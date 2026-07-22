Venezuela xác nhận các trường hợp không qua khỏi vì virus Hanta

Các ca nhiễm virus Hanta mới xuất hiện vào đúng thời điểm đầy khó khăn đối với cơ sở hạ tầng y tế công cộng của Venezuela.

Người dân di chuyển trên đường phố tại Caracas, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN.

Bộ Y tế Venezuela ngày 22/7 xác nhận 3 người không qua khỏi do nhiễm virus Hanta tại bang Anzoátegui, miền Đông nước này.

Trong khi đó, giới chức cũng đang điều tra thêm hai trường hợp không qua khỏi liên quan đến nhân viên y tế ở bang miền Tây Barinas.

Bộ Y tế Venezuela lưu ý hai ca không qua khỏi tại Barinas "không liên quan đến các ca bệnh ở Anzoátegui" và chỉ là những trường hợp mang tính cục bộ, không gây nguy cơ lây lan trên diện rộng đối với cộng đồng.

Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết theo số liệu chính thức, 3 bệnh nhân tại Anzoátegui đều xuất hiện tình trạng suy hô hấp nghiêm trọng, dẫn đến tổn thương phổi nặng và tràn dịch màng phổi sau đó không qua khỏi trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

Sau khi các ca bệnh được xác nhận, giới chức đã thiết lập khu vực cách ly dịch tễ tại bang Anzoategui nhằm xác định những người có nguy cơ tiếp xúc với bệnh nhân và tăng cường công tác giám sát y tế công cộng.

Trong thông cáo, Bộ Y tế Venezuela nêu rõ: "Virus này lây truyền từ loài gặm nhấm ở khu vực nông thôn và sản xuất nông nghiệp, chủ yếu thông qua việc hít phải các hạt chứa nước tiểu, phân hoặc nước bọt của động vật trong không gian kín. Các bằng chứng khoa học hiện nay cho thấy chưa có hiện tượng lây truyền từ người sang người tại Venezuela".

Liên đoàn Y khoa Venezuela (FMV) ngày 21/7 bày tỏ quan ngại, đồng thời kêu gọi chính phủ khẩn trương hành động đối với mối đe dọa đang lây lan nhanh chóng này.

Hơn nữa, cơ sở hạ tầng y tế tại Venezuela trong thời gian qua đã gặp nhiều khó khăn do xuống cấp nghiêm trọng, thiếu hụt các loại thuốc cơ bản, dụng cụ chẩn đoán thiết yếu và thiết bị bảo hộ cá nhân.

Virus Hanta là một họ virus lây lan chủ yếu qua loài gặm nhấm, có thể gây ra các bệnh lý hô hấp và xuất huyết nghiêm trọng, đôi khi khiến người bệnh không qua khỏi. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết mỗi năm trên toàn cầu có từ 10.000 đến 100.000 trường hợp mắc bệnh ở người, với mức độ nghiêm trọng tùy thuộc vào chủng virus cụ thể. Trên toàn cầu, sự lây truyền từ người sang người vẫn cực kỳ hiếm gặp, nhưng chủng Andes là biến thể virus Hanta được coi có khả năng lây lan qua tiếp xúc gần và kéo dài giữa người với người.

Chuyên gia vi sinh lâm sàng tại Bệnh viện Hasan Sadikin (Indonesia), bác sĩ Leonardus Widyatmoko cảnh báo virus Hanta có thể lây sang người thông qua việc hít phải các hạt bụi nhiễm nước tiểu, phân hoặc nước bọt của chuột mang virus. Hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu đối với căn bệnh này. Vì vậy, phòng ngừa vẫn là biện pháp quan trọng nhất nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Vào đầu tháng 7, WHO tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch vốn làm dấy lên quan ngại của cộng đồng quốc tế. Đợt bùng phát dịch xuất phát từ tàu MV Hondius treo cờ Hà Lan, khởi hành từ Ushuaia (Argentina) ngày 1/4 trong hành trình vượt Đại Tây Dương tới Cape Verde và đã dừng lại tại nhiều đảo xa trong hành trình.

Con tàu trở thành tâm điểm chú ý sau khi có 3 hành khách không qua khỏi do virus Hanta. Trong số hơn 140 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn trên tàu, tất cả trường hợp mắc và nghi mắc bệnh do virus Hanta gây ra đều đã hoàn thành thời gian cách ly.