Hàng chục y bác sĩ cúi đầu tiễn biệt người đàn ông chết não

Người đàn ông chết não hiến gan và giác mạc cứu ba người bệnh. Trước ca lấy tạng, hàng chục y bác sĩ cúi đầu tri ân bệnh nhân.

Trước giờ bước vào ca lấy tạng, hàng chục y bác sĩ lặng lẽ cúi đầu tri ân sự sống vô giá mà bệnh nhân để lại.

"Con người rồi ai cũng phải rời xa cuộc đời này. Bố tôi không thể ở lại, hãy để một phần của ông tiếp tục sống trong cơ thể những người khác", đó là lời nghẹn ngào của anh Khánh, con trai ông L.V.H. (SN 1963), sau khi ký đơn đồng ý hiến mô, tạng của cha tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).

Quyết định được đưa ra chỉ trong ít phút, giữa thời khắc đau đớn nhất của gia đình. Nhưng chính nghĩa cử ấy đã mang đến cơ hội ghép gan cho một người bệnh suy gan giai đoạn cuối tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và giúp hai người bệnh khác có cơ hội tìm lại ánh sáng nhờ ghép giác mạc tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

Món quà cuối cùng của người cha

Sau biến cố nghiêm trọng, ông L.V.H. được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị và áp dụng mọi biện pháp hồi sức tích cực nhằm cứu người bệnh.

Suốt nhiều giờ, ê-kíp bác sĩ liên tục chạy đua với thời gian. Tuy nhiên, tổn thương não quá nặng khiến mọi nỗ lực chuyên môn không thể đảo ngược tình trạng bệnh. Ông được xác định chết não theo đúng quy định chuyên môn.

Con trai bệnh nhân vào nói lời tạm biệt cha trước khi ê-kíp thực hiện lấy mô, tạng.

Khi bác sĩ thông báo kết luận, cả gia đình lặng đi. Đó là khoảnh khắc đau đớn nhất đối với những người thân và cũng là lúc các y bác sĩ hiểu rằng họ không còn có thể giữ người bệnh ở lại.

Sau khi gia đình dần bình tĩnh, các bác sĩ đã chia sẻ về ý nghĩa của việc hiến mô, tạng sau chết não, về những người bệnh đang từng ngày chờ cơ hội được ghép tạng và khả năng tiếp nối sự sống từ nghĩa cử của người đã khuất.

Là người đại diện ký đơn hiến tạng, anh Khánh cho biết cả gia đình đã ngồi lại với nhau rất lâu trước khi đưa ra quyết định.

"Tôi luôn tin rằng cho đi là một việc làm có ý nghĩa. Khi biết bố không còn cơ hội hồi phục, tôi nghĩ nếu bố có thể giúp được người khác thì đó là điều tốt đẹp nhất mà bố có thể để lại cho cuộc đời", anh Khánh chia sẻ.

Ba người được trao hy vọng

Ngay sau khi gia đình đồng ý hiến mô, tạng, Bệnh viện Thanh Nhàn lập tức kích hoạt quy trình điều phối hiến tạng.

Hàng chục bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa khẩn trương phối hợp hồi sức bảo tồn tạng, đánh giá chức năng các tạng hiến và chuẩn bị cho ca lấy tạng.

Người đàn ông chết não hiến gan và giác mạc cứu ba người bệnh.

Đồng thời, bệnh viện phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Mắt Trung ương để bảo đảm toàn bộ quy trình diễn ra chính xác, an toàn và trong thời gian ngắn nhất.

Sau quá trình đánh giá và điều phối, lá gan của ông L.V.H. được ghép cho một người bệnh suy gan giai đoạn cuối tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hai giác mạc được chuyển tới Bệnh viện Mắt Trung ương, mang lại cơ hội tìm lại ánh sáng cho hai người bệnh khác.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, mỗi ca hiến mô, tạng sau chết não là một hành trình đặc biệt, nơi y học gặp gỡ lòng nhân ái.

"Người thầy thuốc luôn làm tất cả để cứu chữa người bệnh đến giây phút cuối cùng. Khi sự sống không còn có thể níu giữ, điều chúng tôi có thể làm là đồng hành cùng gia đình để một phần sự sống ấy được tiếp tục trong cơ thể những người khác. Mỗi quyết định hiến mô, tạng sau chết não là một nghĩa cử rất cao đẹp, không chỉ cứu sống nhiều người bệnh mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng", TS Thường nói.