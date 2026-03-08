Một lần 'yêu' không an toàn, nam sinh 22 tuổi trả giá đắt

Những nốt sùi nhỏ, mụn nước hay cảm giác đau rát vùng kín bắt đầu xuất hiện sau quan hệ không an toàn. Các bác sĩ cho biết nhiều người trẻ được chẩn đoán mắc sùi mào gà, giang mai.

Một nam sinh 22 tuổi (ở Hà Nội) tìm đến phòng khám trong tâm trạng căng thẳng sau khi phát hiện những nốt sùi nhỏ xuất hiện ở cơ quan sinh dục. Ban đầu, các nốt này không gây đau, không sốt nên cậu cho rằng chỉ là kích ứng da thông thường. Tuy nhiên, sau vài ngày, các tổn thương tăng dần kích thước khiến nam sinh bắt đầu lo lắng.

Sau khi thăm khám và làm xét nghiệm, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, xác định bệnh nhân mắc sùi mào gà giai đoạn sớm.

Chủ quan vì nghĩ "một lần thì không sao"

Theo bác sĩ Thành, những ngày gần đây phòng khám liên tục tiếp nhận các trường hợp có biểu hiện tương tự. Điểm chung của nhiều bệnh nhân là từng quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp bảo vệ trong dịp Valentine.

Không chỉ nam giới, nhiều phụ nữ trẻ cũng đến khám với các triệu chứng nghi ngờ bệnh lây truyền qua đường tình dục. Một nữ bệnh nhân 25 tuổi nhập viện vì đau rát dữ dội vùng kín kèm theo các mụn nước mọc thành từng chùm. Các biểu hiện xuất hiện khoảng 10 ngày sau lần quan hệ gần nhất. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc herpes sinh dục.

Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, khoảng 1-3 tuần sau khi quan hệ không an toàn là thời điểm nhiều bệnh bắt đầu bộc lộ triệu chứng. Vì vậy, sau các dịp lễ như Valentine, đặc biệt khoảng 2 tuần sau đó, số người đến khám vì các bệnh lây truyền qua đường tình dục thường tăng rõ rệt.

Những tưởng chỉ là kích ứng da, nam sinh 22 tuổi đi khám mới biết mắc sùi mào gà. Ảnh: Vogue.

Điều đáng lo ngại, theo bác sĩ, không chỉ là số ca bệnh tăng mà còn nằm ở tâm lý chủ quan của nhiều người trẻ. Không ít người cho rằng quan hệ tình dục một lần thì nguy cơ thấp. Khi không thấy biểu hiện bất thường ngay lập tức, họ dễ nghĩ rằng mình an toàn. Thực tế, phần lớn các bệnh lây truyền qua đường tình dục đều có thời gian ủ bệnh nên triệu chứng có thể xuất hiện muộn.

Chẳng hạn, sùi mào gà có thể xuất hiện sau vài tuần đến vài tháng. Herpes sinh dục thường khởi phát sớm hơn, trong vòng khoảng hai tuần. Bệnh lậu có thể gây tiểu buốt hoặc chảy dịch niệu đạo chỉ sau vài ngày. Trong khi đó, giang mai giai đoạn đầu đôi khi chỉ biểu hiện bằng một vết loét nhỏ, không đau nên rất dễ bị bỏ qua.

Một thực tế khác tại phòng khám là nhiều bệnh nhân đã tự mua thuốc điều trị trước khi đến bệnh viện. Theo bác sĩ Thành, việc dùng thuốc không đúng chỉ định không chỉ khiến bệnh không khỏi mà còn làm che lấp triệu chứng, gây khó khăn cho việc chẩn đoán. Nguy hiểm hơn, điều này có thể dẫn đến tình trạng kháng thuốc hoặc khiến bệnh tiến triển nặng hơn trong những lần điều trị sau.

"Chúng tôi gặp không ít bệnh nhân đến khám khi tổn thương đã lan rộng hoặc đã lây cho bạn tình. Lúc đó việc điều trị sẽ phức tạp hơn rất nhiều", bác sĩ Thành cho biết.

Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, việc phát hiện sớm giúp quá trình điều trị đơn giản và hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ biến chứng. Nếu để bệnh tiến triển muộn, tình trạng viêm nhiễm có thể lan rộng, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và thậm chí làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV.

Cách phòng bệnh

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Phúc, khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoàn toàn có thể phòng tránh nếu người dân chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ.

Quan trọng nhất là sử dụng bao cao su đúng cách trong mỗi lần quan hệ để hạn chế nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn và virus từ dịch tiết sinh dục. Bên cạnh đó, việc duy trì quan hệ tình dục an toàn, chung thủy một bạn tình cũng giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh.

Các bác sĩ cho biết nhiều người trẻ chỉ đi khám khi bệnh đã bộc lộ rõ. Ảnh: Freepik.

Tiêm vaccine cũng là biện pháp phòng ngừa hiệu quả đối với một số bệnh. Vaccine HPV giúp giảm nguy cơ mắc sùi mào gà và ung thư cổ tử cung, trong khi vaccine viêm gan B có thể bảo vệ cơ thể khỏi virus viêm gan B - một bệnh cũng có thể lây truyền qua đường tình dục.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo mọi người nên kiểm tra sức khỏe tình dục định kỳ, kể cả khi chưa có triệu chứng. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời không chỉ giúp tránh biến chứng mà còn hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho bạn tình.

Ngoài ra, mỗi người cần chủ động trang bị kiến thức về tình dục an toàn, đồng thời trao đổi thẳng thắn với bạn tình về tình trạng sức khỏe. Những vật dụng cá nhân như kim tiêm, dao cạo râu, khăn tắm hay đồ lót cũng không nên dùng chung để tránh nguy cơ lây nhiễm qua đường máu hoặc tiếp xúc gián tiếp.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.