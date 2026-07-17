Lựa chọn dinh dưỡng đầu đời cho trẻ: Đâu là điểm tựa niềm tin?

Dinh dưỡng đầu đời là nền tảng phát triển của trẻ. Khi khoa học làm rõ nhu cầu từng giai đoạn, phụ huynh ngày càng khắt khe với cơ sở nghiên cứu và quy trình chất lượng sản phẩm.

Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ thay đổi theo từng giai đoạn phát triển. Ảnh: Nestlé Việt Nam.

Những năm đầu đời là giai đoạn trẻ phát triển nhanh về thể chất, não bộ, hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa. Vì vậy, việc thấu hiểu và đáp ứng đúng nhu cầu dinh dưỡng ở từng giai đoạn luôn được xem là yếu tố quan trọng trong hành trình chăm sóc trẻ.

Dinh dưỡng đầu đời và bài toán lựa chọn phù hợp

Thực tế, nhu cầu dinh dưỡng của trẻ không cố định mà thay đổi theo từng giai đoạn phát triển. Trong những tháng đầu đời, dinh dưỡng góp phần hỗ trợ tăng trưởng, phát triển não bộ cũng như sự trưởng thành của hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa.

Khi bước vào giai đoạn ăn dặm, cơ thể trẻ cần phải thích nghi với nhiều nguồn thực phẩm mới khác nhau. Khi trẻ lớn hơn, mức độ vận động, khám phá và học hỏi ngày càng gia tăng, kéo theo nhu cầu về năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất cũng thay đổi để đáp ứng tốc độ phát triển của cơ thể và não bộ.

Điều này khiến việc lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng trở thành một cuộc cân não đầy áp lực của mỗi bậc phụ huynh. Bên cạnh thành phần dinh dưỡng hay thương hiệu, nhiều gia đình ngày nay bắt đầu nhìn sâu hơn vào cơ địa của con. Họ hiểu rằng, một sản phẩm tốt phải là sản phẩm tương thích với nhu cầu và đặc điểm riêng của trẻ, từ khả năng tiêu hóa, hấp thu cho đến chiếc đồng hồ sinh trưởng của con qua từng giai đoạn.

Thay vì chỉ tập trung bổ sung dưỡng chất đơn lẻ, các nghiên cứu y khoa hiện đại ngày càng hướng tới việc tìm hiểu sâu hơn vào thế giới bên trong cơ thể trẻ. Đó là hành trình giải mã cơ chế tiêu hóa, hệ vi sinh đường ruột, hệ miễn dịch và khả năng hấp thu, từ đó phát triển những giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu sinh học của trẻ ở từng giai đoạn.

Khoa học mở ra những hướng tiếp cận mới trong dinh dưỡng trẻ nhỏ

Trong nhiều thập kỷ qua, nghiên cứu về sữa mẹ đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của khoa học dinh dưỡng trẻ nhỏ. Những tiến bộ trong việc tìm hiểu thành phần và chức năng sinh học của sữa mẹ đã mang lại nhiều hiểu biết giá trị về cách các thành phần dinh dưỡng tương tác và phối hợp với nhau, góp phần hỗ trợ tăng trưởng, phát triển và sức khỏe của trẻ trong những năm đầu đời.

Theo các chuyên gia, để đưa một phát hiện khoa học vào ứng dụng trong dinh dưỡng trẻ nhỏ, cần trải qua quá trình nghiên cứu và kiểm chứng kéo dài với sự tham gia của nhiều đơn vị, từ các trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu đến doanh nghiệp. Sự hợp tác này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm các giải pháp dinh dưỡng được xây dựng trên nền tảng khoa học và đáp ứng nhu cầu thực tế của trẻ.

Trong số những lĩnh vực được nghiên cứu nhiều hiện nay có Human Milk Oligosaccharides (HMO) – nhóm thành phần sinh học quan trọng trong sữa mẹ - và sức mạnh của lợi khuẩn đối với hệ vi sinh đường ruột. Các nghiên cứu ngày càng làm sáng tỏ mối liên kết hữu cơ giữa hệ vi sinh đường ruột, chức năng tiêu hóa và hệ miễn dịch của trẻ. Từ những hiểu biết này, các nhà khoa học tiếp tục tìm kiếm những giải pháp dinh dưỡng có khả năng hỗ trợ trẻ phát triển phù hợp với nhu cầu sinh học ở từng giai đoạn đầu đời.

