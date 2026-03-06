Cô gái suýt hỏng thận vì một kiểu uống nước sai lầm

Thói quen uống rất ít nước và thường xuyên ăn mì tôm, uống trà sữa thay nước lọc kéo dài khiến cô gái 18 tuổi nhập viện trong tình trạng quặn thắt lưng, nôn ói, tiểu buốt.

Tưởng chỉ đau lưng thông thường, nữ sinh 18 tuổi nhập viện trong đêm vì "cơn đau bão thận". Ảnh: Freepik.

Theo bác sĩ Mai Văn Lực, khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau quặn thận dữ dội, kèm tiểu buốt và nôn ói. Cơn đau xuất hiện đột ngột, lan từ vùng hông lưng xuống bụng dưới khiến nữ sinh gần như kiệt sức.

Kết quả chụp CT cho thấy thận của bệnh nhân bị viêm nặng do nước tiểu bị tắc nghẽn. Nguyên nhân là một viên sỏi niệu quản kích thước khoảng 4 mm mắc kẹt, làm bít tắc đột ngột đường thoát nước tiểu. Tình trạng ứ đọng kéo dài khiến thận phù nề, viêm và có hình ảnh gần như "hóa đá".

Theo bác sĩ Lực, dù kích thước nhỏ, sỏi niệu quản vẫn có thể gây biến chứng nghiêm trọng nếu làm tắc hoàn toàn dòng nước tiểu. Khi đó, người bệnh có nguy cơ nhiễm trùng, suy giảm chức năng thận, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Khai thác bệnh sử cho thấy nữ sinh có thói quen ăn nhiều mì ăn liền, uống trà sữa nhưng lại uống rất ít nước lọc. Bác sĩ nhận định đây là những yếu tố nguy cơ rõ ràng dẫn đến hình thành sỏi tiết niệu. Chế độ ăn nhiều muối, phụ gia và đường trong khi lượng nước nạp vào không đủ khiến nước tiểu trở nên cô đặc, tạo điều kiện cho các tinh thể khoáng chất kết tụ thành sỏi.

Bác sĩ Mai Văn Lực, khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E. Ảnh: BSCC.

Trước đây, sỏi thận ở trẻ em và thanh thiếu niên được xem là khá hiếm gặp. Tuy nhiên, những năm gần đây, bệnh lý này có xu hướng "trẻ hóa". Tại khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học của Bệnh viện E, không ít trường hợp suy thận mạn, thận ứ mủ hoặc sỏi san hô phá hủy gần như toàn bộ nhu mô thận bắt nguồn từ những sai lầm sinh hoạt rất cơ bản.

Đáng lo ngại, nhiều bệnh nhân còn rất trẻ nhưng đã phải đối mặt với nguy cơ chạy thận suốt đời chỉ vì chủ quan với các dấu hiệu ban đầu.

Theo bác sĩ Lực, sai lầm phổ biến nhất là uống quá ít nước. Nước giúp pha loãng nước tiểu và hạn chế sự kết tinh khoáng chất tạo sỏi. Người trưởng thành nên uống khoảng 2-2,5 lít nước mỗi ngày, thậm chí nhiều hơn khi thời tiết nóng hoặc vận động nhiều. Nước tiểu màu vàng sậm là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu nước. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ hình thành sỏi sẽ tăng đáng kể.

Một hiểu lầm khác là cho rằng không đau nghĩa là không có bệnh. Trên thực tế, nhiều viên sỏi lớn nằm trong thận không gây cơn đau dữ dội nhưng vẫn âm thầm làm suy giảm chức năng thận. Khi phát hiện, thận đôi khi đã tổn thương và khó hồi phục.

Bác sĩ cũng cảnh báo, nếu xuất hiện cơn đau quặn vùng thắt lưng lan xuống bẹn, hoặc đau kèm sốt cao, người bệnh cần đi cấp cứu ngay. Đây có thể là dấu hiệu của thận ứ mủ hoặc nhiễm khuẩn nặng.

Không ít người tin rằng uống bia hoặc dùng thuốc nam có thể “đánh tan” sỏi. Tuy nhiên, theo bác sĩ, những viên sỏi lớn và cứng gần như không thể tự tan bằng các phương pháp truyền miệng. Việc trì hoãn điều trị có thể làm mất "thời gian vàng", khiến nguy cơ suy thận và biến chứng tăng cao. Bia chỉ gây lợi tiểu tạm thời nhưng sau đó lại làm cơ thể mất nước và tăng axit uric, từ đó dễ hình thành sỏi mới.

Chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa sỏi tiết niệu. Ăn quá mặn hoặc tiêu thụ nhiều thịt đỏ có thể làm tăng gánh nặng lọc của thận và thúc đẩy nguy cơ tạo sỏi. Ngược lại, việc kiêng canxi quá mức vì sợ sỏi cũng có thể phản tác dụng, làm tăng hấp thu oxalate và thúc đẩy hình thành sỏi. Nguyên tắc phù hợp là ăn uống cân bằng, giảm muối, hạn chế đạm động vật nhưng không loại bỏ hoàn toàn các nhóm chất.