Người đàn ông nhập viện với cánh tay đứt lìa

Người đàn ông 54 tuổi gặp tai nạn lao động khiến 1/3 trên cánh tay phải bị đứt rời đã may mắn được cứu sống nhờ trồng nối thành công.

Bệnh nhân nhập viện với cánh tay phải bị đứt rời sau tai nạn lao động.

Vụ tai nạn xảy ra với máy lóc gỗ khiến phần cánh tay của nam bệnh nhân bị dập nát nặng, kèm theo tổn thương bỏng, làm ca bệnh trở nên phức tạp.

Sau khoảng 3 giờ kể từ tai nạn - được coi là "thời gian vàng" - bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ngay khi tiếp nhận, bác sĩ trực đã báo cáo tình hình và xin chỉ đạo từ chỉ huy khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật.

Các xét nghiệm nhanh chóng được hoàn tất, phối hợp cùng ê-kíp gây mê để đưa bệnh nhân vào phòng mổ.

Tại phòng mổ, ê-kíp phẫu thuật cắt lọc vết thương, kết xương, khâu nối mạch máu và gân cơ đứt. Các dây thần kinh bị nhổ giật được đánh dấu và sẽ xử lý ở thì 2. Sau gần 5 giờ phẫu thuật căng thẳng, phần cánh tay đứt rời được trồng nối thành công. Hiện bệnh nhân được theo dõi, chăm sóc tích cực và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Cánh tay bệnh nhân sau trồng nối.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Quốc Cường, khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật, cho biết đây là trường hợp khó do vết thương bị dập nát nặng, lại kèm tổn thương bỏng. Trong phòng mổ, mục tiêu hàng đầu là phục hồi nguồn cung cấp máu cho phần chi đứt rời càng nhanh càng tốt để cứu sống cánh tay và tránh tình trạng "tái tưới máu".

TS.BS Ngô Thái Hưng, Phó Chủ nhiệm khoa, khuyến cáo trong các trường hợp đứt rời chi thể, sơ cứu và bảo quản đúng cách quyết định khả năng trồng nối thành công. Chi thể bị đứt cần được rửa sạch bằng nước đun sôi để nguội hoặc nước muối sinh lý, bọc trong khăn/gạc sạch, cho vào túi nylon kín rồi đặt trong phích đá lạnh, tránh tiếp xúc trực tiếp với đá và không dùng xà phòng hay hóa chất.

Thời gian tốt nhất để nối chi thể là 6 giờ, càng kéo dài cơ hội thành công càng giảm, kèm theo nhiều nguy cơ biến chứng.

"Yếu tố quan trọng nhất là hành động nhanh, khôi phục máu cho phần chi đứt rời trong thời gian ngắn. Mỗi thao tác trong phòng mổ phải tính toán kỹ nhưng thực hiện dứt khoát, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa tất cả thành viên ê-kíp phẫu thuật", TS Hưng nhấn mạnh.