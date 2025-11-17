Bệnh nhân bị nứt toác da, ngứa ngáy như có sâu bò

Tự điều trị ngứa bằng thuốc lá và thuốc không rõ nguồn gốc, người phụ nữ 60 tuổi nhập viện trong tình trạng đỏ da, nứt nẻ, phù nề toàn thân.

Khi nhập viện, bệnh nhân được ghi nhận trong tình trạng toàn thân nề đỏ, nứt nẻ, bong vảy, sốt và ngứa nhiều.

Bệnh nhân D.T.L. (60 tuổi, dân tộc Tày, tỉnh Lạng Sơn) được đưa vào khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong tình trạng da bong vảy, sẩn ngứa toàn thân, ngứa nhiều kèm sốt nhẹ, đầu chi có nhiều vết nứt nẻ, chảy dịch và hai chân phù nề.

Trước đó, bệnh nhân bị ngứa kéo dài nên tự điều trị tại nhà, uống thuốc không rõ loại trong 10 ngày. Cảm giác ngứa dữ dội khiến bà tưởng tượng có sâu bò trên da, từ đó tìm các loại thuốc lá, thuốc nam bôi trực tiếp lên vùng tổn thương. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện mà còn nặng lên.

Khi nhập viện, bệnh nhân được ghi nhận trong tình trạng toàn thân nề đỏ, nứt nẻ, bong vảy, sốt và ngứa nhiều.

Bác sĩ Phan Thị Thanh Hoa, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân L., cho biết bệnh nhân được tầm soát các bệnh lý ký sinh trùng như: giun lươn, giun xoắn, giun đũa chó mèo, sán lá gan lớn và nhỏ, sán dây lợn, sán dây chó… Kết quả cho thấy bệnh nhân mắc dị ứng thuốc không rõ loại trên nền viêm da cơ địa.

Sau 5 ngày điều trị phối hợp hai chuyên khoa Dị ứng - Miễn dịch và Da liễu, tình trạng bệnh nhân được cải thiện rõ rệt, hết sốt, giảm nề đỏ, hết sẩn ngứa, da không còn bong vảy.

Bác sĩ Hoa chia sẻ tình trạng dị ứng có thể do nhiều loại dị nguyên, trong đó có khả năng liên quan đến ký sinh trùng. Một số triệu chứng của dị ứng thuốc cũng dễ bị nhầm viêm da cơ địa, vì vậy người bệnh không nên tự ý dùng thuốc hay bôi bất kỳ loại lá, thuốc nam, hóa chất… lên da khi xuất hiện các tổn thương. Viêm da cơ địa là bệnh mạn tính nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu người bệnh tuân thủ điều trị và tái khám đúng chuyên khoa.

"Người dân khi xuất hiện các dấu hiệu nhưngứa nhiều, sẩn đỏ, bong da, nứt nẻ hay chảy dịch cần đi khám sớm để được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời. Việc tự điều trị tại nhà có thể khiến tổn thương da lan rộng, gây nhiễm trùng, dị ứng nặng và kéo dài thời gian điều trị", bác sĩ Hoa khuyến cáo.