Ăn trứng sống có lợi ích gì mà người Nhật Bản lựa chọn?

Tại Nhật Bản, nhiều người coi trứng sống là sự kết hợp giữa lối ăn uống "thuận tự nhiên" vì họ tin vào quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, biến món ăn rủi ro thành nét văn hóa an toàn.

Trứng sống giàu vi chất tinh khiết hơn trứng đã được chế biến do chưa bị tác động bởi nhiệt năng, giúp bảo toàn nguyên vẹn các nhóm vitamin và chất chống oxy hóa nhạy cảm.

Trong khi nhiều quốc gia coi đây là rủi ro tiềm ẩn về khuẩn Salmonella, người Nhật lại tự tin đưa trứng sống từ bữa sáng gia đình đến các nhà hàng cao cấp.

Sự tự tin này bắt nguồn từ một hệ thống chăn nuôi khép kín và quy trình diệt khuẩn vỏ chuyên sâu. Tuy nhiên, để khai thác nguồn lợi thế này, người tiêu dùng cần hiểu biết tường tận về cơ chế hấp thụ của cơ thể để tránh những rào cản về an toàn thực phẩm không đáng có.

1. Trứng sống không bị nhiệt độ làm hao hụt vitamin

Lý do đầu tiên khiến người Nhật ưu tiên trứng sống chính là giá trị dinh dưỡng. Trong quan niệm của họ, trứng là một loại "siêu thực phẩm" chứa đựng tinh chất của thiên nhiên. Khi được đặt lên bàn cân y khoa, trứng sống thực sự là một kho báu vi chất chưa bị tác động bởi nhiệt năng.

Dù nhiệt độ giúp protein trong trứng dễ tiêu hóa hơn (tăng khả năng hấp thụ từ 50% lên đến 91-94%), quá trình đun nấu lại làm thất thoát một lượng lớn các vitamin và chất chống oxy hóa như:

Vitamin A và vitamin D: Giảm từ 20% đến 40% khi chế biến lâu. Đây là những nhóm vitamin quan trọng cho hệ miễn dịch và xương khớp.

Vitamin B6 và folate: Nhạy cảm cực độ với nhiệt, dễ bị phá hủy trong quá trình nấu nướng.

Lutein và zeaxanthin: Hai chất chống oxy hóa bảo vệ thị lực này đạt hàm lượng cao nhất khi trứng còn ở trạng thái nguyên bản.

Omega-3 và DHA: Nhiệt độ quá cao có thể làm biến đổi cấu trúc các acid béo không bão hòa, làm giảm hiệu quả hỗ trợ trí não.

Người Nhật Bản lựa chọn ăn trứng sống như một cách để đa dạng hóa nguồn vi chất, bảo toàn 100% các nhóm vitamin và chất chống oxy hóa mà họ tin rằng sẽ giúp duy trì sự minh mẫn và thị lực tốt.

Trứng sống bảo toàn các nhóm vitamin và chất chống oxy hóa.

2. Quy trình nghiêm ngặt kiểm soát trứng sống của người Nhật

Ăn trứng sống có thể mang lại nhiều vi chất dinh dưỡng nhưng rủi ro lớn nhất chính là vi khuẩn Salmonella. Tuy nhiên, nhiều người Nhật tự tin thưởng thức món ăn này nhờ vào một quy trình sản xuất được ví như một "phòng thí nghiệm" khổng lồ.

Tại Nhật, gà được chăm sóc với chế độ dinh dưỡng đặc biệt ngay từ khi còn nhỏ. Sau khi trứng được đẻ ra, trứng gà sẽ trải qua một hành trình kiểm định khắt khe bằng những loại máy móc tinh vi:

Vệ sinh bề mặt: Vỏ trứng được rửa sạch hoàn toàn bụi bẩn và vi khuẩn bằng công nghệ chiếu tia UV.

