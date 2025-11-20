Phòng điều trị cúm 'căng như dây đàn' khi số ca tăng nhanh

|
Thời tiết Hà Nội chuyển mùa, có ngày nồm ẩm, ngày lại mưa lạnh, khiến trẻ nhỏ trở thành "đối tượng dễ tổn thương" trước các bệnh đường hô hấp. Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, số lượng bệnh nhi đến khám, nhập viện vì cúm mùa và các bệnh hô hấp khác tăng vọt so với tháng trước.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, TS.BS Đỗ Thị Thúy Nga, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, cho biết thống kê tháng 10, đơn vị tiếp nhận khoảng 500 trẻ đến khám vì cúm mùa. Tuy nhiên, chỉ từ đầu tháng 11 đến nay, chưa đầy 3 tuần, số ca đã vượt mốc 1.000. Tỷ lệ nhập viện nội trú chiếm khoảng 20% số trẻ đến khám, chủ yếu do các biến chứng hoặc bệnh diễn tiến nặng.
Chị Cao Thị Thúy Hiên (33 tuổi, Mỹ Đức, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại giây phút con trai 10 tháng tuổi, Gia Huy, bất ngờ sốt cao gần 39 độ, rồi co giật liên tục. "Lần đầu tiên tôi thấy con co giật, nhìn con như vậy thật sự rất hoảng sợ", chị Hiên chia sẻ. Ngay lập tức, bé được đưa vào Bệnh viện Nhi Hà Nội. Các bác sĩ chẩn đoán bé mắc cúm A, phải theo dõi sát. May mắn, sau điều trị, cơn sốt đã được kiểm soát hơn 24 giờ và sức khỏe bé ổn định trở lại.
Nằm cùng phòng với bé Huy, chị Trần Thị Yến (Nội Bài, Hà Nội) vừa bế con trai Trần Phú Trường (2 tuổi) vừa giúp bé dùng máy khí dung đưa thuốc dạng sương mù vào đường hô hấp. Bé Trường đã nhập viện ngày thứ 3. Trước đó, bệnh nhi có 3 ngày ho liên tục, sốt cao, ngủ li bì, chị Yến đã tự cho con dùng thuốc hạ sốt nhưng không hạ. Khi nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán bé mắc cúm A kèm biến chứng viêm phổi. Hiện trẻ tỉnh táo, có thể ngồi dậy chơi, khiến mẹ thở phào nhẹ nhõm.
Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thanh, khoa Truyền nhiễm, nhiều trẻ nhập viện với cúm A gặp biến chứng, phổ biến nhất là viêm phổi. Nguy cơ cao nhất thuộc về trẻ dưới 2 tuổi hoặc những bé có bệnh lý nền như tim mạch, hô hấp mạn tính, đái tháo đường hay suy giảm miễn dịch, khiến các bác sĩ phải theo dõi sát để tránh diễn biến nặng.
TS.BS Nguyễn Thị Thúy Nga cho hay cúm thường khởi phát đột ngột với sốt cao. Vì vậy, phần lớn trẻ nhập viện ngay trong giai đoạn đầu của bệnh. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn chủ quan, tự mua que test cúm hoặc tự điều trị tại nhà bằng thuốc hạ sốt, kháng sinh hoặc kháng virus. Việc này khiến trẻ đến viện muộn, tăng nguy cơ biến chứng nặng.
"Chúng tôi đã tiếp nhận trường hợp cúm có biến chứng viêm não. Đây là nhóm biến chứng ít gặp nhưng rất nguy hiểm, có thể để lại di chứng nặng về thần kinh hoặc gây không qua khỏi", bác sĩ Nga cảnh báo.
Hiện khoa Truyền nhiễm có gần 100 giường, chủ yếu dành cho trẻ mắc cúm. Tuy nhiên, nếu số lượng ca mắc cúm tiếp tục gia tăng, bệnh viện sẽ triển khai thêm các đơn vị để đáp ứng nhu cầu.
Vị chuyên gia cũng nhận định hiện tại chưa phải là "đỉnh" dịch cúm. Theo bác sĩ, thời điểm đỉnh dịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch áp dụng trong thời gian tới. "Nếu các biện pháp kiểm soát được thực hiện hiệu quả, dịch có thể được kiềm chế sớm hơn và giảm nhanh hơn", lãnh đạo Bệnh viện Nhi Hà Nội cho hay.
Theo chu kỳ hàng năm, dịch cúm thường kéo dài đến hết mùa đông - xuân, sau đó mới giảm mạnh. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh vẫn cần cảnh giác, tiếp tục theo dõi sức khỏe trẻ. Khi trẻ sốt cao, ho nhiều, hoặc có dấu hiệu bất thường, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám, theo dõi và điều trị kịp thời. Chủ động tiêm vaccine hàng năm và tránh tự ý dùng thuốc sẽ giúp hạn chế nguy cơ biến chứng nặng, bảo vệ sức khỏe trẻ trong mùa cúm.
