UBND yêu cầu đưa vào hoạt động bệnh viện lớn nhất TP.HCM

UBND TP.HCM chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường, dự kiến khai thác năm 2026, đồng thời mở rộng mạng lưới y tế khu vực Đông Nam.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương vẫn đang thi công. Ảnh: Hoài Bảo.

UBND TP.HCM vừa công bố kết luận về thực trạng cơ sở vật chất, quy hoạch, định hướng phát triển ngành y tế và các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, hoàn thiện mạng lưới y tế sau hợp nhất, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao.

Sự chỉ đạo này được đưa ra trong bối cảnh hệ thống y tế TP.HCM vừa mở rộng phạm vi quản lý sang Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và đào tạo chuyên môn cho khu vực Đông Nam bộ.

Bệnh viện có quy mô lớn nhất TP.HCM

Trước đó, trong nội dung trả lời Tri Thức - Znews, đại diện Sở Y tế TP.HCM, cho biết Bệnh viện Đa khoa Bình Dương được xác định là cơ sở trọng điểm của cụm y tế vùng Đông Nam thành phố. Bệnh viện giữ vai trò trung tâm trong mạng lưới cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh và đào tạo chuyên môn.

Hiện bệnh viện có tổng cộng 1.566 viên chức, bao gồm 383 bác sĩ, 99 dược sĩ, 659 điều dưỡng, 110 hộ sinh và 71 kỹ thuật y, sẽ được chuyển giao và bố trí làm việc tại cơ sở mới với 1.500 giường bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương sẽ tập trung phát triển các chuyên khoa mũi nhọn gồm chấn thương chỉnh hình, tim mạch can thiệp, hồi sức tích cực và ung bướu. Đồng thời, mở rộng các kỹ thuật can thiệp nội mạch, ngoại niệu - nam học, hồi sức nhi, sản khoa chuyên sâu, hỗ trợ sinh sản, chẩn đoán tiền sản, di truyền học và gây mê hồi sức.

Bệnh viện bắt đầu khởi công từ năm 2014 đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Ảnh: Hoài Bảo.

Lĩnh vực ung bướu được chú trọng toàn diện từ tầm soát, phát hiện sớm đến điều trị đa mô thức, với giải phẫu bệnh và y học hạt nhân làm nền tảng nâng cao chất lượng chẩn đoán.

Trong kết luận, lãnh đạo UBND TP.HCM giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác bệnh viện trong năm 2026.

Sở Y tế cũng sẽ xây dựng phương án tổng thể về chuyển giao, sắp xếp và đào tạo nhân lực, bảo đảm không gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh, ưu tiên cho các chuyên khoa trọng điểm và chuẩn hóa cơ cấu tổ chức theo mô hình bệnh viện đa khoa hiện đại.

Bên cạnh đó, để giảm tải cho các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối ở trung tâm, TP.HCM sẽ mở rộng cơ sở 2 của các bệnh viện sang Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời hình thành 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Song song, thành phố sẽ đầu tư phát triển các cơ sở dưỡng lão gắn với y học cổ truyền và phục hồi chức năng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

Sở Y tế TP.HCM được giao phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các cơ quan liên quan rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch cục bộ liên quan các dự án y tế, hoàn thành trước ngày 31/12. Sở Nội vụ tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ cán bộ y tế khi tham gia công tác chuyên môn tại các khu vực mở rộng, đề xuất UBND TP trước ngày 30/11.

Đẩy nhanh tiến độ dự án, giải ngân vốn đầu tư công

UBND TP.HCM chỉ đạo các sở ngành và Ban Quản lý dự án khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân các dự án đã bố trí kế hoạch vốn năm 2025, tổng hợp báo cáo định kỳ vào cuối tháng để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Các nhà thầu được yêu cầu huy động nhân lực, vật tư, thiết bị theo cơ chế 3 ca 4 kíp nhằm hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Các dự án trọng điểm khác cũng được đẩy nhanh như Bệnh viện Nhi đồng 2 (điều chỉnh dự án Trung tâm điều trị kỹ thuật cao), Bệnh viện Nhân dân Gia Định (xây dựng khối điều trị nội trú mới), Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (mở rộng cơ sở), cùng các dự án mua sắm thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Củ Chi và Thủ Đức.

Trung tâm điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Nhi đồng 2 được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: CBM.

Song song, Sở Tài chính phối hợp giải quyết các vướng mắc liên quan quyết toán vốn đầu tư công đối với các dự án đã hoàn thành, đảm bảo tiến độ không chậm trễ. Các đơn vị liên quan cũng rà soát, lập danh mục các dự án y tế dự kiến sử dụng nguồn vốn ngoài đầu tư công, đề xuất UBND TP trước ngày 30/11..

Văn phòng UBND TP.HCM đã truyền đạt kết luận chỉ đạo nêu trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan để khẩn trương thực hiện, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và định hướng trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN.