Thu hồi khẩn cấp hơn 740 thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Herbitech

Cơ quan chức năng yêu cầu thu hồi khẩn cấp hơn 740 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe sau khi phát hiện nhiều sản phẩm là hàng giả hoặc không đạt tiêu chuẩn công bố.

Hình ảnh sản phẩm ăn ngon Baby Shark nghi là giả. Ảnh: BYT.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương, đề nghị khẩn trương rà soát, thu hồi hàng trăm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm trên thị trường.

Theo Cục An toàn thực phẩm, đơn vị này nhận được công văn số 864/VPCQCSĐT-P3 ngày 13/2 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm và phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Kết quả xác minh cho thấy 67 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được xác định là hàng giả, vi phạm quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP. Ngoài ra, 675 sản phẩm khác có định mức thành phần và hàm lượng nguyên liệu không đảm bảo theo tiêu chuẩn đã công bố.

Các sản phẩm này do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất hoặc gia công trong giai đoạn 2018-2025.

Doanh nghiệp có trụ sở đăng ký tại số 56 ngõ 144 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội (nay là phường Nhân Chính, TP Hà Nội). Nhà máy sản xuất đặt tại khối 8, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội (nay là xã Sóc Sơn, TP Hà Nội).

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương rà soát, kiểm tra và phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành thu hồi toàn bộ 67 sản phẩm là hàng giả và 675 sản phẩm không đạt tiêu chuẩn công bố nêu trong phụ lục của công văn do Bộ Công an cung cấp.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các lô sản phẩm trên vẫn đang lưu thông trên thị trường, các đơn vị cần tiến hành thu hồi ngay, đồng thời cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xử lý theo quy định pháp luật và báo cáo về Cục An toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về hậu kiểm và tăng cường quản lý an toàn thực phẩm theo các kế hoạch và công văn của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm và Bộ Y tế trong năm 2025-2026.