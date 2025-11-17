'Trợ thủ thép' lần đầu xuất hiện trong phòng mổ Chợ Rẫy

Hai robot khử khuẩn UV-C thế hệ mới vừa được Chợ Rẫy triển khai giúp rút ngắn thời gian vô khuẩn phòng mổ và giảm phụ thuộc vào hóa chất.

Robot này sử dụng tia UV-C để tiêu diệt vi sinh vật trên mọi bề mặt. Ảnh: BVCC.

Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy đã chính thức vận hành hai robot khử khuẩn công nghệ mới bằng tia cực tím (UV). Đây là bệnh viện công lập đầu tiên tại Việt Nam trang bị robot UV chuyên dụng cho phòng mổ, phòng ghép tạng và khu vực pha chế thuốc.

TS.BS Phùng Mạnh Thắng, Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa chuyên sâu hạng đặc biệt duy nhất ở phía Nam, mỗi năm tiếp nhận hàng triệu lượt bệnh nhân và thực hiện số lượng lớn ca ghép tạng như gan, thận, tim, phổi.

Khi nhu cầu ghép tạng tăng lên, hệ thống phòng mổ phải hoạt động liên tục với yêu cầu vô khuẩn nghiêm ngặt. Một ca hiến tạng có thể cứu sống 3-6 người, đồng nghĩa bệnh viện phải chuẩn bị đồng thời nhiều phòng mổ, phòng ghép và khu hậu phẫu.

Trong bối cảnh đó, tốc độ và độ chuẩn xác của quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trở nên đặc biệt quan trọng, vì chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả ghép và sự an toàn của bệnh nhân.

Nhờ hệ thống cảm biến và bản đồ không gian, thiết bị tự di chuyển đến từng vị trí, kể cả các góc khuất. Ảnh: BVCC.

Trước khi đưa robot vào hoạt động, bệnh viện chủ yếu sử dụng phương pháp phun mù hóa chất (fogging). Kỹ thuật này đòi hỏi thời gian chờ dài, dễ gây lắng đọng hóa chất lên bề mặt thiết bị và phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công của nhân viên.

Trong khi đó, robot này sử dụng tia UV-C để tiêu diệt vi sinh vật trên mọi bề mặt. Nhờ hệ thống cảm biến và bản đồ không gian, thiết bị có thể tự di chuyển đến từng vị trí, kể cả các góc khuất mà nhân viên y tế khó tiếp cận thủ công.

TS.BS Phùng Mạnh Thắng nhấn mạnh một phòng mổ khử khuẩn bằng phun mù hóa chất cần tối thiểu hai giờ mới có thể sử dụng trở lại, trong khi robot UV hoàn tất toàn bộ chu trình trong 10-15 phút.

Ngoài khả năng tiêu diệt vi sinh vật nhanh và đồng đều, tia UV không để lại tồn dư, không gây ăn mòn hay hư hỏng các thiết bị y khoa. Robot còn tích hợp chức năng tự ngắt khi phát hiện có người bước vào khu vực đang vận hành, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Việc ứng dụng robot khử khuẩn UV nằm trong chiến lược chuyển đổi số và hiện đại hóa bệnh viện mà Chợ Rẫy theo đuổi nhiều năm qua, bên cạnh bệnh án điện tử EMR, hệ thống HIS-EMR đồng bộ, MRI 3.0 Tesla… Sự xuất hiện của hai robot thế hệ mới tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của bệnh viện trong nâng cao chất lượng điều trị và giảm nguy cơ nhiễm khuẩn cho người bệnh.