hình thức tập luyện tim mạch (cardio). Khi tốc độ và thời gian vận động tăng lên, nhịp tim cũng tăng, từ đó lượng calo tiêu hao sẽ nhiều hơn.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học Dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, để hạn chế rủi ro khi chơi, người chơi cần khởi động ít nhất 10-15 phút trước khi vào sân, bổ sung đủ nước và điện giải, nghỉ giữa các hiệp thay vì vận động liên tục, đồng thời tránh chơi khi đang sốt, thiếu ngủ, say rượu hoặc vừa ăn quá no.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, khó thở bất thường, chóng mặt, vã mồ hôi lạnh hoặc buồn nôn, cần dừng vận động ngay và đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Giảm cân nhưng không được cắt giảm quá mức

Bên cạnh ăn uống và tập luyện, Bảo Thy còn cho biết cô chủ động hạn chế đồ uống có cồn. Đây cũng là lời khuyên được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đưa ra trong quá trình giảm cân.

Rượu bia chứa lượng calo đáng kể nhưng hầu như không mang lại giá trị dinh dưỡng. Không chỉ làm tăng tổng năng lượng nạp vào cơ thể, đồ uống có cồn còn kích thích cảm giác thèm ăn, khiến nhiều người ăn nhiều hơn trong các bữa nhậu.

Ngoài ra, khi có cồn, gan sẽ ưu tiên chuyển hóa rượu trước, làm chậm quá trình sử dụng mỡ làm năng lượng. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, nguy cơ tích tụ mỡ nội tạng và tăng cân sẽ cao hơn.

Theo bác sĩ Lê Thị Hải, mỗi ngày cơ thể vẫn cần một lượng năng lượng tối thiểu để duy trì các hoạt động sống như tim đập, phổi hô hấp, tiêu hóa hay hoạt động của hệ nội tiết. Đây được gọi là chuyển hóa cơ bản.

Ở người trưởng thành bình thường, mức năng lượng dành cho chuyển hóa cơ bản dao động khoảng 900-1.100 kcal/ngày. Vì vậy, mức năng lượng tối thiểu trong 24 giờ thường khoảng 1.000-1.200 kcal.

Nếu ăn thấp hơn ngưỡng này trong thời gian dài, cơ thể có thể rơi vào tình trạng hạ đường huyết, mệt mỏi, ngất xỉu và nhiều rối loạn khác.