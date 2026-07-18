Mẹ sau sinh mổ nên ăn thế nào để sớm lấy lại vóc dáng?

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc ăn trở lại trong vài giờ đầu sau sinh mổ giúp nhu động ruột phục hồi sớm, rút ngắn thời gian nằm viện và hỗ trợ quá trình hồi phục.

Thân hình quá khổ là vấn đề khiến nhiều bà mẹ lo lắng sau khi sinh con. Ảnh: Iurii Sokolov/Dreamstime.

Nhiều sản phụ cho rằng sau sinh mổ cần nhịn ăn nhiều giờ hoặc ăn thật ít để nhanh lấy lại vóc dáng. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Đoan Trang, Phó khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), quan niệm này không đúng.

Theo khuyến cáo của chương trình tăng cường hồi phục sau phẫu thuật (ERAS), sản phụ sau mổ lấy thai có thể bắt đầu ăn một khẩu phần bình thường trong vòng 2 giờ sau phẫu thuật. Đây là chiến lược cho ăn sớm nhằm giúp cơ thể nhanh phục hồi, thay vì kéo dài thời gian nhịn ăn như trước đây.

Ban đầu, sản phụ nên sử dụng nước hoặc thực phẩm dạng lỏng, sau đó chuyển dần sang chế độ ăn bình thường với đầy đủ các nhóm chất.

Theo bác sĩ Trang, việc ăn sớm không chỉ cung cấp năng lượng cho quá trình hồi phục mà còn tạo nền tảng để xây dựng thực đơn khoa học, giúp sản phụ kiểm soát cân nặng sau sinh mà vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cơ thể và việc nuôi con bằng sữa mẹ.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh lợi ích của chiến lược này. Một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng trên 70 sản phụ cho thấy nhóm được uống khoảng 250 ml nước trái cây trong vòng 2 giờ sau mổ có nhu động ruột phục hồi sớm hơn, chức năng vận động của ruột tốt hơn và ít bị chướng bụng hơn so với nhóm chỉ bắt đầu ăn sau 8 giờ.

Một nghiên cứu khác trên 95 sản phụ cũng ghi nhận nhóm bắt đầu ăn trong vòng 6 giờ sau sinh mổ có thời gian nằm viện trung bình chỉ 26,7 giờ, trong khi nhóm nuôi ăn theo phương pháp truyền thống nằm viện trung bình 43,9 giờ. Bên cạnh đó, nhu động ruột của nhóm ăn sớm cũng hồi phục nhanh hơn.

Các nghiên cứu khác cũng cho thấy ngoài việc rút ngắn thời gian nằm viện, cho ăn sớm còn giúp tăng sự hài lòng của sản phụ. Đáng chú ý, phương pháp này không làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, không làm gia tăng các triệu chứng tiêu hóa cũng như không làm tăng tỷ lệ tái nhập viện.

Bác sĩ Trang cho hay để sớm lấy lại vóc dáng sau sinh, điều quan trọng không phải là nhịn ăn mà là xây dựng thực đơn cân đối, ăn đúng thời điểm và đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể trong giai đoạn hồi phục. Việc trì hoãn ăn hoặc cắt giảm quá mức khẩu phần có thể khiến quá trình hồi phục diễn ra chậm hơn và không mang lại hiệu quả trong kiểm soát cân nặng.