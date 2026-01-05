Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bé 13 tuổi hay than đau, gia đình bàng hoàng khi biết con mắc ung thư

  • Thứ hai, 5/1/2026 21:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bé gái 13 tuổi nhiều lần than đau mông nhưng ban đầu không được để ý. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ bất ngờ phát hiện em bị ung thư xương.

Theo Jimu News, bé gái 13 tuổi ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) nhiều lần than đau vùng mông nhưng không được gia đình chú ý. Ban đầu, ông bà bé cho rằng đây chỉ là những cơn đau nhức thông thường. Chỉ đến khi bố mẹ phát hiện hai bên mông của con gái có sự chênh lệch rõ rệt, gia đình mới vội đưa em đến Bệnh viện Chỉnh hình Trịnh Châu kiểm tra.

Tại đây, các bác sĩ xác định em bị ung thư xương, phải phẫu thuật. Kết quả chụp chiếu cho thấy khối u có đường kính khoảng 20 cm, gần như chiếm trọn bên mông phải của bệnh nhi. Rất may, tại thời điểm phát hiện, khối u chưa di căn xa nên vẫn còn cơ hội phẫu thuật bóc tách.

ung thu xuong anh 1

Hình ảnh MRI cho thấy khối u của bệnh nhi.

Tuy nhiên, các bác sĩ cũng thẳng thắn cảnh báo tình trạng của bé rất nguy hiểm. Trong trường hợp khối u không thể được loại bỏ hoàn toàn trong quá trình mổ, bệnh nhi có thể phải đối mặt với phương án “cắt bỏ nửa bên”, tức phẫu thuật từ khớp háng, cắt bỏ toàn bộ một bên mông để bảo toàn tính mạng.

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Một bé trai 9 tuổi khác cũng từng nhiều lần than đau vùng hông và mông phải nhưng ban đầu bị gia đình nhầm lẫn với đau do vận động. Sau giờ học thể dục, cậu bé nói với mẹ rằng mỗi lần chạy là thấy đau ở vùng hông. Người mẹ cho rằng con mới tập đi xe đạp, vận động nhiều nên chỉ nhắc nghỉ ngơi. Cơn đau tạm lắng nhưng vẫn tái diễn mỗi khi bé ngồi lâu.

Khoảng một tháng sau, những cơn đau dữ dội khiến cậu bé bật khóc giữa đêm. Nhận thấy tình hình bất thường, gia đình lập tức đưa con đi khám. Tại bệnh viện địa phương, bác sĩ phát hiện vùng đầu trên xương đùi phải có tổn thương dạng khối, nghi ngờ u xương. Lo lắng trước chẩn đoán ban đầu, cha mẹ tiếp tục đưa con đến bệnh viện chuyên khoa xương khớp để kiểm tra sâu hơn. Tại đây, bé được xác định mắc khối u vùng đầu trên xương đùi phải.

May mắn, các bác sĩ bước đầu đánh giá khối u có xu hướng lành tính. Sau khi trao đổi kỹ với gia đình, ê-kíp y tế đã tiến hành phẫu thuật nạo bỏ tổn thương qua đường mổ phía trước, đồng thời ghép xương tự thân từ xương chậu để vá lại phần xương bị khuyết. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, tổn thương được loại bỏ hoàn toàn.

Bác sĩ Tần Quang Hoa, Trưởng khoa Bệnh xương - U xương, Bệnh viện Chỉnh hình Trịnh Châu, cho biết trong nhóm bệnh nhân u xương lành tính, trẻ em và thanh thiếu niên chiếm tỷ lệ khá cao. Đơn vị từng tiếp nhận bệnh nhi nhỏ tuổi nhất mới 9 tháng tuổi, mắc u hạt ái toan. Trong khi đó, ở người cao tuổi, u xương thường liên quan đến các khối di căn.

Đáng lưu ý, độ tuổi từ 12 đến 20 được xem là giai đoạn nguy cơ cao của ung thư xương, đặc biệt là ung thư xương ác tính. Các bác sĩ khuyến cáo, nếu trẻ thường xuyên bị đau mông, đau chân, nhất là xuất hiện nhiều vào buổi tối hoặc sau 8-9 giờ đêm, gia đình không nên chủ quan cho rằng đó chỉ là đau tăng trưởng. Việc thăm khám sớm có thể giúp phát hiện bệnh kịp thời và tránh những hậu quả nặng nề về sau.

Kỳ Duyên

