Không gian choáng ngợp bên trong bệnh viện '5 sao' gần Hà Nội

Thể hiện quyết tâm đồng hành cùng cơ sở mới, PGS.TS Đào Xuân Cơ đã đăng ký làm việc trực tiếp tại Ninh Bình ít nhất 3 ngày mỗi tuần. "Tôi muốn gửi một thông điệp rất rõ ràng tới toàn thể cán bộ, viên chức Bệnh viện Bạch Mai rằng người đứng đầu phải đi đầu. Khi lãnh đạo trực tiếp có mặt tại cơ sở mới, cùng làm việc, cùng chia sẻ khó khăn và cùng chịu trách nhiệm, đội ngũ chuyên môn sẽ có thêm động lực và niềm tin để yên tâm công tác", ông nói.