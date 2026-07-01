Sáng nay, Hà Nội bắt đầu khám sức khỏe miễn phí cho 9,2 triệu dân

Hàng trăm cơ sở y tế tại Hà Nội đã sẵn sàng triển khai khám sức khỏe miễn phí từ ngày 1/7, mở đầu chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân quy mô lớn.

Bắt đầu từ ngày 1/7, người dân Hà Nội đủ điều kiện sẽ được khám sức khỏe, xét nghiệm và sàng lọc bệnh miễn phí theo lộ trình của thành phố. Ảnh: Linh Huỳnh.

Từ ngày 1/7, Hà Nội chính thức triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí trên quy mô toàn thành phố. Đây được xem là chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô.

Khám miễn phí cho khoảng 9,2 triệu người dân

Theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, từ ngày 1/7/2026, chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí sẽ được triển khai đồng loạt trên địa bàn thành phố.

Chương trình được thực hiện nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời triển khai Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô.

Đối tượng được khám sức khỏe là toàn bộ người dân đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên và được xác nhận qua ứng dụng VNeID. Tổng số người thuộc diện được khám ước khoảng 9,2 triệu.

Để việc triển khai đạt hiệu quả, thành phố chia người dân thành 5 nhóm đối tượng.

Ngay trong đợt đầu từ ngày 1/7, Hà Nội ưu tiên khám cho nhóm 1 gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người mắc bệnh mạn tính và người sinh sống tại khu vực khó khăn, với quy mô gần 1,7 triệu người.

Bên cạnh đó, thành phố cũng triển khai khám cho trẻ em dưới 6 tuổi và nhóm lao động tự do, người buôn bán nhỏ... (nhóm 5), với tổng số hơn 2 triệu người.

Đặc biệt, Hà Nội ưu tiên tổ chức khám sức khỏe sớm cho người dân tại 16 xã, phường ven sông Hồng, gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phủ, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Để bảo đảm chương trình diễn ra đồng bộ, Sở Y tế Hà Nội đã huy động nhiều bệnh viện và phòng khám đa khoa trên địa bàn trực tiếp cử bác sĩ, điều dưỡng và hỗ trợ trang thiết bị cho các trạm y tế xã, phường.

Các đơn vị tham gia gồm Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Hòe Nhai, Bệnh viện Lão khoa Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Gia Lâm, Thường Tín, Mê Linh cùng nhiều cơ sở y tế khác.

Song song với việc tăng cường nhân lực, Sở Y tế cũng yêu cầu các xã, phường khẩn trương rà soát, lập danh sách người dân thuộc diện khám sức khỏe để gửi giấy mời, tránh bỏ sót đối tượng thụ hưởng hoặc trùng lặp danh sách.

Không chỉ khám tổng quát, người dân Hà Nội còn được sàng lọc bệnh, xét nghiệm và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử trong chương trình miễn phí từ ngày 1/7. Ảnh: Đinh Hà.

Toàn bộ hệ thống y tế cơ sở cũng được tập huấn chuyên môn về khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc bệnh tật và hướng dẫn cập nhật kết quả khám lên hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân, phục vụ công tác quản lý sức khỏe lâu dài.

Hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân theo vòng đời

Từ chiều 30/6, nhiều điểm khám trên địa bàn thành phố đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng đón người dân đến khám từ sáng hôm sau.

Ghi nhận tại Trạm Y tế xã Mê Linh, Nhà văn hóa thôn Cổ Điển (xã Vĩnh Thanh), Điểm Y tế Vân Hà (xã Thư Lâm), Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm và nhiều cơ sở khác cho thấy cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và quy trình tiếp đón đều đã được chuẩn bị theo đúng kế hoạch.

Các điểm khám sức khỏe tại các xã, phường trong ngày 1/7. Ảnh: SYTHN.

Bà Hạ Thị Hương, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Mê Linh, cho biết địa phương sẽ bắt đầu tổ chức khám từ 7h sáng ngày 1/7. Theo bà Hương, toàn bộ giấy mời đã được gửi tới người dân. Nội dung khám được ghi rõ trong giấy mời, không chỉ dừng ở khám tổng quát mà còn bao gồm các xét nghiệm và chụp X-quang với sự hỗ trợ của Bệnh viện Đa khoa Mê Linh.

Trạm y tế dự kiến có thể đáp ứng nhu cầu khám trung bình khoảng 400 người mỗi ngày.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện, việc triển khai đồng loạt chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí trên toàn thành phố đánh dấu bước khởi đầu của chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội.

Ông cho biết với sự chuẩn bị đồng bộ của ngành y tế và chính quyền cơ sở, chương trình không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả điều trị mà còn hiện thực hóa mục tiêu đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn.

Thông qua chương trình, mỗi người dân Thủ đô sẽ từng bước được quản lý sức khỏe chủ động, toàn diện và liên tục theo vòng đời trên nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội bền vững.