Gánh hậu quả ở tuổi 25 vì thói quen tai hại kéo dài suốt 10 năm

Chủ quan với cơn đau ngực kéo dài 3 ngày, nam thanh niên 25 tuổi nhập viện trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp. Các bác sĩ phát hiện tổn thương mạch vành rất nặng.

Tắc hoàn toàn một nhánh động mạch vành ở tuổi 25, nam thanh niên được cấp cứu kịp thời sau nhiều ngày chủ quan với cơn đau ngực.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thế Huy, Phó Trưởng khoa Nội Tim mạch người lớn, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, bệnh nhân là nam giới 25 tuổi, có tiền sử hút thuốc lá liên tục từ năm 15 tuổi.

Khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện cảm giác nặng ngực nhưng không đi khám vì cho rằng chỉ là triệu chứng thông thường. Đến khoảng 3 giờ trước khi vào viện, cơn đau ngực đột ngột trở nên dữ dội, kèm vã mồ hôi nhiều và khó thở tăng dần.

Bệnh nhân được đưa đến một cơ sở y tế địa phương trước khi chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E với chẩn đoán nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp.

"Tại thời điểm tiếp nhận, người bệnh vẫn còn đau ngực. Kết quả điện tim và siêu âm tim cho thấy nhiều dấu hiệu gợi ý tình trạng thiếu máu cơ tim cấp tính nên chúng tôi lập tức chỉ định chụp động mạch vành cấp cứu", BS Nguyễn Thế Huy cho biết.

Kết quả chụp mạch khiến ê-kíp điều trị bất ngờ. Bệnh nhân bị tắc hoàn toàn cấp tính động mạch liên thất trước ngay từ đoạn gần xuất phát - một trong những nhánh mạch vành quan trọng nhất nuôi tim. Đồng thời, động mạch vành phải cũng đã xuất hiện tổn thương tắc mạn tính.

Theo bác sĩ Huy, đây là tổn thương rất nặng và hiếm gặp ở người mới 25 tuổi.

Ngay sau hội chẩn, các bác sĩ tiến hành can thiệp tái thông động mạch vành cấp cứu. Ca can thiệp diễn ra thuận lợi, giúp khôi phục dòng máu nuôi cơ tim, cắt cơn đau ngực và nhanh chóng ổn định huyết động cho người bệnh.

Sau hai ngày điều trị, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Theo các chuyên gia tim mạch, nhồi máu cơ tim thường xảy ra ở người trung niên và cao tuổi do quá trình xơ vữa động mạch tích lũy trong nhiều năm. Vì vậy, trường hợp người bệnh mới 25 tuổi nhưng đã có tổn thương động mạch vành nghiêm trọng là dấu hiệu đáng báo động.

Bác sĩ bất ngờ vì tổn thương động mạch vành rất nặng, hiếm gặp ở người trẻ.

BS Nguyễn Thế Huy cho biết điều khiến các bác sĩ lo ngại không chỉ là tuổi đời còn rất trẻ mà còn là mức độ tổn thương mạch vành rất nặng. Nếu không được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng tim mạch lâu dài là rất lớn.

Thực tế, những năm gần đây, các trung tâm tim mạch ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim ở người trẻ. Độ tuổi mắc bệnh đang có xu hướng giảm dần, trong đó không ít bệnh nhân dưới 40 tuổi.

Theo bác sĩ, nhồi máu cơ tim xảy ra khi động mạch vành bị tắc nghẽn đột ngột, khiến cơ tim không được cung cấp oxy và dưỡng chất.

"Mỗi phút trôi qua đều có thêm tế bào cơ tim bị hoại tử. Thời gian chính là cơ tim", BS Huy nhấn mạnh.

Nếu người bệnh đến viện muộn, hàng loạt biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra như rối loạn nhịp tim dẫn đến đột tử, sốc tim, suy tim mạn tính, vỡ tim, thủng vách liên thất, hình thành huyết khối trong buồng tim gây đột quỵ hoặc tắc mạch ngoại vi, thậm chí tử vong ngay trong giai đoạn cấp.

Theo bác sĩ này, ở người trẻ, tâm lý chủ quan khiến nhiều người bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sớm như đau tức ngực, khó thở, mệt bất thường, hồi hộp hoặc giảm khả năng gắng sức.

Ngoài thuốc lá, vị chuyên gia cho biết nhiều yếu tố khác cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch ở người trẻ như thừa cân, béo phì, ít vận động, chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa và đồ ăn nhanh, căng thẳng kéo dài, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp hoặc đái tháo đường chưa được phát hiện, thường xuyên thức khuya và lạm dụng đồ uống chứa chất kích thích.

Các bác sĩ cũng lưu ý thuốc lá điện tử hay thuốc lá nung nóng không phải là lựa chọn an toàn cho tim mạch như nhiều người lầm tưởng.