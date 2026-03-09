Những bệnh lây qua đường tình dục không thể chữa dứt điểm

Một số bệnh lây qua đường tình dục đến nay vẫn chưa có thuốc chữa dứt điểm. Tuy vậy, y học hiện đại vẫn có thể giúp kiểm soát bệnh và hạn chế nguy cơ lây truyền.

Quan hệ tình dục không an toàn có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm. Trong khi phần lớn bệnh lây qua đường tình dục có thể điều trị khỏi, một số bệnh do virus gây ra vẫn chưa có phương pháp chữa trị triệt để.

Quan hệ tình dục không an toàn làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh. Ảnh: Freepik.

Viêm gan B

Viêm gan B là bệnh nhiễm virus tấn công gan và được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan và ung thư gan trên thế giới. Theo Healthline, virus viêm gan B có thể lây qua quan hệ tình dục không an toàn, tiếp xúc với máu, kim tiêm hoặc dịch cơ thể của người nhiễm bệnh.

Một đặc điểm đáng lưu ý của bệnh là nhiều người nhiễm virus trong thời gian dài nhưng không có triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, không ít trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi xét nghiệm máu định kỳ hoặc khi gan đã bắt đầu xuất hiện tổn thương.

Ở một số người trưởng thành, hệ miễn dịch có thể tự kiểm soát và loại bỏ virus. Tuy nhiên, với những trường hợp tiến triển thành viêm gan B mạn tính, virus có thể tồn tại trong cơ thể nhiều năm và gây tổn thương gan âm thầm.

Hiện nay, viêm gan B vẫn chưa có phương pháp điều trị giúp loại bỏ hoàn toàn virus khỏi cơ thể. Với những người mắc bệnh mạn tính, virus có thể tồn tại lâu dài trong gan và cần được theo dõi suốt đời. Các thuốc kháng virus hiện nay chủ yếu có tác dụng ức chế sự nhân lên của virus, giảm tình trạng viêm gan và bảo vệ chức năng gan.

Nhờ điều trị đúng phác đồ và theo dõi định kỳ, người bệnh có thể kiểm soát tải lượng virus ở mức thấp, làm chậm tiến triển của bệnh và giảm nguy cơ biến chứng nghiêm trọng như xơ gan hoặc ung thư gan. Tuy vậy, việc điều trị thường kéo dài nhiều năm, thậm chí suốt đời, nhằm giữ virus ở trạng thái “kiểm soát” thay vì loại bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể.

Bệnh do virus Herpes

Herpes sinh dục là bệnh lây qua đường tình dục do virus herpes simplex gây ra. Bệnh lây chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp giữa da và niêm mạc khi quan hệ tình dục. Khi bệnh bùng phát, người nhiễm herpes thường xuất hiện các mụn nước hoặc vết loét nhỏ gây đau và rát quanh vùng sinh dục hoặc hậu môn.

Dù các triệu chứng có thể thuyên giảm sau mỗi đợt bùng phát, virus herpes simplex vẫn tồn tại lâu dài trong cơ thể và có khả năng tái phát nhiều lần. Các đợt tái hoạt động của virus thường xảy ra khi hệ miễn dịch suy yếu, cơ thể căng thẳng, thiếu ngủ hoặc mắc bệnh khác.

Hiện nay chưa có phương pháp điều trị giúp loại bỏ hoàn toàn virus herpes khỏi cơ thể. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thuốc kháng virus có thể giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, rút ngắn thời gian xuất hiện triệu chứng, giảm tần suất tái phát và hạn chế nguy cơ lây truyền cho bạn tình.

Để phòng ngừa herpes sinh dục, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su đúng cách và hạn chế quan hệ khi bản thân hoặc bạn tình đang có các vết loét hoặc mụn nước nghi ngờ nhiễm herpes. Ngoài ra, việc đi khám, xét nghiệm khi có dấu hiệu bất thường cũng giúp giảm nguy cơ lây nhiễm và phát hiện bệnh sớm.

HIV

HIV là virus tấn công hệ miễn dịch của cơ thể, đặc biệt là các tế bào CD4, những tế bào đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh. Theo Medical News Today, nếu không được điều trị, HIV sẽ dần làm suy yếu hệ miễn dịch và có thể dẫn đến AIDS, giai đoạn nặng nhất của bệnh.

HIV là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến. Ảnh: Shutterstock.

Nhờ những tiến bộ lớn trong y học, việc điều trị HIV đã thay đổi đáng kể trong vài thập kỷ gần đây. Phương pháp điều trị chính hiện nay là liệu pháp kháng virus (antiretroviral therapy - ART). Các thuốc trong phác đồ này có khả năng ức chế sự nhân lên của virus, giúp giảm lượng HIV trong máu xuống mức rất thấp, thậm chí không thể phát hiện bằng các xét nghiệm thông thường.

Khi virus được kiểm soát tốt, hệ miễn dịch của người bệnh có thể phục hồi đáng kể. Đồng thời, nguy cơ lây truyền HIV qua quan hệ tình dục cũng giảm xuống mức rất thấp.

Để phòng ngừa HIV, các chuyên gia khuyến cáo thực hiện quan hệ tình dục an toàn bằng cách sử dụng bao cao su đúng cách và hạn chế quan hệ với nhiều bạn tình. Việc xét nghiệm HIV định kỳ cũng giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Ngoài ra, không dùng chung kim tiêm, dụng cụ xăm hoặc các vật sắc nhọn có thể dính máu là biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ lây nhiễm.

Bệnh do virus HPV

Virus papilloma ở người (HPV) là một trong những virus lây qua đường tình dục phổ biến nhất. Ước tính khoảng 90% người từng có hoạt động tình dục sẽ nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời. Cụ thể, các chủng HPV nguy cơ cao và thấp có thể gây ra nhóm bệnh sau:

Nhóm bệnh ung thư: Ung thư cổ tử cung (chiếm tỷ lệ cao nhất), ung thư hậu môn, ung thư dương vật, ung thư âm đạo, ung thư âm hộ và các loại ung thư vùng miệng họng (bao gồm lưỡi và amidan).

Nhóm bệnh u nhú: Sùi mào gà (mụn cóc sinh dục), u nhú thanh quản (gây khàn tiếng, khó thở) và các loại mụn cóc thông thường trên da.

Theo Hệ thống Y tế Vương quốc Anh (NHS), hiện nay thế giới chưa có thuốc đặc hiệu giúp loại bỏ hoàn toàn virus HPV khỏi cơ thể. Phần lớn trường hợp nhiễm HPV có thể được hệ miễn dịch tự đào thải theo thời gian, nhưng ở một số người, virus vẫn có thể tồn tại lâu dài và gây ra các bệnh lý như mụn cóc sinh dục hoặc ung thư cổ tử cung.

Tuy vậy, vaccine HPV đã được phát triển để phòng ngừa nhiều chủng virus nguy cơ cao. Việc tiêm vaccine, đặc biệt trước khi bắt đầu hoạt động tình dục, có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm các chủng HPV liên quan đến ung thư cổ tử cung và một số loại ung thư khác. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến cáo duy trì quan hệ tình dục an toàn và tầm soát định kỳ để phát hiện sớm những bất thường liên quan đến HPV.