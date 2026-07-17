TP.HCM đề xuất hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi

TP.HCM đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi. Nếu được thông qua, gần 196.000 người sẽ được hưởng lợi.

Người dân đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 ở Cần Giờ. Ảnh: Nguyễn Thuận.

UBND TP.HCM vừa hoàn thiện hồ sơ trình HĐND TP.HCM sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND nhằm mở rộng đối tượng được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

Theo đề xuất, ngoài nhóm từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi đang được hưởng chính sách, thành phố sẽ hỗ trợ thêm cho người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi chưa thuộc các nhóm đã được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng BHYT theo quy định.

Nếu được HĐND TP.HCM thông qua, TP.HCM sẽ trở thành địa phương tiếp theo hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho toàn bộ người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi, hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Theo thống kê, sẽ có khoảng 195.918 người thường trú từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi chưa có thẻ BHYT dự kiến được hưởng chính sách mới. Kinh phí bổ sung để thực hiện khoảng 267,6 tỷ đồng mỗi năm.

Sau hơn 5 tháng triển khai Nghị quyết 56/2025/NQ-HĐND, TP.HCM đã cấp thẻ BHYT cho 276.208 người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi.

Đến ngày 31/5, nhóm này phát sinh khoảng 1,47 triệu lượt khám chữa bệnh, với tổng chi phí do Quỹ BHYT chi trả hơn 1.083 tỷ đồng .

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, chính sách giúp người cao tuổi tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, giảm áp lực chi phí khám chữa bệnh, đặc biệt đối với lao động tự do, người có thu nhập không ổn định hoặc hoàn cảnh khó khăn.

Khảo sát của BHXH TP.HCM với 3.552 người dân cũng cho thấy mức đồng thuận cao đối với việc mở rộng chính sách. Trong đó, 97,7% người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi được khảo sát cho rằng việc thành phố hỗ trợ 100% mức đóng BHYT là cần thiết hoặc rất cần thiết, còn 98,2% người đang thụ hưởng chính sách hiện hành đánh giá chính sách mang lại hiệu quả thiết thực.

Đối với nhóm từ 60 đến dưới 65 tuổi, khảo sát trên 2.630 người cho thấy 60,6% gặp khó khăn hoặc rất khó khăn khi tự đóng BHYT do không còn nguồn thu nhập ổn định, chủ yếu sống bằng tiền tích lũy hoặc sự hỗ trợ của gia đình.

Theo BHXH TP.HCM, đề xuất mở rộng chính sách phù hợp với quy định của Luật Người cao tuổi năm 2009, Luật Dân số năm 2025 và Nghị định 188/2025/NĐ-CP, cho phép địa phương căn cứ khả năng ngân sách để quyết định hỗ trợ mức đóng BHYT cao hơn mức tối thiểu đối với các nhóm chưa được ngân sách hỗ trợ.

Đề xuất cũng phù hợp với chủ trương thích ứng già hóa dân số, hướng tới mục tiêu 100% người cao tuổi có thẻ BHYT giai đoạn 2025-2030.

Hiện Hà Nội đã hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi chưa thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc, trong khi Hải Phòng cũng áp dụng chính sách hỗ trợ đối với người từ đủ 60 đến 74 tuổi không có lương hưu và không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

UBND TP.HCM đã hoàn thiện tờ trình sửa đổi nghị quyết trong tháng 7 và đang trình Thường trực HĐND TP.HCM xem xét đưa vào chương trình xây dựng nghị quyết để sớm ban hành, triển khai trên thực tế.

Nếu được thông qua, chính sách được kỳ vọng góp phần nâng tỷ lệ bao phủ BHYT của TP.HCM lên trên 95% trong năm 2026 và hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân vào năm 2030.