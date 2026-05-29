Cận cảnh bệnh viện lớn nhất TP.HCM sắp đưa vào hoạt động

Theo ghi nhận Tri Thức - Znews, khối nhà chính cao 19 tầng đã cơ bản hoàn thiện phần xây dựng bên ngoài. Nhiều công nhân vẫn đang thi công các hạng mục kỹ thuật, lắp đặt thiết bị, hoàn thiện hệ thống hạ tầng nội khu và xử lý cảnh quan quanh bệnh viện.

Theo thiết kế, bệnh viện có quy mô 1.500 giường với nhiều chuyên khoa điều trị, hướng đến trở thành trung tâm y tế lớn của khu vực phía Đông Bắc TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, công trình nhiều lần chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng, thay đổi thủ tục đầu tư, đấu thầu thiết bị và ảnh hưởng kéo dài từ dịch Covid-19. Có thời điểm, dự án rơi vào cảnh thi công cầm chừng suốt thời gian dài.

Hiện nay, bên trong công trình dãy nhà chính đã hoàn thiện phần kết cấu, lắp đặt mặt kính và lớp sơn bên ngoài. Một số khu vực bắt đầu được vệ sinh, dọn dẹp để chuẩn bị lắp đặt thiết bị y tế.

Bên trong công trình, nhiều tầng đã hoàn thiện phần trần, lắp đặt cửa, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, đồng thời hoàn thiện sàn và các chi tiết nội thất khác.

Khu vực sảnh chính của bệnh viện đã dần lộ diện với không gian rộng, thiết kế hiện đại. Các lối di chuyển nội bộ, khu vực chờ khám đang được hoàn thiện.

Ngoài khối nhà trung tâm, dự án còn xây dựng nhà để xe và nhiều hạng mục phụ trợ phục vụ vận hành bệnh viện.

Một số tuyến đường nội khu đã được trải nhựa, lát vỉa hè và trồng cây xanh dọc các lối đi. Nhiều khu vực cảnh quan quanh bệnh viện đang được chỉnh trang để hoàn thiện diện mạo tổng thể công trình.

Điểm nhấn của dự án là quy mô xây dựng lớn trên khu đất rộng khoảng 16 ha cùng thiết kế hiện đại với các khối nhà liên thông. Trên nóc công trình còn bố trí khu vực phục vụ trực thăng cấp cứu, hướng tới mô hình bệnh viện đa khoa hiện đại.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, đơn vị đang tập trung hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, lắp đặt thiết bị y tế và kiểm tra vận hành nhiều hạng mục bên trong công trình trước khi đưa vào khai thác.

Sau hơn 10 năm xây dựng và nhiều lần lỡ hẹn, đại công trường bệnh viện quy mô lớn này đang dần đi tới giai đoạn cuối để chuẩn bị vận hành trong thời gian tới.

Không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề y

Nghề bác sĩ vất vả về mặt thời gian, tổn hao nhiều năng lượng và cảm xúc. Thế nhưng, trên thế gian này, không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề y. Chạy trời không khỏi đau là tập hợp các ghi chép của tác giả Adam Kay trong 6 năm hành nghề y từ 2004 đến 2010, cuốn sách là bản báo cáo không khoan nhượng về công việc của đội ngũ y tế của Vương quốc Anh đang làm việc ngày đêm nhưng chưa được nhìn nhận và tôn trọng đúng mức.