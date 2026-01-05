Mỹ cảnh báo virus bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh nhất

Một trong những bệnh truyền nhiễm dễ lây nhất thế giới đang xuất hiện trở lại tại các sân bay ở Mỹ, làm dấy lên lo ngại mới.

Một ca sởi được ghi nhận tại sân bay quốc tế Newark Liberty vào tháng 12/2025. Ảnh: IMAGO/ZUMA Wire.

Hậu đại dịch Covid-19, những phương tiện công cộng như máy bay, tàu hỏa hay xe buýt vẫn là "môi trường lý tưởng" cho các mầm bệnh hô hấp khu trú. Bên cạnh nỗi lo thường trực về cúm mùa và cảm lạnh, giới chức y tế Mỹ vừa phát đi cảnh báo về sự trở lại đáng ngại của bệnh sởi.

Theo thông cáo của Sở Y tế bang New Jersey, một ca sởi được ghi nhận ở hành khách từng có mặt tại sân bay quốc tế Newark Liberty vào ngày 12/12/2025. Ngay sau đó, cơ quan này đã triển khai truy vết những người có khả năng tiếp xúc gần để ngăn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Trước đó, một trường hợp khác cũng được xác nhận ở hành khách bay đến và đi từ sân bay quốc tế Boston Logan, một trong những sân bay nhộn nhịp nhất nước Mỹ, trong các ngày 11 và 12/12.

Sở Y tế Công cộng bang Massachusetts cũng phát đi cảnh báo riêng, nhấn mạnh rằng sởi là bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vaccine. Chính vì vậy, việc số ca mắc tăng trở lại trên toàn quốc được đánh giá là điều đáng lo ngại.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, trong năm 2025, Mỹ ghi nhận hơn 2.000 ca sởi, mức cao nhất kể từ năm 1992. Lý giải nguyên nhân sởi quay trở lại, đại diện Liên minh Vaccine toàn cầu (Gavi), cho biết sởi được xem là virus có khả năng lây lan mạnh nhất, dựa trên chỉ số R0 (số người trung bình có thể bị lây từ một ca bệnh).

Tương tự Covid-19 và cúm, virus sởi lây qua các hạt trong không khí khi người nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi. Đáng chú ý, các hạt virus này có thể tồn tại trong không khí đến hai giờ, khiến người khác vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh ngay cả khi không tiếp xúc trực tiếp.

Bệnh sởi đầu tiên lây nhiễm vào đường hô hấp, sau đó lan ra khắp cơ thể, gây sốt cao, sổ mũi, ho, mắt đỏ, chảy nước và phát ban. Phát ban thường xuất hiện từ 3 đến 5 ngày sau các triệu chứng đầu tiên, bắt đầu là các đốm đỏ phẳng trên mặt và sau đó lan xuống cổ, thân, cánh tay, chân và bàn chân. Khi phát ban xuất hiện, sốt có thể tăng đột biến trên 40 độ C.

Sởi đã được ghi nhận trong y văn suốt khoảng hai thế kỷ và vaccine phòng bệnh được phát triển từ những năm 1960. Tuy nhiên, theo Gavi, tình trạng do dự hoặc từ chối tiêm vaccine ngày càng gia tăng trong những năm gần đây.

Nguyên nhân bao gồm thông tin sai lệch về vaccine, tác động kéo dài của đại dịch Covid-19 và nhiều khủng hoảng toàn cầu khác. Trước thực tế này, nhiều chuyên gia y tế đã liên tục lên tiếng khẳng định vaccine an toàn và hiệu quả, với điều kiện tỷ lệ bao phủ trong cộng đồng đủ cao để tạo miễn dịch tập thể.

Các chuyên gia cũng cho biết nguy cơ mắc sởi ở người đã tiêm đủ vaccine là rất hiếm. Dù vậy, trong môi trường đông đúc như sân bay, hành khách vẫn được khuyến cáo chủ động bảo vệ bản thân. Nếu có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, việc đeo khẩu trang không chỉ giúp hạn chế phát tán virus mà còn bảo vệ những người xung quanh.

Dù số ca sởi tại Mỹ hiện vẫn ở mức thấp so với quy mô dân số, sự xuất hiện của bệnh tại các trung tâm giao thông lớn cho thấy nguy cơ bùng phát hoàn toàn có thể xảy ra nếu lơ là các biện pháp phòng ngừa cơ bản.