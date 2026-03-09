Người đàn ông khổ sở sau khi giẫm đinh

Một vết đinh sắt nhỏ dưới lòng bàn chân tưởng chừng vô hại, nhưng hơn một tháng sau lại khiến người đàn ông bị co giật, cứng cơ. Ông được phát hiện mắc uốn ván.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân mắc uốn ván. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Người đàn ông ở Tân Cương (Trung Quốc) bị đinh sắt đâm vào lòng bàn chân nhưng không xử trí vết thương. Hơn một tháng sau, ông bất ngờ bị co cứng cơ, co giật và khó nuốt. Sau khi đi khám tại nhiều bệnh viện nhưng không tìm được nguyên nhân, bệnh nhân trải qua thời gian dài giai đoạn đau đớn, khổ sở. Cuối cùng, anh được chẩn đoán mắc uốn ván thể khu trú, một dạng hiếm gặp của bệnh. Nhờ điều trị kịp thời, tình trạng hiện đã ổn định.

Theo Jimu News, khoảng 40 ngày trước, trong lúc lao động, ông Tống (sống tại Hòa Điền, Tân Cương) không may bị một chiếc đinh sắt đâm vào lòng bàn chân. Do vết thương nhỏ, ông chỉ băng tạm rồi tiếp tục làm việc mà không sát trùng hay xử lý y tế.

Khoảng một tuần trước khi nhập viện, ông bắt đầu thấy cơ chân dưới cứng lại, thỉnh thoảng xuất hiện các cơn co giật. Tình trạng này dần nặng hơn, kèm theo chán ăn và khó nuốt, khiến việc đi lại và ăn uống trở nên khó khăn.

Gia đình đưa người bệnh đến bệnh viện địa phương nhưng không tìm ra nguyên nhân. Sau đó bệnh nhân được chuyển lên Urumqi và lần lượt thăm khám tại ba bệnh viện khác nhau, song vẫn chưa có chẩn đoán rõ ràng. Trong lúc bế tắc, một bác sĩ có hơn 20 năm kinh nghiệm lâm sàng nhận thấy các triệu chứng của bệnh nhân khá giống uốn ván. Nhận định này trở thành manh mối quan trọng.

Nhờ được điều trị kịp thời, tình trạng người bệnh đã ổn định. Ảnh: Jimu News.

Nhận thấy tình trạng vẫn còn trong giai đoạn có thể kiểm soát, gia đình quyết định đưa bệnh nhân bay đến Vũ Hán để điều trị. Sau chuyến bay kéo dài 5 giờ, người đàn ông được đưa thẳng đến Bệnh viện số 6 Vũ Hán.

Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa, bao gồm an thần và giãn cơ để kiểm soát co giật, trung hòa độc tố uốn ván, dùng kháng sinh chống nhiễm trùng và hỗ trợ dinh dưỡng. Sau quá trình điều trị tích cực, các triệu chứng co cứng và co giật đã giảm rõ rệt, tình trạng người bệnh hiện ổn định.

Bác sĩ Lưu Niệm cho biết uốn ván là bệnh do vi khuẩn Clostridium tetani xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương ở da hoặc niêm mạc. Những vết thương sâu do đinh sắt, dằm gỗ hoặc đất bẩn dễ tạo môi trường yếm khí, điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tháng.

Trong trường hợp uốn ván thể khu trú, bệnh nhân chỉ xuất hiện co cứng và co thắt cơ quanh vùng bị thương, vì vậy rất dễ bị chẩn đoán nhầm. Nếu điều trị chậm trễ, bệnh có thể tiến triển thành uốn ván toàn thân, gây co thắt thanh quản, ngạt thở hoặc suy đa cơ quan, với tỷ lệ không qua khỏi cao.

Các chuyên gia khuyến cáo khi bị các vật sắc nhọn như đinh hoặc dằm gỗ gây vết thương sâu, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử trí đúng cách.

Vết thương cần được rửa sạch, sát trùng và cắt lọc triệt để; tùy theo tiền sử tiêm chủng, bác sĩ sẽ chỉ định tiêm vaccine hoặc huyết thanh phòng uốn ván. Người bệnh không nên chủ quan vì vết thương nhỏ mà bỏ qua xử trí ban đầu, tránh bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất.