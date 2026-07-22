Đau bụng nhẹ hai ngày, nhập viện bác sĩ phát hiện ruột thừa viêm nặng

Cơn đau bụng không dữ dội khiến người đàn ông chủ quan. Đến khi nhập viện, bác sĩ phát hiện viêm ruột thừa đã tiến triển nặng, kèm biến đổi giải phẫu hiếm gặp.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Ông N.V.T. (ở Hà Nội) nhập viện tại Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong tình trạng đau âm ỉ vùng hố chậu phải kéo dài khoảng 2 ngày.

Do chỉ sốt nhẹ và cơn đau không dữ dội, các triệu chứng ban đầu rất dễ bị bỏ qua, đặc biệt ở người cao tuổi - nhóm bệnh nhân thường có biểu hiện viêm ruột thừa không điển hình.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Đặng Hoàng Quốc cho biết khi thăm khám, người bệnh có đau và phản ứng thành bụng rõ tại vùng hố chậu phải. Kết quả xét nghiệm ghi nhận số lượng bạch cầu tăng lên 19.000/mm³, gần gấp đôi mức bình thường, cho thấy cơ thể đang có phản ứng viêm cấp.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy ruột thừa tăng kích thước khoảng 7 mm, kèm thâm nhiễm mỡ xung quanh - dấu hiệu tình trạng viêm đã lan sang các mô lân cận. Người bệnh được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp và được chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu.

Tuy nhiên, khi mở ổ bụng, ê-kíp phẫu thuật nhận thấy tình trạng bệnh nặng hơn so với hình ảnh ghi nhận trước đó. Trong ổ bụng đã xuất hiện dịch đục lẫn giả mạc khu trú tại hố chậu phải sau khoảng 2 ngày bệnh tiến triển.

Không đau dữ dội, chỉ sốt nhẹ và đau bụng âm ỉ, người đàn ông vẫn mắc viêm ruột thừa cấp. Ảnh: BVCC.

Điều khiến ca phẫu thuật trở nên đặc biệt là ê-kíp phát hiện đầu ruột thừa cắm sâu vào gốc mạc treo ruột non - một biến đổi giải phẫu hiếm gặp. Đây là khu vực tập trung nhiều mạch máu nuôi ruột nên việc bóc tách đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối để tránh gây tổn thương.

"Thông thường chỉ cần bộc lộ ruột thừa rồi cắt bỏ. Tuy nhiên, ở trường hợp này, chúng tôi phải bóc tách rất cẩn thận để giải phóng đầu ruột thừa khỏi gốc mạc treo ruột non. Nếu làm tổn thương các mạch máu nuôi ruột, người bệnh có nguy cơ thiếu máu, hoại tử ruột non và phải cắt thêm một đoạn ruột", bác sĩ Quốc cho biết.

Sau khi bóc tách an toàn, các bác sĩ tiến hành cắt ruột thừa bằng phương pháp nội soi, đồng thời rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Người bệnh hồi phục thuận lợi sau phẫu thuật. Ngay trong ngày đầu sau mổ, bệnh nhân hết sốt, đánh hơi được và bắt đầu ăn trở lại bằng đường miệng. Đến ngày thứ 3, dẫn lưu ổ bụng được rút do lượng dịch còn rất ít. Sau 5 ngày điều trị, người bệnh ổn định và được xuất viện.

Theo bác sĩ Quốc, viêm ruột thừa không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng những cơn đau dữ dội. Nhiều trường hợp chỉ đau âm ỉ vùng hố chậu phải, kèm buồn nôn, nôn hoặc cảm giác mót rặn nên người bệnh dễ chủ quan, không đi khám sớm khiến bệnh tiến triển nặng.

Đặc biệt, ở người cao tuổi, nguy cơ chẩn đoán muộn cao hơn do hệ miễn dịch suy giảm khiến các biểu hiện lâm sàng thường không điển hình, ít sốt hoặc đau không rầm rộ như ở người trẻ.

Bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện đau vùng hố chậu phải, nhất là kèm buồn nôn, nôn, sốt hoặc rối loạn tiêu hóa, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám nhằm loại trừ viêm ruột thừa.

Riêng với người cao tuổi, dù chỉ đau bụng âm ỉ cũng không nên chủ quan vì bệnh có thể đã tiến triển nặng. Việc phát hiện và phẫu thuật ở giai đoạn sớm giúp cuộc mổ đơn giản hơn, giảm nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.

Ngược lại, nếu trì hoãn điều trị, ruột thừa có thể vỡ, gây viêm phúc mạc, thậm chí phải cắt thêm một đoạn ruột do tổn thương lan rộng, khiến cuộc phẫu thuật phức tạp hơn, thời gian điều trị kéo dài và nguy cơ biến chứng tăng cao.