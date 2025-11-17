Bộ Y tế đã cấp phép bao nhiêu sản phẩm Doctor Magic của Mailisa?

Cục Quản lý Dược cho biết Công ty MK SKINCARE đã nộp hồ sơ công bố 100 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu từ năm 2020, trong đó 81 sản phẩm còn hiệu lực.

Bà Phan Thị Mai là người sáng lập và điều hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa. Ảnh chụp màn hình.

Sau khi lực lượng chức năng kiểm tra các cơ sở của thẩm mỹ viện Mailisa tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Nha Trang (Khánh Hòa), Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, dư luận bắt đầu chú ý đến các sản phẩm liên quan đến chuỗi này. Trong đó, nổi bật nhất là bộ sản phẩm Doctor Magic, do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK SKINCARE (TPHCM) nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này được thành lập vào tháng 9/2017, do ông Hoàng Kim Khánh - chồng bà Phan Thị Mai (người sáng lập và điều hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa) - làm chủ sở hữu, Tổng giám đốc và đại diện pháp luật.

Còn bộ sản phẩm Doctor Magic xuất xứ từ Hong Kong (Trung Quốc) và được Mailisa nhập khẩu chính hãng, phân phối độc quyền tại Việt Nam. Hiện tại, trên website chính thức của Mailisa, các sản phẩm này vẫn được chào bán với giá từ 120.000 đồng đến 2,7 triệu đồng.

Theo tim hiểu của Tri Thức - Znews, đến ngày 17/11 trên trang thông tin của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), khi tìm các thông tin về sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK SKINCARE đã cho kết quả 162 sản phẩm được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Trong đó, 32 sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic được cấp phép trong năm 2018 và 2019.



Sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic được Mailisa quảng cáo trên website.

Ngày 17/11, TS Tạ Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược, cho biết theo báo cáo sơ bộ từ Phòng Quản lý Mỹ phẩm, từ ngày 1/1/2020, Công ty MK SKINCARE đã nộp hồ sơ công bố cho 100 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu.

"Đến nay, số sản phẩm mỹ phẩm có phiếu tiếp nhận số công bố sản phẩm mỹ phẩm còn có hiệu lực là 81", ông Hùng thông tin.

Chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa thường xuyên livestream trên các nền tảng mạng xã hội để bán các sản phẩm mỹ phẩm. Toàn bộ danh mục, từ kem dưỡng, sữa rửa mặt, kem chống nắng, phấn nước, tẩy tế bào chết, dung dịch vệ sinh đến mặt nạ… đều mang thương hiệu Doctor Magic, được giới thiệu là nhập khẩu chính hãng và phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Trong một buổi livestream, bà Phan Thị Mai cũng khẳng định các sản phẩm Doctor Magic "không phải hàng giả". Theo bà, thương hiệu này đã hiện diện tại Việt Nam hơn một thập kỷ, các sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch, có bảng thành phần rõ ràng trên bao bì, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Ngoài kinh doanh mỹ phẩm, hiện trang fanpage của Mailisa vẫn quảng cáo rầm rộ các dịch vụ làm đẹp như chữa nám, tàn nhang, đồi mồi, phun xăm thẩm mỹ.

Dù sở hữu hệ thống chi nhánh lớn, Mailisa từng bị xử phạt hành chính ở nhiều địa phương. Tại TPHCM, ngày 10/1/2023, chi nhánh Huỳnh Văn Bánh bị Sở Y tế xử phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động dịch vụ chăm sóc da 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép.

Ngày 4/4/2024, chi nhánh tại Bình Dương bị xử phạt 50 triệu đồng và đình chỉ dịch vụ chiếu tia laser 4,5 tháng vì sử dụng thiết bị can thiệp cơ thể không đúng quy định. Trong cả hai trường hợp, cơ quan chức năng yêu cầu Mailisa tháo gỡ quảng cáo vi phạm và ngừng cung cấp dịch vụ vượt phạm vi cho phép.