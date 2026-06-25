Không gian choáng ngợp bên trong bệnh viện '5 sao' gần Hà Nội

|
Một ngày trước thời điểm chính thức khai trương, không khí tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, từ các khu khám bệnh, phòng điều trị đến hệ thống kỹ thuật, mọi công đoạn cuối cùng đang được hoàn thiện để bệnh viện chính thức khai trương vào ngày 26/6.
|
Bước vào đại sảnh bệnh viện là không gian kiến trúc thông tầng rộng lớn và ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Điểm nhấn ấn tượng nhất là hệ thống giếng trời hình elip khổng lồ với mái kính kết cấu hiện đại, đón trọn ánh nắng ban mai và đổ những mảng bóng đổ hình học đầy xuống các tầng lầu và sàn đá bóng loáng.
|
PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết trong hơn một năm qua, toàn bộ hệ thống bệnh viện đã dồn mọi nguồn lực cho công tác chuẩn bị. Khoảng 1.300 GS, PGS, TS, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, dược sĩ và cán bộ quản lý đã được đào tạo, bố trí và phân công nhiệm vụ cụ thể tại cơ sở Ninh Bình.
|
Trao đổi với Tri Thức - Znews, Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trần Thái Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng khám, chữa bệnh kiêm Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai, cho hay trước ngày chính thức khai trương, bệnh viện đang phối hợp với tỉnh Ninh Bình triển khai khám sức khỏe cho người dân theo chủ trương của Nghị quyết 72. Danh sách người dân được khám sẽ do các cấp chính quyền địa phương tổng hợp và gửi đến bệnh viện.
|
Ông Nguyễn Quang Phương (48 tuổi, người dân xã Liêm Tuyền, Ninh Bình), đưa cháu đến khám trong ngày đầu vận hành thử, cho biết gia đình từng nhiều lần phải đưa cháu lên Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội điều trị động kinh. "Hôm nay, được khám ngay tại đây, tôi thấy bệnh viện rất sạch sẽ, nhân viên hướng dẫn nhiệt tình, dễ hiểu. Nhà tôi chỉ cách bệnh viện khoảng 2 km nên rất thuận tiện", ông nói.
|
Theo bác sĩ Sơn, hiện nay, cơ sở Hà Nội tiếp nhận trung bình khoảng 7.000 lượt khám ngoại trú mỗi ngày, điều trị nội trú cho khoảng 4.500 bệnh nhân và vận hành khoảng 3.600 giường bệnh. Việc bổ sung thêm 1.000 giường tại Ninh Bình sẽ nâng đáng kể năng lực tiếp nhận và điều trị của toàn hệ thống. Đáng chú ý, khác với nhiều dự án bệnh viện mới thường vận hành theo từng giai đoạn, cơ sở Ninh Bình sẽ khai thác toàn bộ quy mô ngay từ đầu.
Đây là một trong những bệnh viện hiện đại nhất hiện nay với hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, từ khu khám bệnh, cấp cứu, hồi sức tích cực đến chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và các phòng mổ chuyên sâu. Toàn bộ trang thiết bị được xây dựng theo hướng hiện đại, đồng bộ với cơ sở Hà Nội, cho phép triển khai các kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm những trung tâm y khoa lớn trong khu vực.
|
Nổi bật trong hệ thống trang thiết bị tại đây là phòng can thiệp mạch số hóa xóa nền (DSA) thế hệ mới, được tích hợp các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ chẩn đoán và điều trị. Hệ thống cho phép tái tạo hình ảnh mạch máu 3D sắc nét, giúp bác sĩ xác định chính xác vị trí tổn thương như hẹp, tắc hay phình mạch.
Các thuật toán AI hỗ trợ nhận diện cấu trúc giải phẫu, tự động phân tích hình ảnh, tối ưu đường đi của dụng cụ can thiệp và rút ngắn thời gian thực hiện thủ thuật. Nhờ đó, bác sĩ có thể nâng cao độ chính xác trong các kỹ thuật chuyên sâu như can thiệp đột quỵ, nút mạch điều trị xuất huyết, can thiệp tim mạch hay xử lý dị dạng mạch máu phức tạp, đồng thời giảm lượng tia X và thuốc cản quang sử dụng cho người bệnh.
|
Nhờ đó, bác sĩ có thể nâng cao độ chính xác trong các kỹ thuật chuyên sâu như can thiệp đột quỵ, nút mạch điều trị xuất huyết, can thiệp tim mạch hay xử lý dị dạng mạch máu phức tạp, đồng thời giảm lượng tia X và thuốc cản quang sử dụng cho người bệnh.
|
Bệnh viện cũng sở hữu hệ thống xét nghiệm tự động thế hệ mới thuộc nhóm hiện đại nhất thế giới, giúp trả kết quả sinh hóa trong 10-15 phút và xét nghiệm miễn dịch trong khoảng 30 phút. Tốc độ xử lý nhanh cùng độ chính xác cao góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán, đặc biệt trong các trường hợp cấp cứu và bệnh lý phức tạp.
|
Theo thống kê của Bệnh viện Bạch Mai, khoảng 30-35% số bệnh nhân đang khám chữa bệnh tại cơ sở Hà Nội đến từ Ninh Bình và các tỉnh lân cận. Với tỷ lệ này, cơ sở Ninh Bình dự kiến tiếp nhận khoảng 2.000-2.500 lượt khám mỗi ngày ngay trong giai đoạn đầu vận hành.
Theo ông Trần Thái Sơn, người dân đến khám tại cơ sở Ninh Bình sẽ được tiếp cận đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai cùng hệ thống thiết bị hiện đại được đầu tư mới. Thậm chí, một số thiết bị tại Ninh Bình còn tiên tiến hơn cả những thiết bị hiện có tại cơ sở Hà Nội. "Chất lượng chuyên môn tại cơ sở Ninh Bình tối thiểu phải tương đương cơ sở Hà Nội", ông Sơn nhấn mạnh.
|
Thể hiện quyết tâm đồng hành cùng cơ sở mới, PGS.TS Đào Xuân Cơ đã đăng ký làm việc trực tiếp tại Ninh Bình ít nhất 3 ngày mỗi tuần. "Tôi muốn gửi một thông điệp rất rõ ràng tới toàn thể cán bộ, viên chức Bệnh viện Bạch Mai rằng người đứng đầu phải đi đầu. Khi lãnh đạo trực tiếp có mặt tại cơ sở mới, cùng làm việc, cùng chia sẻ khó khăn và cùng chịu trách nhiệm, đội ngũ chuyên môn sẽ có thêm động lực và niềm tin để yên tâm công tác", ông nói.
Cuốn sách "Siêu tổ chức con người" của tác giả Rodney Dietert đem tới cho bạn đọc những kiến thức hữu ích để bảo vệ hàng rào đề kháng tự nhiên của cơ thể và xây dựng lối sống lành mạnh.