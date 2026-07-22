Bộ Y tế đề xuất sửa đổi quy chế đào tạo bác sĩ nội trú sau gần 20 năm, với nhiều điểm mới về tuyển sinh, chương trình học và điều kiện tiếp tục đào tạo.

Bác sĩ Đinh Duy Khương trong sự kiện Match Day của Đại học Y Hà Nội.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa. Nếu được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, đây sẽ là đợt sửa đổi toàn diện đối với mô hình đào tạo bác sĩ nội trú kể từ năm 2006.

Dự thảo đưa ra nhiều thay đổi từ điều kiện tuyển sinh, tổ chức đào tạo, yêu cầu đối với cơ sở đào tạo đến quyền lợi và trách nhiệm của người học, đồng thời gắn chương trình với kỳ đánh giá năng lực hành nghề theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Siết điều kiện mở chương trình đào tạo

Theo dự thảo, đối tượng đào tạo bác sĩ nội trú là các bác sĩ tốt nghiệp ngành y khoa, y học cổ truyền hoặc răng hàm mặt trong vòng 12 tháng kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp và chỉ được dự tuyển một lần.

So với quy định hiện hành, dự thảo không còn khống chế độ tuổi dự tuyển (trước đây không quá 27 tuổi) nhưng vẫn giữ nguyên nguyên tắc mỗi bác sĩ chỉ có một cơ hội thi tuyển sau khi tốt nghiệp.

Quy định này cũng áp dụng với người có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, nếu được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương trình độ đại học và phù hợp với danh mục chương trình đào tạo.

Trong khi đó, đối tượng đào tạo bác sĩ chuyên khoa được mở rộng hơn, bao gồm bác sĩ thuộc các ngành y khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt và y học dự phòng. Người dự tuyển phải đã được cấp chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh còn hiệu lực.

Về tuyển sinh, dự thảo quy định tuyển sinh bác sĩ nội trú được tổ chức một lần mỗi năm theo hình thức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với phương thức khác.

Bác sĩ làm việc tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Chí Hùng.

Thông báo tuyển sinh phải được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo ít nhất 30 ngày trước thời điểm kết thúc nhận hồ sơ. Danh sách trúng tuyển phải được người đứng đầu cơ sở đào tạo phê duyệt và báo cáo Bộ Y tế trước khi gọi nhập học.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là dự thảo nâng điều kiện để các trường được phép mở chương trình đào tạo bác sĩ nội trú.

Theo đó, Bộ Y tế bổ sung nhiều yêu cầu mới như mỗi chương trình phải có giám đốc chương trình; quy định chặt chẽ hơn về đội ngũ giảng viên, cơ sở thực hành và hệ thống bảo đảm chất lượng.

Các cơ sở đào tạo cũng phải công khai chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và các điều kiện bảo đảm chất lượng để người học và xã hội giám sát.

Học viên có thêm cơ hội nếu không đạt yêu cầu

So với quy chế hiện hành, dự thảo cũng thay đổi quy định xử lý đối với học viên không đạt kết quả học tập.

Hiện nay, học viên có quá 1/3 số học phần không đạt hoặc có bất kỳ học phần nào thi lần hai không đạt sẽ buộc phải thôi học.

Theo đề xuất mới, nếu điểm thi lần hai vẫn không đạt hoặc có quá một phần ba số học phần thi lần một không đạt, học viên có thể bị buộc thôi học hoặc được chuyển sang chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa cùng chuyên ngành nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện đầu vào.

Đây được xem là cơ chế linh hoạt hơn, giúp người học có thêm lựa chọn thay vì chấm dứt hoàn toàn quá trình đào tạo.

Dự thảo cũng cho phép chương trình bác sĩ nội trú được tổ chức theo niên chế hoặc học chế tín chỉ. Thời gian đào tạo tối thiểu là 3 năm, tùy theo từng chuyên ngành, thay vì quy định cứng 3 năm cho tất cả các chuyên ngành như hiện nay.

Ngoài yêu cầu hoàn thành chương trình học, học viên phải tham gia nghiên cứu khoa học hoặc có bài báo được đăng trên ấn phẩm của cơ sở đào tạo, cơ sở thực hành hoặc các tạp chí chuyên ngành.

Đặc biệt, chương trình sẽ được gắn với kỳ đánh giá năng lực hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Học viên không đáp ứng yêu cầu của kỳ đánh giá sẽ không đủ điều kiện tiếp tục chương trình đào tạo.

Theo Bộ Y tế, đào tạo bác sĩ nội trú tại Việt Nam đã có lịch sử 52 năm. Đến hết năm 2025, cả nước đã đào tạo được 8.441 bác sĩ nội trú và dự kiến năm 2026 sẽ có thêm 1.276 bác sĩ tốt nghiệp.

Cùng với lực lượng bác sĩ chuyên khoa cấp I và chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú hiện chiếm khoảng 79% tổng số bác sĩ có trình độ sau đại học. Tuy nhiên, số bác sĩ nội trú chỉ chiếm khoảng 4% tổng số bác sĩ tốt nghiệp hàng năm, trong khi nhu cầu nhân lực chất lượng cao tại các bệnh viện tuyến trung ương và địa phương vẫn rất lớn.