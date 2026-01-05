Bất ngờ nhập viện vì bệnh phụ khoa dù chưa quan hệ tình dục

Thiếu nữ ở TP.HCM đã suýt mất hoàn toàn khả năng sinh sản sau cơn đau bụng dữ dội do u bì buồng trứng xoắn hai bên, một biến chứng nguy hiểm nhưng dễ bị bỏ qua ở tuổi vị thành niên.

Ê-kíp phẫu thuật bóc tách lấy khối u cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM), bệnh nhân H.T.N. (ngụ xã Đông Thạnh) nhập viện ngày 19/12/2025 trong tình trạng đau bụng hạ vị dữ dội. Người bệnh chưa lập gia đình, độc thân, chưa ghi nhận tiền sử bệnh lý phụ khoa.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận vùng hạ vị có khối căng, kích thước khoảng 17×18 cm, di động và đau rõ khi chạm. Trước biểu hiện bất thường, bệnh nhân được chỉ định thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu.

Kết quả chụp MRI cho thấy tử cung không bất thường, tuy nhiên cả hai buồng trứng đều xuất hiện khối u choán chỗ. Trong đó, khối u buồng trứng phải kích thước khoảng 13×15 cm, khối u bên trái khoảng 8×10 cm.

Các khối u có thành phần dịch, mỡ và vôi hóa, ranh giới rõ, đặc điểm điển hình của u bì buồng trứng. Đáng lo ngại, cả hai khối u đều bị xoắn, được xác định là tình trạng cấp cứu nguy hiểm.

Bệnh nhân được chẩn đoán u bì buồng trứng hai bên xoắn và nhanh chóng được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp nhằm tránh nguy cơ hoại tử buồng trứng.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp mổ đã bóc tách và lấy trọn hai khối u bì kích thước lớn, lần lượt khoảng 15 cm và 8 cm. Bên trong các khối u chứa nhiều tổ chức như răng, tóc, xương và da đầu, với tổng lượng dịch khoảng 2 lít. Nhờ can thiệp kịp thời, hai buồng trứng của bệnh nhân được bảo tồn hoàn toàn.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, ít đau, sớm trở lại sinh hoạt bình thường và được xuất viện ngày 24/12/2025. Người bệnh được chỉ định tái khám sau hai tuần để theo dõi diễn tiến và đánh giá chức năng buồng trứng.

Theo bác sĩ Cao Thị Thơm, khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, u buồng trứng xoắn là biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ vị thành niên. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, tình trạng xoắn sẽ làm tắc mạch máu nuôi buồng trứng, dẫn đến thiếu máu và hoại tử.

“Khi buồng trứng đã hoại tử, việc bảo tồn không còn khả thi và buộc phải cắt bỏ", bác sĩ Thơm cho biết.

Đặc biệt, trong trường hợp xoắn cả hai buồng trứng, người bệnh có nguy cơ mất hoàn toàn khả năng sinh sản tự nhiên, rối loạn nội tiết sớm, thậm chí mãn kinh sớm, ảnh hưởng nặng nề đến thể chất và tâm lý.

Bác sĩ Thơm cũng cảnh báo, buồng trứng hoại tử có thể vỡ, gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng đau bụng dữ dội, kéo dài, kèm theo nôn ói, sốt cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sinh hoạt và học tập.

Từ trường hợp này, bác sĩ Thơm khuyến cáo trẻ vị thành niên và phụ nữ trẻ không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng dưới đột ngột, dữ dội, đau một hoặc hai bên, kèm buồn nôn, nôn ói hoặc đau tăng khi vận động. Việc tự ý dùng thuốc giảm đau kéo dài có thể che lấp triệu chứng, làm chậm thời điểm điều trị và tăng nguy cơ biến chứng.

Bên cạnh đó, khám phụ khoa định kỳ mỗi 6-12 tháng, kể cả ở tuổi vị thành niên khi có dấu hiệu bất thường, được xem là giải pháp quan trọng giúp phát hiện sớm các bệnh lý buồng trứng, từ đó điều trị kịp thời và bảo tồn tối đa chức năng sinh sản.