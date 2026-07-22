Lòng đỏ trứng xuất hiện đốm máu có ăn được không?

Nhiều người vội bỏ trứng khi thấy đốm đỏ trên lòng đỏ vì nghĩ đã hỏng. Thực tế, đây có thể chỉ là hiện tượng tự nhiên và trứng vẫn an toàn nếu được nấu chín kỹ.

Trứng là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày nhờ giàu protein, vitamin và khoáng chất, đồng thời có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Tuy nhiên, đôi khi khi đập trứng, nhiều người lo ngại khi phát hiện một chấm đỏ nhỏ trên lòng đỏ và cho rằng đây là dấu hiệu trứng bị hỏng nên lập tức bỏ đi.

Thực tế, đốm đỏ này là hiện tượng tự nhiên và trong hầu hết trường hợp vẫn an toàn để sử dụng nếu trứng được bảo quản đúng cách và nấu chín kỹ.

Đốm máu đỏ trong trứng gà là gì?

Theo Times of India, đốm máu là những chấm nhỏ màu đỏ xuất hiện trên bề mặt lòng đỏ. Chúng hình thành trong quá trình gà mái tạo và đẻ trứng, khi một mạch máu rất nhỏ ở buồng trứng hoặc ống dẫn trứng bị vỡ. Một lượng máu li ti sau đó lẫn vào quả trứng đang hình thành, tạo nên những đốm đỏ mà chúng ta nhìn thấy khi đập trứng.

Đây là hiện tượng xảy ra ngẫu nhiên ở một số quả trứng và không phải dấu hiệu cho thấy trứng đã hỏng hay bị nhiễm khuẩn.

Đốm máu không chỉ xuất hiện trên lòng đỏ mà đôi khi còn có thể xuất hiện ở lòng trắng trứng. Đây là biến thể hoàn toàn tự nhiên trong quá trình hình thành trứng và không có nghĩa quả trứng có vấn đề hay con gà mái đẻ ra nó mắc bệnh.

Nói cách khác, sự xuất hiện của những đốm này chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường, không phản ánh chất lượng của quả trứng hay sức khỏe của gà mái.

Nhiều người e ngại trứng xuất hiện đốm máu trên lòng đỏ có thể bị hỏng không thể ăn được. Ảnh: Shutterstock.

Trứng có đốm máu có an toàn để ăn không?

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trứng có đốm máu vẫn an toàn để ăn nếu còn tươi và được nấu chín đúng cách.

Đốm máu không phải là dấu hiệu của vi khuẩn, nấm mốc hay quá trình phân hủy. Vì vậy, nếu quả trứng không có mùi lạ, lòng trắng và lòng đỏ vẫn bình thường, mọi người hoàn toàn có thể sử dụng. Nếu cảm thấy mất thẩm mỹ, bạn chỉ cần dùng đầu thìa hoặc mũi dao sạch lấy phần đốm đỏ ra trước khi chế biến.

Tuy nhiên, cũng như tất cả loại trứng khác, điều quan trọng là phải nấu chín kỹ trước khi ăn. Trứng sống hoặc trứng lòng đào chưa được chế biến đủ nhiệt vẫn có nguy cơ chứa vi khuẩn Salmonella, tác nhân gây bệnh Salmonellosis với các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, sốt, buồn nôn và nôn.

Nguy cơ này đặc biệt đáng lưu ý ở trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người có hệ miễn dịch suy giảm. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo những nhóm người này nên ăn trứng đã được nấu chín hoàn toàn để hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Cách nhận biết trứng hỏng

Đốm máu không đồng nghĩa với việc trứng bị hỏng. Thay vào đó, người tiêu dùng nên chú ý đến những dấu hiệu khác để đánh giá chất lượng của trứng.

Sau khi đập trứng, nếu lòng trắng có màu hồng, xanh lục hoặc ánh xanh bất thường, hoặc trứng có mùi hôi khó chịu, tốt nhất nên bỏ đi vì đây có thể là dấu hiệu vi khuẩn đã phát triển bên trong.

Ngoài ra, một cách kiểm tra độ tươi của trứng được nhiều người áp dụng là thử với nước:

Đổ nước lạnh vào một bát hoặc cốc đủ sâu rồi nhẹ nhàng thả cả quả trứng vào.

Nếu trứng chìm xuống đáy và nằm ngang, trứng còn tươi và có thể sử dụng.

Nếu trứng vẫn chìm nhưng dựng đứng, trứng đã để được một thời gian nhưng vẫn có thể sử dụng.

Nếu trứng nổi lên mặt nước, điều đó cho thấy bên trong đã tích tụ nhiều không khí do để lâu, quả trứng không còn tươi và nên bỏ đi.

Tuy nhiên, phép thử bằng nước chỉ giúp đánh giá độ tươi chứ không thể xác định trứng có nhiễm vi khuẩn hay không. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng nên bảo quản trứng đúng cách trong tủ lạnh, sử dụng trước hạn và luôn nấu chín kỹ trước khi ăn.