Kiểm định cấu trúc: Máy móc tự động điều chỉnh vị trí quả trứng sao cho lòng đỏ không chạm vào vỏ (giảm nguy cơ nhiễm khuẩn từ vỏ vào trong), đồng thời loại bỏ ngay lập tức những quả có vết nứt dù là nhỏ nhất hoặc có đốm máu.

Hạn sử dụng đặc biệt: Khác với nhiều nơi khác, trứng Nhật Bản ghi rõ "Hạn sử dụng tốt nhất để ăn sống" (Shomi Kigen). Sau ngày này, trứng không hỏng ngay nhưng người tiêu dùng được khuyến cáo phải nấu chín kỹ mới được sử dụng.

Chính chuỗi cung ứng lạnh khép kín và tiêu chuẩn khắt khe của Hiệp hội Gia cầm Nhật Bản đã tạo nên "tấm lá chắn" vững chắc, biến rủi ro ngộ độc trở thành một xác suất cực thấp.

3. Trứng sống, nét đặc trưng của ẩm thực Phù Tang

Vượt ra ngoài yếu tố sức khỏe, trứng sống đã thẩm thấu vào đời sống và trở thành một nét văn hóa đặc sắc. Có những món ăn mà nếu thiếu đi độ sền sệt, béo ngậy của lòng đỏ trứng sống, chúng sẽ mất đi hoàn toàn bản sắc riêng.

Món cơm trứng sống Tamago Kake Gohan: Món "quốc hồn quốc túy" trong bữa sáng của người Nhật. Chỉ đơn giản là một bát cơm nóng, một quả trứng tươi và chút nước tương shoyu nhưng nó đại diện cho sự tinh tế trong sự giản đơn.

Món lẩu Sukiyaki: Trong món lẩu này, trứng sống đóng vai trò là một "lớp màng" bảo vệ. Người Nhật nhúng thịt bò nóng hổi vào bát trứng đánh tan để giảm nhiệt độ tức thì, giúp thịt mềm mượt hơn và bảo vệ vòm miệng không bị bỏng.

Mì Udon Kamatama: Sự kết hợp giữa sợi mì nóng hổi và trứng sống tạo nên một loại sốt kem tự nhiên, bao phủ lấy từng sợi mì.

Món cơm trứng sống với thịt bò tái (Yukke và Roast Beef Bowl): Những món ăn từ thịt sống hoặc thịt tái sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi màu đỏ vàng óng ả và vị béo đặc trưng của lòng đỏ trứng, tạo nên sự cân bằng hương vị tuyệt vời.

Trứng sống là món ăn được người Nhật Bản ưa chuộng.

4. Lời khuyên

Dù là "siêu thực phẩm" tại Nhật, các chuyên gia y tế vẫn đưa ra những cảnh báo quan trọng khi áp dụng thói quen này tại Việt Nam. Sự khác biệt nằm ở chuỗi cung ứng. Trứng tại thị trường Việt Nam thường được bảo quản ở nhiệt độ phòng và không qua quy trình diệt khuẩn vỏ chuyên sâu, khiến nguy cơ nhiễm khuẩn cao hơn nhiều.

Lựa chọn ăn trứng sống của người Nhật là một trải nghiệm ẩm thực thú vị nhưng chỉ thực sự là "siêu thực phẩm" khi bạn kiểm soát được nguồn gốc. Nếu không có trong tay những quả trứng đạt chuẩn "vận hành theo kiểu Nhật", một quả trứng được chế biến vẫn là sự lựa chọn cân bằng và an toàn nhất cho sức khỏe.

Ăn trứng sống tiềm ẩn nguy cơ cao nhiễm khuẩn Salmonella gây ngộ độc thực phẩm (tiêu chảy, sốt, đau bụng) và cản trở hấp thụ dinh dưỡng. Mặc dù chứa nhiều dưỡng chất, trứng sống chỉ hấp thụ 50% protein so với 90% khi chín và chứa avidin ngăn hấp thụ vitamin. Trẻ em dưới 5 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh gan, thận tuyệt đối không nên ăn trứng chần do hệ miễn dịch và khả năng tiêu hóa protein sống kém.