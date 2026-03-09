Nguyên nhân ban đầu vụ hàng loạt người ngộ độc bánh mì ở TP.HCM

Kết quả xét nghiệm bước đầu cho thấy hơn 50% mẫu phân của các bệnh nhân trong vụ 108 người nhập viện sau khi ăn bánh mì trên phường Vũng Tàu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở phường Vũng Tàu. Ảnh: BVCC.



Liên quan vụ việc nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu, TP.HCM), kết quả xét nghiệm ban đầu từ Sở Y tế TP.HCM cho thấy 28/51 mẫu phân bệnh nhân (chiếm 54,9%) dương tính với vi khuẩn Salmonella. Kết quả này là căn cứ quan trọng để các cơ sở y tế định hướng phác đồ điều trị và theo dõi sát tình trạng sức khỏe người bệnh.

Theo ghi nhận đến ngày 6/3, hệ thống bệnh viện tại TP.HCM và các địa phương lân cận đã tiếp nhận tổng cộng 108 trường hợp đến khám với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói. Một số bệnh nhân kèm sốt cao.

Trong số này, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhất với 104 ca. Nhờ triển khai quy trình xử trí khẩn cấp và điều trị theo đúng phác đồ, đến nay đã có 45 trường hợp ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Trước đó có 92 bệnh nhân phải nhập viện điều trị nội trú, song hiện tất cả đều có diễn biến sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận trường hợp chuyển nặng hay nguy kịch.

Ngoài ra, các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (2 ca), Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội (1 ca) và Bệnh viện Nhân dân 115 (1 ca) cũng đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Salmonella là vi khuẩn thường liên quan đến các vụ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa do thực phẩm. Việc sớm xác định được tác nhân gây bệnh giúp các bệnh viện thống nhất hướng điều trị, chủ yếu tập trung bù nước, điện giải và theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu mất nước.

Sở Y tế cho biết việc lấy mẫu xét nghiệm bệnh phẩm được triển khai ngay từ đầu, góp phần hỗ trợ quá trình chẩn đoán và điều trị kịp thời cho người bệnh.

Trước tình hình trên, ngành y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh luôn sẵn sàng tiếp nhận và điều trị kịp thời các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm theo đúng hướng dẫn chuyên môn.

Sở Y tế cũng khuyến cáo người dân không tự ý mua thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh để điều trị tại nhà khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Khi xuất hiện các dấu hiệu như nôn ói, tiêu chảy liên tục, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh nền, cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám.

Theo Sở Y tế, nếu được bù nước và điện giải đầy đủ, đa số trường hợp nhiễm khuẩn đường tiêu hóa do Salmonella có thể tự giới hạn và hồi phục tốt.

Trước đó, tại TP.HCM cũng ghi nhận một chùm ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Ngày 2/3, ngành y tế thành phố ghi nhận 22 trường hợp đến khám và điều trị tại nhiều bệnh viện sau khi ăn bánh mì tại tiệm A.C. trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông.

Trước diễn biến này, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chỉ đạo các bệnh viện tập trung nguồn lực điều trị cho bệnh nhân, đồng thời khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân. Cơ quan chức năng cũng được yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu phát hiện sai phạm.

Bánh mì là món ăn đường phố tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm do kết hợp nhiều nguyên liệu như patê, thịt nguội, chả, nem chua, thịt xá xíu, rau sống và các loại sốt. Chỉ cần một thành phần không đảm bảo vệ sinh, vi khuẩn có thể xâm nhập và lan sang toàn bộ chiếc bánh.

Ngoài ra, nguy cơ nhiễm khuẩn chéo cũng dễ xảy ra trong quá trình chế biến và bán hàng. Dao, thớt, kẹp gắp hoặc tay người bán nếu không được vệ sinh thường xuyên có thể trở thành nguồn lây vi khuẩn sang các thực phẩm khác, làm tăng nguy cơ ngộ độc. Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục theo dõi các ca bệnh và điều tra nguồn gốc thực phẩm liên quan để ngăn ngừa sự cố tương tự.