Phòng điều trị cúm 'căng như dây đàn' khi số ca tăng nhanh

Theo chu kỳ hàng năm, dịch cúm thường kéo dài đến hết mùa đông - xuân, sau đó mới giảm mạnh. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh vẫn cần cảnh giác, tiếp tục theo dõi sức khỏe trẻ. Khi trẻ sốt cao, ho nhiều, hoặc có dấu hiệu bất thường, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám, theo dõi và điều trị kịp thời. Chủ động tiêm vaccine hàng năm và tránh tự ý dùng thuốc sẽ giúp hạn chế nguy cơ biến chứng nặng, bảo vệ sức khỏe trẻ trong mùa cúm.