Nhờ đó, những định hướng nghiên cứu mới về HMO và hệ vi sinh đường ruột đã bước ra khỏi phòng thí nghiệm để hiện thực hóa trong các giải pháp dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ. Chẳng hạn, công thức SINERGITY® của Nestlé ghi dấu ấn khi kết hợp phức hợp sáu loại HMO với hai chủng lợi khuẩn đặc hiệu B.Infantis và B.Lactis. Trong đó, B.Infantis được biết đến với khả năng sử dụng hiệu quả một số HMO làm nguồn cơ chất lý tưởng cho sự phát triển. Kết quả từ các nghiên cứu cho thấy sự kết hợp giữa HMO và lợi khuẩn có thể tạo nên cú hích lớn, hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột và thiết lập một số chỉ dấu liên quan đến chức năng miễn dịch.

Để tạo ra những đổi mới trong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ nhỏ, các tập đoàn dinh dưỡng lớn đã đầu tư đáng kể cho hoạt động nghiên cứu trong nhiều thập kỷ. Theo ông Marc Alder, Trưởng Ngành hàng Dinh dưỡng và Trẻ nhỏ tại Nestlé, một trong những hướng nghiên cứu trọng tâm của tập đoàn là kiên trì tìm hiểu thành phần và chức năng sinh học của sữa mẹ, qua đó mở rộng hiểu biết về nhu cầu dinh dưỡng và các yếu tố hỗ trợ sự phát triển của trẻ theo từng giai đoạn.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát Triển của Nestlé tại Konolfingen, Thụy Sĩ.

Trong nhiều năm qua, Nestlé đã tích cực triển khai dự án LIFE (Longitudinal Infant Growth and Development and Early-Life Feeding) - chương trình nghiên cứu quốc tế hướng đến mục tiêu hiểu rõ hơn về thành phần của sữa mẹ thông qua nghiên cứu khoa học, đồng thời hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và bệnh viện trên thế giới, thực hiện hàng trăm nghiên cứu lâm sàng và công bố khoa học. Đến nay, doanh nghiệp đã sở hữu hơn 200 bằng sáng chế trong lĩnh vực sữa công thức, với nhiều bước tiến về đạm, lợi khuẩn, chất béo, đặc biệt là lĩnh vực HMO với hơn 65 nghiên cứu trong hơn 30 năm qua.

Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, góp phần tạo dựng niềm tin

Cùng với những tiến bộ về khoa học dinh dưỡng, quy trình kiểm soát chất lượng ngày càng trở thành tiêu chí được nhiều phụ huynh quan tâm khi lựa chọn sản phẩm cho trẻ. Với nhóm thực phẩm dành cho trẻ nhỏ, yêu cầu về an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.

Theo các chuyên gia, chất lượng của một sản phẩm dinh dưỡng cần được kiểm soát tuyệt đối và xuyên suốt từ giai đoạn nghiên cứu công thức, lựa chọn nguyên liệu, sản xuất đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp trong ngành đầu tư hệ thống kiểm soát nhiều lớp nhằm bảo đảm tính đồng nhất và an toàn của từng lô sản phẩm.

Hệ thống sản xuất khép kín được giám sát chất lượng ở mọi công đoạn. Ảnh: Nestlé Việt Nam

Nestlé là một trong những ví dụ điển hình. Theo ông Olivier Robin, Giám đốc Chất lượng tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nestlé, mỗi lô sản phẩm phải trải qua con số kỷ lục: tối thiểu hơn 1.200 chỉ tiêu kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng. Quy trình nghiêm ngặt này được hậu thuẫn bởi hệ thống kiểm soát đa tầng và mạng lưới camera liên tục giám sát dây chuyền để bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Chính sự khắt khe đó đã khẳng định một thực tế: phát triển sữa công thức là lĩnh vực đòi hỏi nền tảng khoa học và chuyên môn cao. Theo ông Olivier Robin, trong những năm tới, các nghiên cứu về HMO, lợi khuẩn và những thành phần sinh học khác được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của ngành dinh dưỡng trẻ nhỏ.

Có thể thấy, cùng với sự phát triển của khoa học, tiêu chí lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng của phụ huynh cũng đang thay đổi. Bên cạnh thành phần dinh dưỡng, bằng chứng nghiên cứu và quy trình kiểm soát chất lượng ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng, góp phần tạo thêm cơ sở để phụ huynh lựa chọn giải pháp dinh dưỡng phù hợp cho con.