Nên cho trẻ đánh răng từ khi nào?

Thời điểm bắt đầu đánh răng có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe răng miệng của trẻ. Cha mẹ nên vệ sinh răng ngay khi chiếc răng sữa đầu tiên mọc và duy trì thói quen này mỗi ngày.

Trẻ nên bắt đầu được đánh răng ngay từ khi mọc chiếc răng sữa đầu tiên. Ảnh: Shutterstock.

Nhiều cha mẹ cho rằng chỉ khi trẻ mọc đủ răng sữa hoặc biết tự súc miệng mới cần đánh răng. Tuy nhiên, việc chăm sóc răng miệng nên bắt đầu từ rất sớm, ngay khi chiếc răng đầu tiên xuất hiện. Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa sâu răng mà còn hình thành thói quen vệ sinh răng miệng tốt cho trẻ trong suốt quá trình phát triển.

Theo Hiệp hội Nha khoa Mỹ (ADA), cha mẹ nên bắt đầu đánh răng cho trẻ ngay khi chiếc răng sữa đầu tiên mọc, thường vào khoảng 6 tháng tuổi. Trước thời điểm này, dù trẻ chưa có răng, cha mẹ vẫn nên dùng khăn mềm hoặc gạc sạch, thấm nước ấm để lau nhẹ nướu sau khi bú và trước khi đi ngủ. Việc này giúp loại bỏ cặn sữa, giảm sự tích tụ của vi khuẩn trong khoang miệng và tạo nền tảng cho việc chăm sóc răng miệng sau này.

Khi chiếc răng đầu tiên xuất hiện, hãy sử dụng bàn chải dành riêng cho trẻ sơ sinh với đầu nhỏ, lông mềm để chải răng hai lần mỗi ngày, đặc biệt là trước khi đi ngủ. ADA khuyến cáo nên dùng kem đánh răng có chứa fluoride nhưng chỉ với lượng rất nhỏ, tương đương một hạt gạo đối với trẻ dưới 3 tuổi.

Từ 3 đến 6 tuổi, lượng kem đánh răng có thể tăng lên bằng kích thước của một hạt đậu. Mặc dù fluoride giúp tăng cường men răng và phòng ngừa sâu răng hiệu quả, cha mẹ vẫn cần giám sát để trẻ không nuốt kem đánh răng.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), sâu răng có thể xuất hiện ngay từ những chiếc răng sữa đầu tiên nếu việc vệ sinh không được thực hiện đúng cách. Răng sữa tuy sẽ được thay thế nhưng vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong việc nhai, phát âm, giữ chỗ cho răng vĩnh viễn và hỗ trợ sự phát triển của xương hàm.

Nếu răng sữa bị sâu và rụng sớm, trẻ có nguy cơ gặp các vấn đề như đau nhức, khó ăn, ảnh hưởng đến dinh dưỡng, thậm chí khiến răng vĩnh viễn mọc lệch.

Bên cạnh việc đánh răng, cha mẹ nên hạn chế cho trẻ bú bình khi ngủ hoặc ngậm bình sữa trong thời gian dài, bởi đường trong sữa có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và làm tăng nguy cơ sâu răng. Khi trẻ lớn hơn, cần khuyến khích uống nước sau khi ăn, hạn chế đồ uống có đường và đồ ăn vặt dính răng để bảo vệ sức khỏe răng miệng.

Hiệp hội Nha khoa Nhi khoa Mỹ (AAPD) cũng khuyến nghị nên đưa trẻ đi khám nha sĩ trong vòng 6 tháng sau khi chiếc răng đầu tiên mọc và không muộn hơn 12 tháng tuổi. Những lần khám sớm giúp phát hiện kịp thời các bất thường, đồng thời hướng dẫn cha mẹ cách vệ sinh răng miệng, lựa chọn bàn chải, kem đánh răng và chế độ ăn phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của trẻ.